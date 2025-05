El 'Tercer Cielo' de Rocío Márquez y Bronquio llega al Maestranza: «Quisiera hacer captura de pantalla desde el iris para retener esta emoción, es un sueño»

Todo lo que florece por mayo en Sevilla tiene la costumbre de volver. Por eso, aquel 'Tercer Cielo' que nació en mayo del 22, y que empezó a echar raíces desde el Teatro Central, vuelve tres años más tarde al Teatro de la Maestranza ... para cerrar el ciclo natural de las cosas. Así lo sienten sus artífices, Rocío Márquez (1985, Huelva) y Santiago Gonzalo (Jerez de la Frontera, 1991), alias Bronquio, que vuelven a la capital hispalense con la sensación de estar culminando una etapa: «Es una especie de cierre simbólico a nivel Andalucía, por ser de donde procedemos, porque aunque ella sea de Huelva y yo de Jerez, Sevilla es lo que más nos ha unido», confiesa el artista jerezano en una llamada telefónica con ABC.

El álbum, que se publicó el mismo día de su cumpleaños hace casi tres años, un 27 de mayo de 2022, ha sido toda una revolución. Para sus carreras, para el mundo del flamenco y el de la electrónica, pero también para la escena musical de este país. 'Tercer Cielo' ha recibido premios de distinta índole tanto a nivel nacional como en el extranjero, sin olvidar a la crítica, que lo ha posicionado como un natural sucesor de 'La Leyenda del Tiempo' de Camarón y del 'Omega' de Enrique Morente y Lagartija Nick: «Son cumplidos muy bonitos, pero al final el paso el tiempo lo dirá y yo me conformo con que la gente escuche el disco y perciba que hay algo real y genuino ahí», apunta Bronquio.

Tanto es así que 'Tercer Cielo' ha sido no solo un álbum conjunto, sino también un viaje transformador: «He aprendido a dejar que la vida y la música me sorprenda, que se den las cosas intentando intervenir lo menos posible, poniendo todo el amor y todas las horas que se pueda, pero abierta a lo que la vida vaya trayendo, sin tantos prejuicios, ni ideas previas ni expectativas», explica Rocío Márquez al otro lado del teléfono.

Rocío Márquez y Bronquio, 'Tercer Cielo' Dónde : Teatro de la Maestranza

Dirección: P.º de Cristóbal Colón, 22, 41001 Sevilla

Cuándo : 1 de mayo

Horario: 20:00 h.

Precio: desde 27,00 euros (Teatro de la Maestranza)

«Para mí ha sido un viaje que, aunque suena así muy grandilocuente, me ha cambiado la vida», afirma Bronquio. «Me ha marcado a nivel creativo. Gracias a todo esto me he encontrado, aunque iba a decir reencontrado, pero no, me he encontrado con la cultura del flamenco de mi tierra. Saber entender el flamenco desde otro punto de vista. Antes entendía el ritmo y los palos, pero lo que es la sensibilidad, esa subjetividad de escuchar algo antiguo y que me atraviese, eso lo he ido adquiriendo con la gira».

Este 1 de mayo estarán en el Teatro de la Maestranza, en lo que para Bronquio es un «cierre simbólico» de la gira, aunque después vienen algunos conciertos más, incluso puede que en 2026 «fuera de España», adelanta el jerezano. Por su parte, para Márquez esta tampoco es una cita más en el calendario: «Hay conciertos en los que me gustaría hacer captura de pantalla desde el iris para poder retener esta emoción, porque para mí es un sueño», confiesa.

«Vine a Sevilla con quince años a estudiar a la Fundación Cristina Heeren, a hacer bachillerato, imagínate cuando pasaba por el río por delante del Maestranza y yo pensaba si alguna vez pudiera cantar ahí… Y ahora que eso se está dando, con un proyecto que adoro y con un equipo de trabajo excepcional al que admiro y quiero, pues solo tengo mucha gratitud y ganas de disfrutar todo lo que se pueda. Y con un nervio bonito, porque la responsabilidad es lo que tiene y un poquito de nervio por hacer las cosas bien también da».

En un principio 'Tercer Cielo' probablemente no llegara a ser un disco, sino un acercamiento entre dos músicos que querían probar, experimentar, ver si había conexión. Sin embargo, ambos hallaron algo mucho más grande que un disco: a ellos mismos frente a un universo por descubrir y compartir. «Ha sido un viaje porque, a nivel artístico, he tenido un mayor alcance para llegar a más público, he podido tocar en los teatros, un entorno que antes me acojonaba por esa solemnidad, por esos silencios que suele haber», detalla Bronquio.

