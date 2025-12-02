Suscríbete a
La Hermandad del Rocío de Sevilla organiza una zambomba este fin de semana en el Salvador

Los villancicos flamencos se alargarán en el patio de los naranjos del Salvador desde las 12:00 horas hasta las 23:00 horas, tanto sábado como domingo

Una zambomba navideña en las calles de Sevilla
Una zambomba navideña en las calles de Sevilla

Pablo Torres

Sevilla

Después del encendido de luces navideñas del pasado fin de semana, este puente de diciembre viene cargado de actividades para revivir la verdadera esencia navideña. Belenes, mercadillos navideños, gymkanas navideñas, son algunas de las muchas actividades que durante estas fechas nos esperan para ... disfrutar junto a familiares y amigos.

