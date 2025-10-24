La Feria del Libro de Sevilla rinde homenaje a Julia Uceda, voz eterna de la poesía

La Feria del Libro de Sevilla acogió ayer un emotivo homenaje a Julia Uceda, Hija Predilecta de Andalucía y primera mujer ganadora del Premio Nacional de Poesía (2003). La poetisa sevillana, fallecida el 21 de julio de 2024, fue recordada como una de ... las voces más libres de la literatura contemporánea.

El acto, celebrado en los Jardines de Murillo, sirvió para presentar la antología 'A todo lo que pase y se borre y se pierda', ilustrada por el sobrino de Julia, Francisco Uceda y editada por la Fundación José Manuel Lara, en colaboración con la Junta de Andalucía. La obra reúne poemas de los diez libros publicados por Uceda, desde 'Mariposa en cenizas' (1959) hasta 'Escritos en la corteza de los árboles' (2013), acompañados por ilustraciones creadas especialmente para la ocasión.

El homenaje fue conducido por Nuria Sánchez-Gey, colaboradora en el Departamento de Comunicación de la Fundación José Manuel Lara, que fue dando paso a distintas autoridades y representantes del mundo de la cultura: Patricia Del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas; José Ponte Far, concejal de Cultura de Ferrol; Pablo Morillo Pérez, director general de la Fundación José Manuel Lara; e Ignacio F. Garmendia, editor de la Fundación, entre otros.

La jornada estuvo marcada por la cercanía de lectores, familiares y amigas de la autora. Aunque la presentación del último libro de Javier Castillo, 'El susurro del fuego', acaparó la atención de buena parte del público que transitaba por la feria, el homenaje a Julia Uceda se convirtió en un momento de reconocimiento y gratitud hacia una mujer que dedicó su vida a la palabra.

Una poetisa inmortal

Tras relatar los detalles principales de este proyecto, Francisco Uceda compartió una reflexión sobre la relación con su tía y el proceso de creación del libro: «Ella apoyó todo lo que yo hacía, me empujaba desde la distancia. Este libro nació de nuestras conversaciones sobre un parque de Riverdale, en el Bronx de Nueva York, sobre la poesía, los símbolos y la vida. Aunque no lo sabíamos, el proyecto comenzó ahí».

El artista explicó que, tras la muerte de su tía, el trabajo se convirtió en un tributo necesario: «Este libro es un homenaje a una mujer que hasta el último día estuvo no solo trabajando, sino pensando, discutiendo, reflexionando sobre el arte, la poesía, el mundo, la sensibilidad… El hecho de que ella se vinculara a este proyecto, lo ha convertido en materia viva». Finalmente, concluyó destacando que «las imágenes y la poesía van de la mano, pues, en esta ocasión, las imágenes cuentan lo que la poesía oculta. Me enorgullece que haya salido esta obra. Me pone contento porque sé que a Julia también».

Por su parte, la consejera Patricia del Pozo subrayó la importancia del legado de la poeta: «Julia Uceda merece que se la recuerde siempre. No era fácil culminar esta antología que ella misma empezó, pero el resultado es un homenaje a una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer que, si viviera hoy, seguiría siendo plenamente actual».

A continuación, Angie Moreno tomó la palabra, poniendo en valor la figura de Julia Uceda: «Una mujer que nunca se disolvió en el silencio, sino que convirtió cada palabra en una formadme resistencia y lucidez». «Aunque nos dejó hace apenas unos meses, su voz sigue resonando entre nosotros con la misma fuerza con la que emergió en la Sevilla de su juventud. Julia fue una adelantada a su tiempo. Se marchó a Estados Unidos en una época en la que las mujeres apenas podían ir más allá de lo que la costumbre y el miedo les permitían. Allí encontró su libertad, pero nunca perdió su raíz. Llevó a Sevilla en la mirada y en la memoria, y a través de esa distancia construyó una obra distinta, comprometida, profundamente ética y a la vez luminai».

Moreno emocionó a los asistentes recordando que «según escribió en uno de sus poemas, el río no devuelve su corriente, pero queda el rumor. Ese rumor es su legado, la certeza de que la palabra puede sostener lo que el tiempo intenta borrar. La poesía no es un refugio, sino una forma de presencia, una manera de mirar al mundo con cordura y con responsabilidad, y hoy, en esta Feria del Libro de Sevilla que tanto debe a sus poetas, ese rumor se convierte en voz coral. Porque Sevilla, ciudad de la palabra y de la memoria, reconoce en Julia Uceda una de sus hijas más valientes, una mujer que con su independencia y su inteligencia serena, abrió caminos para muchas otrastras que vinieron después».

Lectura de poemas de Julia Uceda manuel gómez

El broche de oro al reconocimiento lo puso Patricia Del Pozo, que agradeció la labor de la Fundación José Manuel Lara, recordando el fuerte compromiso de la fundación con la cultura y la lectura en Andalucía.

«Aunque este maravilloso título de la antología sea 'A todo lo que pase y se borre y se pierda', yo lo cambiaría por 'A todo lo que pase para que nunca se borre y se pierda la voz maravillosa de Julia Uceda'», sugirió la consejera. «Una mujer que bien podía ser una mujer del siglo XXI del año 2025, exactamente igual, pero se nos olvida el pequeño detalle de que ha pasado un siglo y esta mujer ya, hace cien años, adelantaba, vislumbraba, empujaba para que las demás pudiéramos llegar, en el día de hoy, a donde estamos. Ese granito de arena que puso Julia nos ha servido a todas».

Del Pozo finalizó su intervención rescatando el testimonio que Uceda dio en una de sus últimas entrevistas. En él, Julia decía que «cuando uno se siente libre, escribe lo que quiere». A lo que Patricia añadió que «la poesía sale sola, no entiende de modas. Ella fue esencia pura durante toda su vida. Su poesía quedará siempre como un gran legado para disfrutarla, para reflexionar y también para inspirar a tantas lectoras que quieren seguir su senda, la senda de la gran maestra».

El acto concluyó con la proyección de un vídeo en el que Julia Uceda recitaba su poema 'Recuerdo perfectamente esos días', cerrando así un homenaje que sirvió como reafirmación de su presencia. Cien años después de su nacimiento, la voz de Julia Uceda sigue viva: libre, luminosa y eterna, como su poesía.