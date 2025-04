Qué hacer este fin de semana en Sevilla

Después de dejar atrás las cornetas y el incienso de Semana Santa, y con la Feria de Abril ya asomando en el horizonte, Sevilla se regala un par de semanas de tregua para seguir celebrando la primavera, pero a su manera: con cultura, con humor, con música… y hasta con videojuegos. El último fin de semana de abril llega cargado de propuestas para todos los gustos y edades, desde shows cómicos que cuelgan el cartel de 'entradas agotadas', hasta exposiciones para perderse en otros mundos, conciertos, teatro y una entrega de premios gamer por todo lo alto. En definitiva, una Sevilla abierta, vibrante y con ganas de seguir disfrutando, aunque sea con sin túnicas ni volantes… por ahora.

Viernes 25 de abril

1 Cartel del espectáculo JUAN DÁVILA Juan Dávila Cartuja Center CITE

Hay artistas que no pisan el escenario, lo conquistan. Y Juan Dávila es uno de ellos. El próximo jueves 24 y viernes 25 de abril, el auditorio del Cartuja Center CITE en Sevilla se convertirá en territorio prohibido… y delirantemente divertido. El cómico, actor y monologuista madrileño regresa a la capital hispalense con su exitoso espectáculo 'El palacio del pecado 2.0', y lo hace como ya es costumbre: con todas las entradas agotadas desde el primer suspiro. El fenómeno Dávila no conoce freno. Función tras función, ciudad tras ciudad, su humor deslenguado y provocador arrasa como una tormenta eléctrica, y Sevilla no es la excepción. En cuestión de horas, los tickets desaparecieron del mapa, confirmando que lo suyo no es una gira, sino una cruzada de carcajadas a sala llena.

Juan Dávila Dónde: Cartuja Center CITE

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: jueves 24 y viernes 25 de abril

Horario: a las 18 y 21 horas

Precio: entradas agotadas

Entradas

2 Cartel del ciclo ROSS Décimo del ciclo Gran Sinfónico de la ROSS Teatro de la Maestranza de Sevilla

El Teatro de la Maestranza de Sevilla será testigo de una de esas noches donde la música deja de ser solo sonido para convertirse en experiencia. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebrará su décimo concierto del ciclo Gran Sinfónico con un programa que viaja desde la luz del Mediterráneo hasta la melancolía eslava. La primera parte de la velada estará protagonizada por el brillante 'Concierto andaluz para cuatro guitarras' de Joaquín Rodrigo, una obra escrita por encargo para Los Romeros en los años 60, que tiende un puente entre el folclore andaluz y la forma concertante clásica. En esta ocasión, la interpretación correrá a cargo del virtuoso Cuarteto de Guitarras de Andalucía, que desplegará toda la riqueza tímbrica del instrumento más identitario del sur.

Décimo del ciclo Gran Sinfónico de la ROSS Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22

Cuándo: jueves 24 y viernes 25 de abril

Horario: a las 20 horas

Precio: entradas entre 20 y 36 euros

Entradas

3 Cartel del festival FIbes GEM Awards 2025 Palacio de Exposiciones y Congresos

¡Mandos arriba! Los próximos viernes 25 y sábado 26 de abril de 2025, Sevilla se conecta al universo gamer con los GEM Awards, un evento que promete ser mucho más que una feria de videojuegos: será un festival de cultura digital, creatividad desatada y pasión por el joystick. El Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) se convierte así en epicentro de esta gran celebración del videojuego y sus múltiples dimensiones. Durante dos días, los asistentes podrán sumergirse en una experiencia inmersiva que incluye zona arcade, torneos de e-sports, concursos de Cosplay, talleres, charlas con expertos de la industria, conciertos, espacios para conocer a creadores de contenido y hasta exclusivos Meet&Greet con figuras del panorama gamer. Una cita pensada para todas las generaciones, desde los nostálgicos del 8-bit hasta los fans de las últimas novedades.

