Nervión Plaza monta el pasaje del terror más extremo gratis: estos son los horarios

Se acerca una de las noches más terroríficas del año, y es por eso que, en este Halloween, Nervión Plaza se convierte en un escenario escalofriante con la llegada de «Posesión a Ciegas».
«Posesión a Ciegas» estará disponible durante todo este fin de semana y el próximo viernes, en la planta baja de Nervión Plaza, en el local justo al lado de Bershka.
Días y horas
Este viernes 24 únicamente estará abierto en horario de tarde, de 17:00 a 21:00 horas. Sin embargo, durante el sábado y el domingo existirán turnos tanto de mañana como de tarde, el primero desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, y posteriormente de 17:00 a 21:00 horas. Finalmente, el próximo viernes 31 será el último día, y por esa misma razón el horario se ampliará una hora más, abarcando desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.
Se trata de una actividad diseñada exclusivamente para mayores de 16 años, por lo que se pedirá presentar el DNI a la entrada de la experiencia. A su vez, no se recomienda el acceso a mujeres embarazadas ni a personas con problemas cardíacos o epilepsia. La entrada será por orden de llegada, y los grupos podrán acceder con un máximo de 8 personas, para hacerlo así más aterrador.
Entrada gratuita
Para los que van siempre a última hora, es importante tener en cuenta que la cola de acceso se cerrará 10 minutos antes del inicio de la última función. Pero lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita, sin embargo, es imprescindible tener descargada la aplicación de Nervión Plaza para poder disfrutar de la misma.
Con todo esto, solo los más intrépidos tendrán el valor de cruzar las puertas para vivir un momento de emociones fuertes, un plan perfecto para disfrutar de Halloween este año.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete