ROSS: Preludiando al Mahler sinfónico

TEMPORADA 2025-26 Feeling ROSS Programa: Obras de Mahler.

Intérpretes: Alicia Naranjo (mezzosoprano). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Direción: Irene Delgado Jiménez.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 04/09/2025.

Abre la temporada un concierto especial de la ROSS dedicado a Mahler, eje destacado de los conciertos de abono de la orquesta. Este planteamiento ha permitido licencias tan inusuales como presentar movimientos sueltos de algunas de sus sinfonías, incluyendo un movimiento de la 'Quinta' ('Urlicht'), obra que se escuchará completa la semana que viene, esta vez dirigida por el director artístico de la ROSS, Lucas Macías.

No termina aquí lo privativo del programa, ya que la directora fue comentando cada una de las obras que se oirían con la ayuda de ejemplos, para lo que contó con la colaboración de la propia orquesta. No es la primera vez que se hace esto, y podrá opiniones para todos los gustos, desde los que crean que es una injerencia a los que lo consideran (muy) interesante. Pero está claro que si preguntamos a alguien que acaba de ver 'Las meninas' qué le parece, seguramente nos dirá que es una obra maravillosa; pero si insistimos en que si le gusta por la innovadora perspectiva aérea, y el recurso de los espejos, o el 'desenfoque' del fondo, los dos ventanales laterales, y un largo etcétera. a lo mejor caerá en la cuenta que sólo ha visto el cuadro por encima, para la foto o selfie.

Tal vez no sea para hacerlo con frecuencia, pero resaltar cada uno de los temas principales y cómo se desarrollan con la propia orquesta supone un lujo, tanto por disfrutarlos antes de oír la obra completa como por animar a los espectadores a que se acostumbren a un seguimiento más activo de la obra, tal vez más fatigoso, sí, pero a la larga más enriquecedor.

Por ejemplo, como destacar que las dos primeras obras pertenecían a una visión amorosa de la juventud del compositor y las dos últimas poseían un carácter más espiritual/religioso de la madurez mahleriana. Todo esto casi seguro que a los que se pasaron el concierto tirando cosas, tosiendo (ya no nos acordamos de cómo se hacía en el covid) o los que llevaron a niños pequeños les dio un poco igual.

Pero con ser el análisis muy interesante, sobre todo cuando se hace pensando en un conocimiento básico, y que además demuestra los conocimientos de cualquier director, ello no implica una dirección que haga justicia a la complejidad de la obra ni a su conocimiento. Todavía la amable 'Blumina' se dejó colorear con gracia clasicista (en la que no todos reconocerían a Mahler), pero cuando se abordaron sinfonías como la 'Segunda' y la 'Quinta', la cosa se complicó.

Irene Delgado MARINA CASANOVA

Incluso el famoso y repetitivo 'Adagietto' de la 'Quinta' se iba reblandeciendo por momentos, por falta de profundidad, de relieves, de dominio del color orquestal, con frecuencia engullido en todo el momento sinfónico por una linealidad inconsistente, con una orquesta como empobrecida e incolora.

Sólo en el 'Rondo-Finale' de la 'Quinta', la 'tralla' inevitable de toda la orquesta, junto a la potencia de los metales, encendieron con ardor la escena, y la verdad es que consiguiendo mantener un equilibrio entre las secciones que no se desmadraron en el atronador final.

El análisis benefició también a los 'Lieder eines fahrenden Gesellen' que nos ofreció Alicia Naranjo, otra mezzo malagueña que ha conseguido el 'Premio ROSS del Certamen de Nuevas Voces de Sevilla 2024' de forma muy merecida, como pudimos oír en 'Urlich', con una técnica depurada a pesar de su juventud, una voz hermosa y una respiración sosegada, acogedora. Consigue agudos firmes en su homogéneo registro, y sólo los graves le quedan algo desnudos, de momento, tal vez por una tesitura muy ajustada a su ámbito vocal (en el final de la obra), que tal vez su excelente técnica o los años puedan cubrir totalmente.