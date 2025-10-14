Últimas entradas a 10 euros para ver a José Mercé, Israel Fernández y María Terremoto en estos pueblos de Sevilla

La primera edición del Festival Flamenco Duende está a punto de empezar. Esta propuesta organizada por el área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación se desarrollará entre el 16 de octubre al 28 de noviembre en 15 teatros de municipios de la provincia ... .

Los primeros en subirse a los escenarios serán María Terremoto el jueves 16 de octubre a las 20.30 horas en Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera; José Mercé el viernes 17 a las 21.00 horas en la Casa de la Cultura de Bollullos de la Mitación; y Israel Fernández el sábado 18 a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Marinaleda.

El precio de la entrada es 10 euros. Por otro lado, el 50% de las entradas ya están disponibles online desde el lunes 13 de octubre y el 50% restante ya está a la venta de forma física en los respectivos municipios donde tienen lugar los espectáculos.

La mitad de las entradas disponibles en los municipios

En Utrera, la venta se realizará en la taquilla del teatro. En Bollullos de la Mitación, en la Biblioteca municipal y en Marinaleda, en la misma Casa de la Cultura en la que tiene lugar el espectáculo. En los tres casos, solo se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por cada comprador que acuda a ventanilla.

Por otro lado, los ttickets para el resto de los conciertos que conforman esta primera edición irán saliendo a la venta el lunes de la semana, que tengan lugar los espectáculos.