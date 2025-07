Sevilla será este sábado epicentro del streaming con La Velada del Año 5

Todo está listo para que el Estadio de la Cartuja de Sevilla se convierta este sábado en centro nacional del streaming gracias a la celebración de La Velada del Año 5. Este macroevento organizado por Ibai Llanos acogerá a partir de las 20 horas un total de siete combates de boxeo, además de actuaciones musicales de artistas muy destacados como Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión, De La Rose, Los del Río, Melendi y Aitana.

La Velada del Año es uno de los eventos más seguidos en las redes sociales desde que se creara hace cinco ediciones porque en ella se organizan combates de boxeo amateur entre los mayores streamers y creadores contenido del mundo en habla hispana. Para ello, los contendientes han dejado su rutina habitual para prepararse para estos combates que se organizarán en esta ocasión en el Estadio de la Cartuja.

Como Ibai Llanos quiere que este evento alcance los 90.000 espectadores, este viernes a última hora se pusieron a la venta 500 nuevas entradas. En concreto, esto fue durante el pesaje de La Velada del Año 5. En ese momento, Llanos anunció que se pondrían a la venta 500 entradas más de última hora. Desde las redes sociales de la organización también se ha hecho eco de este lanzamiento, que puede interesar a toda la gente de Sevilla y alrededores que se hayan quedado sin entradas previamente. Estas nuevas entradas que salen a la venta, por un precio de 168 euros, son para la 'Zona casters'; concretamente, en áreas de movilidad reducida o con menos visibilidad. Se pueden adquirir a través de la página web de 'entradas.com'.

Las altas temperaturas que se esperan para hoy en Sevilla han hecho que La Velada dé comienzo a las 20:00 horas y que se prolongue hasta las 3:00 de la madrugada. Para aquellos que no hayan conseguido entradas, este evento se podrá ver de forma gratuita online en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

Como las puertas del estadio se abrirán a partir de las 16.00 horas, el Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial. La Policía Local comenzará a las 17.00 horas a organizar los cortes de tráfico que impedirán el acceso al entorno del Estadio de la Cartuja y que tendrán lugar en la Glorieta teatro central, glorieta Beatriz manchón, Américo Vespucio con Leonardo da Vinci y el accedo desde SE-20 a túnel norte. De igual forma se controlará la venta ambulante en la zona. Por su parte, Tussam reforzará y ampliará el horario de funcionamiento de las líneas C1 y C2 que prestan servicio en la Cartuja. Ambas líneas de autobuses efectuarán paradas en la Avenida Juan Bautista Muñoz, a escasos 200 metros de la puerta Sur del estadio.

El primer combate será el de Peereira contra Rivaldios, un gallego y un mexicano que ya han hecho patente su rivalidad en las redes. El siguiente enfrentamiento será entre Perxitaa y Gaspi, que se enfrentan por primera vez y que son bien conocidos en Twich y en YouTube. El primer combate femenino será el de Abby contra RoRo. Se trata de dos creadoras de contenido que no han escondido estos días su rivalidad. A continuación, Andoni y Carlos Belcast, dos culturistas, subirán al cuadrilátero del Estadio de la Cartuja.

Agenda de combates y conciertos Habrá siete combates, protagonizados por creadores de contenido y streamers. El primero será entre Peereira7 y Rivaldios, mientras que el segundo enfrentará a los youtubers Perxitaa y Gaspi. El tercero es uno de los más esperados, un duelo femenino entre Abby y RoRo. Después se subirán al ring los culturistas Andoni y Carlos Belcast, seguidos de Alana y Ari Geli. El sexto duelo será entre Viruzz y Tomás Mazza. Y, como broche de oro, un combate entre los streamers The Grefg y Westcol. En los conciertos entre combate y combate también se verán caras muy conocidas; artistas internacionales como Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión y De La Rose. A nivel nacional, destacan Melendi y Aitana, así como Los del Río, como guiño a la ciudad que acoge La Velada del Año 5.

Mientras el público se toma un refrigerio, la programación continuará con el segundo combate femenino de la noche entre Alana y Ari Geli, que cuentan con una buena experiencia deportiva. Viruzz y Tomás Mazza protagonizarán el que muchos consideran el combate más técnico de la velada, pues ambos contendientes han luchado antes en el cuadrilátero. El último enfrentamiento pondrá frente a frente a dos grandes del streaming: TheGrefg y Westcol. Estos pondrán seguro un brillante broche de oro a la noche.

TheGrefg atendió a ABC este viernes y comentó que le gusta «sobre todo la alegría de Sevilla», y aunque no haya tenido demasiado tiempo para pasear por las calles admitió que «te dan ganas de ir a todos los bares y todos los rincones». Por su parte, el colombiano Westcol comentó que «he caminado y comido en todos los sitios». Además, señaló que «lo que más me ha gustado de Sevilla son las estructuras. Me parece muy bello todo de ver».

A Andoni y a Carlos Belcast les une una buena amistad a pesar de que se tengan que ver las caras este sábado en el ring del Estadio de la Cartuja. «Para mí es muy difícil, pero no tanto porque yo siento que tengo esa mentalidad de que es por deporte. Que es no por tener un coraje o tener ganas de pegarle a un amigo, sino más que nada para hacerlo como si jugáramos a las carreras, como si fuéramos al gimnasio, o como cualquier otro deporte», dice Belcast. Por su parte, Andoni señala que «el miedo puede ser tu aliado o tu enemigo. Si te frena, pues es es negativo. Ambos sabemos que vamos a recibir y dar golpes; es imposible salir de eso de un combate. Entonces, vamos a llevarlo con la mayor deportividad, a tratar de mostrar la máxima preparación y ya está», señala.