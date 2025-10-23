Suscríbete a
ABC Premium

Nervión Plaza monta el pasaje del terror más extremo gratis: estos son los horarios

Los días 25, 26, 27 y 31 de octubre llegará el plan más escalofriante de este Halloween, «Posesión a ciegas»

Sevilla desvela el lado oscuro de la caza de brujas con una nueva ruta por la ciudad

La Alameda de Sevilla tendrá una mega fiesta gratuita de la música este sábado

Cartel de Posesión a Ciegas
Cartel de Posesión a Ciegas Nervión Plaza

S.I.

Sevilla

Se acerca una de las noches más terroríficas del año, y es por eso que, en este Halloween, Nervión Plaza se convierte en un escenario escalofriante con la llegada de «Posesión a Ciegas». 

Esta actividad cuenta la historia de una joven sevillana desaparecida ... en 2015 tras una sesión de ouija en el centro comercial, y que ahora espera a los más valientes para disfrutar de esta espeluznante y estremecedora vivencia gracias a un recorrido lleno de tensión y sobresaltos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app