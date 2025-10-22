La Feria del Belén de Sevilla 2025 ya tiene fecha: horarios y expositores

Con el paso del verano y la entrada en otoño, se pueden contar las semanas hasta una de las fechas más esperadas del año: Navidad. La época en la cual el ambiente se respira por cada pueblo y ciudad de Andalucía. Unas calles repletas ... de personas alumbradas bajo la luz de la iluminación temática y con un objetivo, buscar los mejores regalos y la decoración más propia de la fecha. Es por ello que vuelve la Feria del Belén de Sevilla, en su XXXII edición.

Un evento que organiza la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (Acobe) y colabora el propio Ayuntamiento de Sevilla. Como es costumbre en sus pasadas ediciones, esta particular feria se podrá visitar en la Avenida de la Constitución, entre la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Esta feria presenta sus numerosos stands destinados a ornamentos, figuras artesanales y todo tipo de productos con temática navideña y religiosa de la mano de numerosos y diferenciados artesanos locales. Este año están preparados trece stand diferentes y estarán repartidos entre la Avenida de la Constitución y la Calle Fray Ceferino.

Ya hay fecha confirmada. Este esperado evento, muy visitado en su pasada edición, comenzará el sábado 8 de noviembre y finalizará un día antes de Nochebuena: el martes 23 de diciembre.

Feria del Belén de Sevilla 2025 Lugar: Avenida de la Constitución

Fecha: 8 de noviembre - 23 de diciembre

Horario lunes a viernes: 10:30 a 14:00 horas y 17:00 a 21 horas

Horario fin de semana y días festivos: 11:00 a 14:30 y 16:00 a 21:00 horas

Para acceder a la feria, hay que saber que la entrada es totalmente gratuita con el fin de que los visitantes puedan disfrutar de una tarde completa por el centro de la capital andaluza en unas fechas tan especiales.