GEM Awards 2025 Dónde: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

Dirección: avenida del Alcalde Luis Uruñuela, 1

Cuándo: viernes 25 y sábado 26 de abril

Horario: viernes de 12 a 21 horas, sábado de 10 a 18 horas y sábado gala de premios a las 18 horas

Precio: entradas un día 11,70 euros, entradas gala de premios entre 22,46 y 40,18 euros

Entradas

Sábado 26 de abril

1 Cartel de las noches Sevilla Opera Nights Sevilla Opera Nights Palacio de la Casa de Las Dueñas

A lo largo del año, Sevilla se convierte en un gran teatro al aire libre gracias a 'Sevilla Opera Nights', un ciclo que ofrece representaciones íntimas y envolventes de algunas de las óperas más célebres del repertorio clásico. Bajo la producción de Engranajes Culturales, la ciudad se transforma en el mejor decorado posible para revivir las historias que un día inspiraron a compositores como Rossini, Mozart o Bizet. En el Hospital de la Caridad, joya barroca del centro histórico, resuena el ingenio y el enredo de 'El barbero de Sevilla', con una versión de cámara acompañada al piano que acerca la ópera a todos los públicos. La Casa de Salinas, con su atmósfera renacentista, acoge las pasiones y engaños de 'Don Giovanni', mientras que la Casa de Las Dueñas, cargada de historia y leyendas, se convierte en el escenario perfecto para una Carmen tan intensa como cercana.

Sevilla Opera Nights Dónde: Palacio de la Casa de Las Dueñas

Dirección: Dueñas, 5

Cuándo: Sábado 12 de abril

Horario: 19:30 horas

Precio: 45 euros

Entradas

2 Instante de la obra Teatro Central La fiesta desde fuera Teatro Central

¿Qué ocurre cuando una fiesta se observa desde la distancia, como quien escucha una melodía desde el umbral de una puerta cerrada? Esa es la pregunta —y el vértigo— que plantea 'La fiesta desde fuera', el nuevo proyecto escénico y musical de la agrupación Cordelia, que tendrá su estreno absoluto en la sala B del Teatro Central de Sevilla los próximos viernes 25 y sábado 26 de abril. La actriz y cantante Lola Botello vuelve a ser el alma de esta propuesta, como autora de los textos, compositora de la música y voz protagonista de una pieza que fusiona teatro y jazz con una sensibilidad poética que atraviesa el escenario. Tras el éxito de Solitude y Un paraguas japonés, Cordelia firma aquí su tercer proyecto interdisciplinar, explorando las fronteras (y conexiones) entre la palabra hablada, el sonido y la emoción.

La fiesta desde fuera Dónde: Teatro Central

Dirección: calle José de Gálvez, 6

Cuándo: viernes 25 y sábado 26 de abril

Horario: viernes a las 19 horas y sábado a las 12:30 horas

Precio: entradas 22 euros

Entradas

3 Muestra de la exposición CAAC Amie Siegel. Arenas movedizas CAAC

El tiempo, la materia y las estructuras invisibles que rigen nuestro mundo se despliegan desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la exposición Arenas movedizas, la primera muestra retrospectiva en España de la artista Amie Siegel, una creadora que trabaja en la intersección del cine, la escultura, la fotografía y la instalación. Un recorrido inmersivo que estará abierto al público en Sevilla y que se entrelaza, de forma poética y crítica, con la historia y arquitectura del antiguo monasterio cartujo del siglo XII, también fábrica de porcelana en el XIX. La exposición invita a adentrarse en un viaje por los ciclos materiales del mundo contemporáneo, en un tránsito entre la escala cósmica y el detalle más ínfimo: partículas de arena, gotas de agua, vetas de mármol o el polvo de una cantera. Obras como Asterisms (2021), una videoinstalación multicanal proyectada en el antiguo altar, muestran las fuerzas geológicas y sociales que moldean nuestro planeta, con especial atención a los paisajes artificiales y los modelos económicos en los Emiratos Árabes.

