Quentin Gas & Los Zíngaros cierran gira de 'El Mundo se Quema' en Sevilla el 12 de diciembre rodeados de un elenco de invitados de excepción

El grupo sevillano Quentin Gas & Los Zíngaros ha elegido casa para la gran clausura de la gira que ha acompañado a su último manifiesto discográfico, 'El Mundo se Quema' (elegido disco del año en 2024 por Mondosonoro Sur). El espectáculo tendrá lugar el viernes ... 12 de diciembre en la Supra Music Hall de Sevilla (entradas), pero este no se presenta como un simple concierto final, sino la cristalización en vivo de la magnífica crítica que ha bendecido esta propuesta.

El disco, un ejercicio constante de experimentación, tradición y reinvención, ha sido la excusa para quemar las fronteras de los géneros. Como ya ha declarado el propio Quintín Vargas, este proyecto es una obsesión por experimentar con el flamenco y llevarlo a territorios inexplorados. El resultado es un sonido que, con la base de la psicodelia y el rock, coquetea con el blues progresivo, la electrónica de vanguardia y el pulso flamenco de la ciudad. Una obra donde la seguiriya de Manuel Torre se encuentra, en la garganta de Perrate, con James Blake y las corraleras de Lebrija resuenan junto la distorsión del stoner.

Elenco de altura para el cierre de gira

Para esta cita, el colectivo Zíngaro, el equipo humano y artístico con el que trabaja Quentin Gas (Ismael Prieto a la batería, Julia Dueñas a los teclados, Mario Mugre al bajo, Pablo Donoso a la guitarra, Bego Salazar a los sintes y los coros), contará además con una selecta nómina de invitados, algunos de ellos piezas clave en la grabación de 'El Mundo se Quema'. El escenario de la Supra Music Hall reunirá a artistas de la talla de Miguelito García, vocalista de Derby Motoreta's Burrito Kachimba (DMBK) e intérprete del tema «Säkais»; el guitarrista y artista Cristian de Moret, quien dejó su impronta en «La trenza de tu pelo negro»; y la bailaora Concha Vargas, figura esencial (y familiar) que ya sumó su arte en los coros y compases del LP, además de participar en la presentación del disco en Sevilla. A este elenco se unirán la cantaora Esperanza Fernández así como Nico del grupo Juventude, una de las bandas que ha revolucionado la escena sevillana y nacional en el último año.

La fusión de estas figuras promete replicar el espíritu de un álbum que es, a la vez, una oda a la tradición y una apuesta de futuro, y cuya gira ha sido recibida como una experiencia sonora cinematográfica y audaz, demostrando que el flamenco, para sobrevivir, debe evolucionar. Un punto y aparte que cierra la vuelta de Quentin con unos Zíngaros renovados con los que ya está trabajando en su próxima etapa junto al productor Iñigo Bregel: «He descubierto una fórmula en la que no despegarme de mi sonido zíngaro, pero hacer algo más escuchable, menos experimental, con un poco más de estribillo», admite Vargas a ABC. Sin duda, la cita del 12 de diciembre —el cierre de la gira— será importante para lo que está por venir.