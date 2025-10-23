Suscríbete a
Sevilla desvela el lado oscuro de la caza de brujas con una nueva ruta por la ciudad

Durante tres sábados previos a Halloween, Sevilla a la carta rescata el pasado más oscuro de la ciudad en lugares como la Plaza San Francisco o El Arenal

La Feria del Belén de Sevilla 2025 ya tiene fecha: horarios y expositores

La empresa Sevilla a la Carta nos ofrece como cada año por estas fecha una ruta para profundizar sobre temas relacionados con lo esotérico. La propuesta de esta promotora dedicada a las rutas culturales, con citas para los sábados 25 de octubre, 1 y 8 ... de noviembre, llevará al visitante a los siglos XVI y XVII cuando se produjo el fenómeno de la caza de brujas, cobrándose miles de almas en toda Europa. «Tras la persecución de brujas, hechiceras, adivinas y curanderas hay un trasfondo muy interesante que queremos dar a conocer, huyendo de mitos o leyendas», cuenta Julia Rozet, de Sevilla a la Carta.