Amie Siegel. Arenas movedizas Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: del jueves 10 de abril al domingo 31 de agosto

Horario: de martes a sábado de 11 a 20 horas

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición, 3,01 euros visita a exposición y monumento

Domingo 27 de abril

1 Cartel de la exposición ABC El viaje del conocimiento Archivo de Indias de Sevilla

Una ciudad que soñó con mapas, un libro que cambió el rumbo de la historia y una universidad que nació con vocación de mundo. Así comienza El viaje del conocimiento. Un mundo de cosas maravillosas, la nueva exposición que acoge el Archivo General de Indias de Sevilla. Organizada por la Universidad de Sevilla, en colaboración con el propio Archivo, esta muestra es un homenaje a los siglos en los que el saber atravesaba océanos, navegaba entre territorios y fundaba universidades allí donde recalaba. A través de documentos únicos y piezas de gran valor —incluidas cuatro procedentes de la Catedral de Sevilla—, el visitante es invitado a recorrer la historia de la primera globalización impulsada por la monarquía hispánica entre Europa, América y Asia. En el corazón de esta narración late un libro: el 'Libro de las Maravillas' de Marco Polo. Su influencia fue tal que acabó convirtiéndose en una brújula para navegantes y visionarios. Uno de ellos fue Cristóbal Colón, quien poseyó una edición impresa del viaje del veneciano. Otro fue Rodrigo Fernández de Santaella, fundador del Colegio Universitario de Santa María de Jesús en 1505 y responsable de traducir la obra al castellano. Sevilla, ya entonces efervescente de ideas, novedades científicas y llegada de mercancías exóticas, emergía como un hervidero de pensamiento.

El viaje del conocimiento Dónde: Archivo General de Indias de Sevilla

Dirección: avenida de la Constitución, 3

Cuándo: del miércoles 9 de abril al domingo 13 de julio

Horario: de martes a sábado de 9:30 a 17 horas

Precio: entrada gratuita

2 Instante de la obra TDLM Notte Morricone Teatro de la Maestranza

El próximo domingo 27 de abril, el Teatro de la Maestranza se llenará de cine, memoria y movimiento con la representación única de Notte Morricone, un espectáculo de danza que convierte la música del icónico Ennio Morricone en una experiencia escénica hipnótica y conmovedora. La coreografía lleva la firma de Marcos Morau, Premio Nacional de Danza 2013 y una de las figuras más innovadoras de la escena contemporánea. A partir de las partituras de Morricone —arregladas y dirigidas por Maurizio Billi—, Morau construye una narrativa visual que traduce en gesto y cuerpo la intensidad emocional de bandas sonoras inolvidables. La producción corre a cargo de la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, creada en Reggio Emilia en 2022 y convertida en poco tiempo en una de las compañías más estimulantes del panorama europeo. Notte Morricone tuvo su estreno absoluto en el verano de 2024, en el Macerata Opera Festival, y desde entonces no ha dejado de emocionar allá donde se presenta.

Notte Morricone Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22

Cuándo: domingo 27 de abril

Horario: a las 19 horas

Precio: entradas entre 30 y 50 euros

Entradas

3 Cartel de la muestra la fundición La loca historia del Siglo de Oro La Fundición

La primavera sevillana florece también sobre las tablas, y lo hace con ecos del Siglo de Oro. El Teatro La Fundición acoge los días 26 y 27 de abril la 4ª edición de la Muestra de Teatro Barroco Casa de la Moneda, una cita que ya se ha consolidado como uno de los encuentros escénicos más singulares del calendario cultural de la ciudad. En esta edición, el barroco se viste de carcajada con la representación de 'La loca historia del Siglo de Oro', un montaje desenfadado y lleno de guiños cómicos que llega de la mano de las compañías La Escalera de Tijera y Z Teatro. Recomendado para mayores de 16 años, el espectáculo ofrece una visión libre, disparatada y deliciosa de los grandes nombres y momentos de nuestro teatro clásico. La muestra no solo celebra el legado escénico del Siglo de Oro, sino que también rinde homenaje a la figura de Lope de Rueda, pionero del teatro profesional y vecino de la antigua Casa de la Moneda, donde antaño se levantó un corral de comedias. Hoy, ese espíritu bulle con fuerza en este enclave único, donde la tradición y la contemporaneidad dialogan sobre las tablas.

La loca historia del Siglo de Oro Dónde: La Fundición

Dirección: Habana, 18

Cuándo: Domingo 27 de abril

Horario: 19.00 horas

Precio: 18 euros

Entradas

