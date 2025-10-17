Suscríbete a
ABC Premium

muestra colectiva

El universo creativo de Julio Verne llega al Ayuntamiento de Sevilla a través de una exposición

La muestra colectiva está dedicada al 120 aniversario de la muerte del escritor

Andy Rementer: «Mis pinturas representan un mundo anterior a los móviles y redes sociales»

Algunos de los pintores que participan en la exposición
Algunos de los pintores que participan en la exposición ABC

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido en la mañana de este viernes 17 de octubre de 2025 la inauguración de una exposición colectiva dedicada a las aventuras de Julio Verne con motivo del 120 aniversario de su muerte. Una muestra multidisciplinar que rinde homenaje al ... escritor francés Julio Verne, genio de la literatura universal, cuya imperecedera obra sigue atrapando hoy día a miles de lectores. Precursor de las novelas de ciencia ficción, su legado literario no solo está fuertemente arraigado en el imaginario colectivo, sino en la cultura popular. Sus aventuras, plenas de imaginación, siguen inspirando todavía a generaciones de escritores, artistas y cineastas. Esta muestra multidisciplinar, comisariada por los artistas sevillanos Luis Rizo Haro yJesús Méndez Lastrucci, queda presentada como un canto a la ciencia, los sueños y las aventuras imposibles. Todo un guiño a la exploración de ese mundo desconocido tan repleto maravillas, peligros y Viajes Extraordinarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app