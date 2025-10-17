El universo creativo de Julio Verne llega al Ayuntamiento de Sevilla a través de una exposición

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido en la mañana de este viernes 17 de octubre de 2025 la inauguración de una exposición colectiva dedicada a las aventuras de Julio Verne con motivo del 120 aniversario de su muerte. Una muestra multidisciplinar que rinde homenaje al ... escritor francés Julio Verne, genio de la literatura universal, cuya imperecedera obra sigue atrapando hoy día a miles de lectores. Precursor de las novelas de ciencia ficción, su legado literario no solo está fuertemente arraigado en el imaginario colectivo, sino en la cultura popular. Sus aventuras, plenas de imaginación, siguen inspirando todavía a generaciones de escritores, artistas y cineastas. Esta muestra multidisciplinar, comisariada por los artistas sevillanos Luis Rizo Haro yJesús Méndez Lastrucci, queda presentada como un canto a la ciencia, los sueños y las aventuras imposibles. Todo un guiño a la exploración de ese mundo desconocido tan repleto maravillas, peligros y Viajes Extraordinarios.

De esta muestra colectiva participan artistas consagrados de reconocido prestigio en la ciudad como Alexandra del Bene, Ángel Luis Tejera, Antonino Parrilla (in memoriam), Carmen Borrás Álvarez , Jesús Estepa Maillo, Francisco Borrás, Francisco Parra, Juan Antonio Huguet Pretel, Jacinto Pérez Elliot, Javier Jiménez Sánchez-Dalp, Jesús Díaz Benjumea, Jesús Méndez Lastrucci, José Manuel Ayllón, José Manuel Peña, José Toranzo, Juan Antonio Blanco Ramos, Juan José Gómez de la Torre, Lourdes Cabrera, Luis Rizo, Manolo Cuervo, Marian Macias, Mariló Rivera, Miguel Caiceo, Pili Sánchez, Rafael Falcón, Rocío Sáez Millán, Sabino Moreno, Sergio Sánchez, Sheila Criado y Teresa Guzmán.

Exposición dedicada a Julio Verne Dónde: Ayuntamiento de Sevilla.

Dirección: Plaza Nueva.

Cuándo: hasta el 24 de octubre.

Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h

Entrada: gratis.

Una exposición pictórica y escultórica para sumergirse, como si de una Isla Misteriosa se tratase, en las indelebles aventuras de Verne a través del arte. ¿Quién no ha soñado alguna vez con dar 'La Vuelta al Mundo en Ochenta días' a bordo del Mongolia junto a Phileas Fogg y su inseparable Passepartout? ¿Quién no se ha imaginado buceando por las profundidades océanas de la mano del capitán Nemo y su misterioso Nautilus recorriendo'Veinte mil Leguas de viaje submarino'? ¿Quién no ha deseado emprender un emocionante recorrido aerostático por el continente africano durante 'Cinco semanas en globo'? ¿Quién no ha fantaseado con explorar el mismísimo Universo trasladándose 'De la Tierra a la Luna' o embarcándose en un imposible 'Viaje al Centro de la Tierra'?