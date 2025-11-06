Setalandia, el mercado navideño de las Setas de Sevilla, ya tiene fecha: estas son todas las atracciones de esta edición

A esta altura del año, la mirada ya está puesta sobre una fecha concreta: Navidad. Esa fecha en la que uno pasa los días con las personas a las que quiere, ya sean amigos o familia. Con la entrada del frío, toca cambiar ... los planes y las actividades de los meses pasados, donde había quedadas en la terraza de un bar, ahora toca noche de cine y manta en el sofá de casa. De la misma manera que donde había tarde de piscina, ahora hay visita a un centro comercial.

Sin embargo, esta fecha no es solo especial para los adultos, es la época favorita de los más pequeños de la casa: los niños. Unas vacaciones mágicas para ellos, no solo por los regalos que reciben, sino por las experiencias familiares que quedarán para siempre en sus retinas. Para aprovechar al máximo esos días, se preparan parques navideños a lo largo de muchas ciudades de nuestro país.

En el caso de Sevilla se abre 'Setalandia', un recinto en el que se prepara un ambiente con la temática de la época con el fin de conseguir una buena experiencia invernal en familia. Desde el 29 de noviembre hasta el 7 de enero del próximo año, las Setas de Sevilla albergarán este conjunto de actividades y lugares propios de la Navidad.

Atracciones

Lo que más destacan son las atracciones que este evento presenta ya que se centra en entretenimiento infantil con un carrusel al más estilo navideño posible, un tren o una noria en la que se puede disfrutar de un paseo en atracciones clásicas de esas vacaciones. Además, se organiza un espacio reservado para 'jumping' donde los niños pueden liberal la energía y adrenalina que llevan dentro.

Como bien se podría esperar de un evento celebrado en esas fechas, el recinto estará ambientado con temática navideña basándose en dos elementos decorativos . El primero sería la organización de un mercadillo que a la vez de dar un toque de encanto, ofrece accesorios y productos perfectos para adornar la casa de uno mismo o para tener un detalle con los seres queridos. Y cómo no podría faltar: un árbol de Navidad en el que hacerse fotos posando al más estilo invernal.