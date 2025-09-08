Qué hacer esta semana en la provincia de Sevilla

Al igual que ocurre con Sevilla capital, que ha arrancado el mes de septiembre aglutinando un gran número de conciertos muy atractivos, los pueblos de la provincia también brindan esta semana una importante oferta de actuaciones de artistas conocidos, hasta el punto de que la mayoría de propuestas de ocio y cultura de estos próximos siete días giran en torno a la música en directo.

Así, Duncan Dhu (Utrera), Fangoria y Nancys Rubias (Rinconada), Rozalén (Alcalá de Guadaíra) -sold out-, Joana Jiménez (Guillena) y Paco Candela (Écija) pasarán por la provincia para ofrecer lo mejor de sus respectivos repertorios.

También cabe destacar en este sentido el X Festival Flamenco la Alquería de Bormujos, la XXII edición de Música en el Patio (Alcalá de Guadaíra). Otra opción a tener en cuenta, en este caso en clave de humor, es la actuación del gaditano Toni Rodríguez en La Campana.

1 Concierto de Duncan Dhu Utrera

El ciclo de conciertos 'Metrópolis' arranca su segunda edición con la actuación de Duncan Dhu en la Plaza de Toros de Utrera. Este show forma parte de la gira con la que Mikel Erentxun conmemora los 40 años del debut de la formación que lideró junto a Diego Vasallo, sin duda, uno de los grupos más emblemáticos del pop-rock español de los ochenta y noventa.

Clásicos como 'En algún lugar' o 'Cien gaviotas' marcaron la banda sonora de varias generaciones de españoles, y este viernes volverán a cobrar vida en Utrera con un directo que combina la nostalgia con la vitalidad del presente. Entradas a la venta en este enlace.

2 Concierto de Fangoria y Nancys Rubias La Rinconada

También en el marco de 'Metrópolis', el Recinto Multiusos 'El Abrazo' de La Rinconada se transformará el domingo 14 de septiembre en una gran pista de baile gracias a una de las formaciones más icónicas del pop español, Fangoria.

Con Alaska y Nacho Canut al frente, Fangoria lleva más de tres décadas marcando el pulso de la música en nuestro país, con letras bien conocidas como 'Ni tú ni nadie', 'A quién le importa' o 'Espectacular'. Su propuesta, siempre rompedora y camaleónica, ha sabido reinventarse sin perder frescura, convirtiéndose en referencia de la cultura pop.

La noche continuará con la irreverencia y el glamour de Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo que combina punk-pop, estética glam y mucho humor en canciones como 'Me encanta'. Un directo divertido, provocador y perfecto para desatar la complicidad con el público. Ambas bandas prometen una velada cargada de ritmo, espectáculo y diversión sin filtros. Entradas a la venta en este enlace.

3 Monólogo de Toni Rodríguez La Campana

La Campana se encuentra inmerso en sus fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino. Durante casi dos semanas, el municipio se llena de actividades deportivas, culturales, musicales y taurinas, convirtiéndose en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Una programación variada que incluye concursos, torneos, encierros infantiles, suelta de vaquillas, espectáculos flamencos, copla, humor, conciertos y juegos populares, culminando el 10 de septiembre con la solemne procesión del Patrón por las calles de la localidad.

Una de las citas más interesantes de esta semana será la actuación del humorista gaditano Toni Rodríguez, que hará reír a los campaneros el miércoles 10, día del patrón, a partir de las 22.30 horas.

4 Concierto de Joana Jiménez Guillena

La conocida artista Joana Jiménez, que saltó a la fama gracias a su participación en el programa televisivo 'Se llama copla', desembarca este lunes 8 en la feria de Guillena, donde actuará a partir de las 23.30 horas en la caseta municipal con una propuesta musical que se presenta bajo el título de 'Revuelo de sentimientos'.

5 X Festival Flamenco 'Alquería de Bormujos' Bormujos

El Parque Municipal Rafael de Cózar de Bormujos se convertirá el sábado 13 de septiembre (22.00 horas) en un templo del arte jondo con la celebración de la décima edición del Festival Flamenco Alquería de Bormujos. La programación de este año está conformada por el cante de Kiko Peña y Felipa del Moreno; el toque de Óscar Lagos y Curro Carrasco; el baile de Juan José Villar & Cía y el acompañamiento instrumental de Juan Diego Sáez (saxo y cante), Carlos Haro (guitarra), David Galiano (percusión). Acceso gratuito hasta completar aforo.

6 XXII Música en el Patio Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra acoge del 9 y el 24 de de septiembre el XXII ciclo 'Música en el Patio', un evento muy consolidado que abre cada año la programación cultural de otoño de la localidad haciendo disfrutar al público local y visitante de distintos estilos de música de diferentes épocas en un marco incomparable como es el patio de La Harinera del Guadaíra.

El programa se desarrollará los martes y miércoles de septiembre, siempre a las 20.30 horas, con entrada gratuita. El ciclo comienza el martes 9 de septiembre de la mano de Mariví Blasco y Pedro Barragán con 'Mezcolanza', que presenta una recopilación de obras de la primera etapa del barroco y del repertorio popular de la música española. Le seguirá el miércoles 10 el Cuarteto Bruma con sus 'Ecos de una tierra', toda una experiencia sensorial a través de la música de cámara.

7 Concierto de Paco Candela Écija

Paco Candela llega a Écija este viernes 12 inmerso en su exitosa gira 'Ratitos buenos'. El popular artista nacido en Mairena del Aljarafe actuará en el Espacio Abierto de Ocio a partir de las 21.30 horas. El espectáculo servirá de antesala a la semana grande de Écija, que celebra su feria de farolillos del 16 al 21 de septiembre. Las entradas tienen un precio de 22 euros y se pueden comprar en este enlace.