Suscríbete a
ABC Premium

Antonio López prepara en Sevilla una doble exposición dedicada a su esposa, la pintora María Moreno

La muestra, prevista para otoño del año que viene, se repartirá entre Santa Clara y la Fábrica de Artillería

Comisariada por Daniel Bilbao, la exhibición reunirá más de 60 obras de la pareja de artistas

Concha Ybarra inunda de color el espacio Santa Clara

María Moreno y Antonio López, en 2011
María Moreno y Antonio López, en 2011 AFp
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antonio López y María Moreno serán los protagonistas de una gran exposición que se inaugurará el próximo otoño en la Real Fábrica de Artillería y el Espacio Santa Clara que está organizando el área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.

En su reciente ... visita a Sevilla para participar como jurado en el premio de Pintura del Ayuntamiento hispalense, el pintor Antonio López ha perfilado con los responsables de la delegación de Cultura municipal los pormenores de la organización de la muestra, de la que está muy ilusionado, según manifestó a ABC de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app