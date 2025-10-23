Sevilla desvela el lado oscuro de la caza de brujas con una nueva ruta por la ciudad

La empresa Sevilla a la Carta nos ofrece como cada año por estas fecha una ruta para profundizar sobre temas relacionados con lo esotérico. La propuesta de esta promotora dedicada a las rutas culturales, con citas para los sábados 25 de octubre, 1 y 8 ... de noviembre, llevará al visitante a los siglos XVI y XVII cuando se produjo el fenómeno de la caza de brujas, cobrándose miles de almas en toda Europa. «Tras la persecución de brujas, hechiceras, adivinas y curanderas hay un trasfondo muy interesante que queremos dar a conocer, huyendo de mitos o leyendas», cuenta Julia Rozet, de Sevilla a la Carta.

El recorrido empezará cerca de la Catedral, con unas preguntas: ¿Quiénes eran las brujas? ¿Qué se perseguía realmente? ¿Y por qué? Desde mujeres sospechosas y acusadas a personas sentenciadas y quemadas por pactos con el demonio y brujería. «Pero también el canónigo de la Catedral de Sevilla, inquisidor general Bernardo de Sandoval y Rojas, dio instrucciones que exigían mayor rigor en la aceptación de pruebas que demostrasen que una persona era brujo o bruja» comenta otro profesional de la empresa, Rafa Díaz, en una de las puertas de la catedral.

La principal incógnita que se planteará en la ruta es por qué una mujer podía ser sospechosa de brujería: algunas veces por ser vieja simplemente, otras por vivir sola sin depender de un hombre. Además, poseer algún animal doméstico no ayudaba porque si le provocan alguna marca en su cuerpo les hacía ver extrañas. Se conocerán lugares como los antiguos soportales de la platería en la Plaza San Francisco donde se podían adquirir amuletos contra la brujería. En El Arenal, destacan los nombres de Sebastiana Vargas o Magdalena Hernández, mujeres sanadoras o curanderas que fueron acusadas por brujería, y, por ende, detenidas, torturadas, juzgadas, azotadas e incluso quemadas vivas. La ruta acabará cerca del antiguo convento San Pablo, recordando el papel de los dominicos y otras instituciones en la persecución de estas mujeres.

Ruta brujas en la ciudad Dónde: Plaza San Francisco, El Arenal y convento San Pablo

Cuándo: Sábados 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre

Precio: 9 euros por persona (menores de 10 años gratis)

Información: En la web oficial de Sevilla a la Carta.

Así, estos próximos tres sábados alrededor del día de los muertos, a las 20 horas, el público más curioso podrá conocer el lado histórico de las brujas en la ciudad, el origen de aquelarres, así como sahumerios, maleficios o pócimas basados en documentación histórica. «Me doy cuenta que en realidad la definición de que es una bruja es una acumulación de ideas y miedos», comenta Joaquín, que ha venido con su hija de 17 años para conocer el lado oscuro de las brujas de Sevilla.