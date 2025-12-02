La Hermandad del Rocío de Sevilla organiza una zambomba este fin de semana en el Salvador

Después del encendido de luces navideñas del pasado fin de semana, este puente de diciembre viene cargado de actividades para revivir la verdadera esencia navideña. Belenes, mercadillos navideños, gymkanas navideñas, son algunas de las muchas actividades que durante estas fechas nos esperan para ... disfrutar junto a familiares y amigos.

De esta manera, dentro de toda esta variedad, la Hermandad del Rocío de Sevilla lo tiene todo preparado para que tanto sus hermanos como el resto de sevillanos celebren, junto a sus seres queridos, la llegada de la época más entrañable del año con una zambomba.

Al más puro estilo jerezano, la hermandad rociera se reunirá en el patio de los naranjos del colegial del Salvador para cantar, disfrutar y celebrar en torno a una fogata tocando zambombas y cajas los villancicos más flamencos.

Horarios

Tanto sábado como domingo, las puertas del patio del Salvador permanecerán abiertas durante gran parte del día para reunir a sus hermanos y a los sevillanos más navideños. La zambomba comenzarán a las 12:00 de la mañana y concluirán a las 23:00 horas de la noche, sin embargo, los coros comenzarán a actuar a partir de las 17:00 horas de la tarde. Para acceder a esta, los interesados tendrán que hacerlo por calle Córdoba.

Con ello, los villancicos más famosos como 'De pestiños y alfajores', 'Mi Carbonero' o 'La Micaela' sonarán a lo largo del fin de semana entre los naranjos. Sin embargo, está zambomba no será la única en Sevilla, ya que gracias a la programación 'La Navidad llega por el Este' se podrán disfrutar de una veintena más.