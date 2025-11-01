Planes con niños en Sevilla en noviembre: aventuras perfectas para disfrutar en familia

El mes de noviembre se torna en un mes perfecto para retomar la agenda de ocio y de cultura con todos los miembros de la familia. Atrás quedaron los calores propios del verano y del mes de octubre, que invitaban a planificar citas al aire ... libre y al fresquito de la noche. Ya ha entrado el horario de invierno, las temperaturas son más templadas y los centros culturales de la ciudad se llenan con actividades perfectas para todos los públicos.

Es un instante ideal para saborear el teatro, la música o exposiciones ciertamente interesantes para todos los miembros de las familias más curiosas y activas. Así, la mejor recomendación es acudir a las diferentes opciones que se ponen en marcha en espacios tan emblemáticos como la Sala Cero, La Fundición, el Caixaforum o la Casa de la Ciencia.

Si lo que se está buscando es un plan para disfrutar en familia, lo mejor es planificar la agenda, estar atento en torno a los diferentes espacios culturales y así no perderse ninguna de las opciones interesantes que se ponen en marcha a lo largo de todo el mes de noviembre.

1 En la sala Cero Teatro es posible disfrutar de esta obra de teatro infantil donde los colores son los protagonistas e.c. 'Emoticolors' Sala Cero Teatro

La compañía Tarambana Teatro pone en escena esta obra que está destinada al público familiar, y que llega a uno de los espacios más emblemáticos de la cultura y el teatro de Sevilla. Tiene una duración aproximada de una hora y está pensada para niños entre los 3 y los 6 años. Se trata de un cuento donde los colores, las emociones, la música, la tolerancia, y la diversidad se unen creando un espectáculo mágico y muy divertido.

'Emoticolors' Dónde: Sala Cero Sevilla. Calle Sol, 5 (Sevilla)

Cuándo: Sábado 8 y 9 de noviembre de 2025

Horario: Sábado a las 17.00 horas y domingo a las 12.00 horas

Precio: Disponibles de 8 a 13 euros

2 Esta opción es perfecta para el ocio familiar y llega a un espacio emblemático como la Sala La Fundición t.g. 'Tres globos' La Fundición Teatro Sevilla

En esta divertida obra se mezcla el mundo del teatro con el mundo de los títeres con el objetivo de que disfruten al máximo los niños mayores de tres años de edad. Una obra en la que cobra una suma importancia un vehículo dotado de tintes mágicos que lleva como sugerente nombre 'La biblioteca ambulante'.

'Tres globos' Dónde: La Fundición Teatro Sevilla. C/ Habana, 18

Cuándo: Del 1 al 9 de noviembre de 2025

Horario: 12.00 horas

Precio: Disponibles desde 8 euros

3 En esta opción cultural que se representa en la Sala Cero, las estrellas se convierten en protagonistas s.c. '¿Cuántas estrellas puedes contar?' Sala Cero Teatro

Los más soñadores van a poder disfrutar al máximo de este espectáculo de títeres en el que la música es también un elemento fundamental para crear la magia. Está destinado a niños mayores de 6 años, tiene unos 70 minutos de duración y lo pone en marcha la compañía de Zaragoza 'Títeres sin cabeza'.

¿Cuántas estrellas puedes contar? Dónde: Sala Cero Sevilla. Calle Sol, 5 (Sevilla)

Cuándo: Sábado 22 y 23 de noviembre de 2025

Horario: Sábado a las 17.00 horas y domingo a las 12.00 horas

Precio: Disponibles de 8 a 13 euros

4 Esta cita que llega a la Sala La Fundición es ideal para las familias amantes del mundo del teatro s.f. 'Pinocho sueña con ser' La Fundición Teatro Sevilla

La compañía Maltravieso Teatro, con sede en la localidad extremeña de Cáceres desembarca en la Fundición para versionar un clásico del imaginario popular en relación al mundo de los cuentos. Es una propuesta que tiene aproximadamente una hora de duración y que está indicada para un público familiar con edades a partir de los cuatro años.

'Pinocho sueña con ser' Dónde: La Fundición Teatro Sevilla. C/ Habana, 18

Cuándo: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12.00 horas

Precio: Disponibles desde 8 euros

5 Las películas más importantes y famosas del gigante del cine Pixar, son protagonistas de esta exposición que se encuentra en el Caixaforum c.s. 'La ciencia de Pixar' Caixaforum Sevilla

En las instalaciones del Caixaforum de Sevilla es posible disfrutar de esta interesante exposición que sirve para que las familias al completo puedan comprender cuáles son los conceptos científicos que hay detrás de las películas de animación más importantes de las últimas décadas. Si quieren descubrir los secretos de títulos como 'Toy Story', 'Up' o 'Cars', esta es la actividad ideal.

'La ciencia de Pixar' Dónde: Caixaforum Sevilla. Calle López Pintado s/n

Cuándo: Hasta el 1 de marzo de 2026

Horario: De lunes a domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas

Entrada: Entrada general 6 euros, gratuito para los clientes de Caixabank

6 La bonita historia de Elsa y Ana, que da vida a la película Frozen, es la protagonista de este musical que llega al Auditorio Cartuja a.c. Tributo a Frozen El Musical Auditorio Cartuja

La historia de Frozen, donde las protagonistas son las hermanas Elsa y Ana, prácticamente ya no necesita presentación y ha conquistado a millones de personas a lo largo y ancho del mundo. En esta ocasión, llega en formato tributo y musical, para que lo disfruten todos los asistentes a esta única función que se va a representar en el Auditorio Cartuja. La cita tendrá una duración de 90 minutos.

Tributo a Frozen El Musical Dónde: Auditorio Cartuja. Calle Albert Einstein s/n. Sevilla

Cuándo: 23 de noviembre de 2025

Horario: A las 12.30 horas

Precio: Entradas 20,90 euros

7 En la Casa de la Ciencia es posible entrar en contacto con esta exposición que desentraña los secretos del cerebro c.a. 'Cerebro(s)' Casa de la Ciencia de Sevilla

El mes de noviembre es un gran momento para visitar las instalaciones de la Casa de la Ciencia de Sevilla, una institución ideal para todas las familias que están buscando actividades en las que el aprendizaje y la diversión se den la mano. Una de las mejores opciones es la de visitar la exposición permanente que está dedicada al cerebro, con más de 150 piezas dedicadas al que está considerado como el órgano más importante del cuerpo humano.

'Cerebro(s)' Dónde: Casa de la Ciencia de Sevilla. Avenida de María Luisa s/n

Cuándo: Exposición permanente

Horario: De martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas

Precio: Entrada general 3 euros

8 Parte de la vista de la que se puede disfrutar desde las alturas en el Nao Vigía que se encuentra en la Isla de la Cartuja n.v. Nao Vigia, el globo de Sevilla Isla de la Cartuja

Los fines de semana del mes de noviembre son un momento perfecto para disfrutar de esta actividad que permite a las familias ver Sevilla desde una perspectiva completamente diferente. Desde este globo cautivo, que se ubica en la Isla de la Cartuja se puede contemplar una imagen de la capital sevillana nunca vista, que a buen seguro formará parte del recuerdo de todos los participantes en la actividad.

Nao Vigia, el globo de Sevilla Dónde: Isla de la Cartuja

Cuándo: Los fines de semana de noviembre

Horario: Consultar horarios en este enlace

Precio: A partir de 8 euros

Un mes ideal para el ocio familiar, marcado por el teatro, las opciones expositivas en centros culturales de primer nivel y todo ello con actividades de gran calidad, que dejarán satisfechos a los paladares más exigentes.