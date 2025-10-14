Aitana anuncia concierto en Sevilla inaugurando Icónica Santalucía: fecha y venta de las entradas

Aitana actuará en Sevilla el verano que viene. La cantante ha anunciado su próxima gira Cuarto Azul World Tour en la que se encuentra la capital hispalense y otras tantas ciudades españolas. Un tour con el que recorrerá parte del mundo y llevará por todo ... lo alto su cuarto álbum de estudio.

La gira arrancará el 15 de marzo en el Lollapalooza de Argentina y terminará por el momento el 6 de noviembre en Ciudad de México, haciendo escala en España. En la ciudad aterrizará en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 5 de junio, que se volverá a celebrar en la Plaza de España y que inaugurará la catalana.

🚨 CONFRIMADO🚨



AITANA abrirá #ISSF26 el 5 de JUNIO 🔥🔥



Su show #CuartoAzulWorldTour promete volver a hacer historia 😍



¿Estáis listos para vivirlo? 👀



🎟️ Entradas a la venta el 23 de oct a las 12h en https://t.co/ltAz6WDiE4 pic.twitter.com/UBF6p8XnTX — Icónica Santalucía Sevilla Fest (@iconicafest) October 13, 2025

La 'triunfita' volverá a pisar tierras sevillanas este verano cuando pasó por el Estadio de la Cartuja en la Velada V de Ibai Llanos dejando una de las actuaciones más memorables de todas las que acontecieron durante el espectáculo. En 2024 también formó parte de la programación de Icónica en la capital hispalense.

Por tierras andaluzas también se la podrá ver con la nueva gira en Roquetas de Mar el 9 de mayo; el 19 de junio en Fuengirola; el 12 de julio en Cádiz y el 18 de julio en Úbeda.

¿Cómo y cuándo conseguir las entradas?

Las entradas saldrán a la venta próximamente. La preventa para los clientes de Santander empezará el 20 de octubre a las 10:00 horas para todos aquellos que tengan la tarjeta Aitana.

A las 12:00 horas de ese mismo día para el resto de clientes Santander. Esta preventa se extenderá hasta el 22 de octubre.

La venta general empezará el 23 de octubre a las 12:00 horas.