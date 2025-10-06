Art Hub del Barceló Renacimiento inaugura 'Entre líneas': un diálogo entre arte, arquitectura y vida cotidiana

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento exhibe la exposición colectiva 'Entre Líneas', una nueva propuesta enmarcada dentro de su proyecto artístico y cultural Art Hub, que convierte los espacios del hotel en escenario de diálogo entre arte, arquitectura y visitantes. La exposición, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 16 de noviembre, reúne las pinturas de gran formato y espíritu minimalista de Norberto Gil, Israel Tirado, Pavlo Padilla, Quique Zarzamora y Antonio Molina, junto al trabajo de Salvador Jiménez Donaire, que reflexiona sobre la pausa y el valor del tiempo consciente en el proceso creativo.

Además, las propuestas instalativas, conceptuales e interactivas de Raquel Barrionuevo, Ceci Pica, Olga Albillos y Triana Sánchez amplían la experiencia hacia lo sensorial y participativo, invitando al espectador a recorrer la exposición desde una mirada abierta y activa.

Exposición 'Entre líneas' Dónde: Hotel Barceló Renacimiento

Dirección: Av. Álvaro Alonso Barba, s/n

Cuándo: Hasta el 16 de noviembre

Entrada: Gratuita

'Entre Líneas' se plantea como una invitación a detenerse, descubrir y conectar con el arte en un entorno cotidiano, integrando las distintas disciplinas en un espacio abierto al encuentro. Con esta nueva propuesta, Barceló Sevilla Renacimiento reafirma su compromiso con la creación contemporánea y consolida el proyecto Art Hub como uno de los referentes culturales de la ciudad.