El artista jerezano reconoce que la influencia de este proyecto en su carrera no solo ha sido personal, sino también artística: «Rocío verdaderamente no es consciente de cómo me ha influido, estoy seguro que lo va a notar las cosas que vayan saliendo, es algo evidente», afirma. En los últimos años, Bronquio ha estado trabajando sobre todo en bandas sonoras, aunque paralelamente ha ido preparando temas que saldrán próximamente. «Todo está claramente influenciado, de hecho me han llamado para que haga bandas sonora con un 'rollito' al disco del 'Tercer Cielo' como referencia», relata.

Rocío Márquez en el centro y Bronquio a la derecha de la imagen. CEDIDA

Para la onubense esa influencia se ha dado en las dos direcciones y reconoce que ha habido en su carrera un punto de inflexión tras conocer a Bronquio: «Se ve en la música. Al final, toda la parte experimental vino a través de que él manipulara mi voz, de que abriera esas puertas para conocerme en aspectos de mi voz que yo no conocía. Es como decir, vale, lo que está haciendo con mi voz, ¿lo podría hacer yo misma, yo sola?», se pregunta Márquez.

Este nuevo mayo de 'Tercer Cielo' parece ser el último en el calendario, pero en esto del volver Sevilla sabe perfectamente que bien podría no serlo: «Al principio lo teníamos super claro, el disco estaba yendo de puta madre y dijimos 'vamos a sacar otro'», confiesa Bronquio. «Pero a medida que avanzamos nos dimos cuenta que todo se retomará. Es difícil de explicar, pero sentíamos que lo próximo debía ser distinto, por eso ella ha sacado un disco con acompañamiento de guitarra y yo voy a ir por otros lares, sin una cantaora» y añade, «pero llegará, de una forma indeterminada en el tiempo, pero nos reencontraremos, será recíproco».

Por su parte, Márquez sigue esa lección aprendida en estos años, abierta a todas las sorpresas que le pueda traer la vida: «Pensar en que algo va a pasar dentro de tres años es imposible, no sabemos dónde estará cada uno, su necesidad artística», pero también añade, «ha sido una experiencia tan enriquecedora, estoy tan agradecida, que si sentimos esa chispilla para hacer un trabajo en común estaré encantada, porque ha sido un regalo artístico y personal».

'Himno Vertical', lo nuevo de Rocío Márquez

Precisamente del próximo trabajo 'Himno Vertical' de la cantaora, que también llega por mayo (el próximo 22), ya hemos podido escuchar un adelanto: 'Dictado 1 — obertura'. «Estoy disfrutando del momento en que empiezan a convivir ambos proyectos. Estamos viendo cómo se va colocando lo nuevo», expresa la cantaora onubense. «Cuando un disco sale ya no es tuyo, hay que saber soltar. Este disco está en el epicentro de esa idea, ser canal pero no intentar retenerlo. No te voy a decir que no tenga expectativas, pero cuando se hacen propuestas arriesgadas forma parte del juego entender que hay que soltar».

Este nuevo álbum, que fue concebido en verano, «en el periodo de un mes», concreta Márquez, es un trabajo conjunto de ella y el guitarrista Pedro Rojas Ogayar: «La sorpresa es que decidimos juntarnos y hacerlo a modo de improvisación. Al principio los temas se nos iban casi a media hora», explica entre risas la cantaora. Para reducirlos, usaron una técnica algo distinta a como venía componiendo hasta ahora Márquez: «En vez de terminar el ensayo y volver a escucharlo, no escuchas nada y la siguiente vez, tras una escucha común, intentamos repetir y reducir el tiempo. Es muy curioso, ahí la mente hace una selección, un filtro de lo que más te llega y se ha quedado».

Respecto a la influencia de 'Tercer Cielo', hay en 'Himno Vertical' ciertas cosas que siguen su estela, otras que se mantienen y, por supuesto, algunas que cambian. Una de las diferencias más evidentes, aparte de su formato más clásico de cante y guitarra, es la producción. En esta ocasión, y de una forma natural y orgánica, este trabajo ha venido de la mano de Jordi Gil de Sputnik Studio: «Fue muy bonito, Jordi fue dirigiendo y metiéndose en el proyecto de una manera tan apasionante… y no lo habíamos hablado antes, en plan, quillo, produce esto, qué va, nada. Había sido más un compartir y él implicarse. Cuando íbamos por la mitad del disco nos dimos cuenta que era mejor, no el no opinar, pero sí entender que la figura del productor era la de Jordi, que lo estaba redondeando de manera natural».

Entre las esencias que se mantienen está la colaboración de Rocío Márquez con su amiga y escritora Carmen Camacho, quien ya participó en las letras de 'Tercer Cielo', no solo como compositora, sino también como una pieza clave para mantener la coherencia lírica del mismo. Ahora, en 'Himno Vertical', la escritora vuelve a trabajar mano a mano con la cantaora: «Tiene una expresión que me gusta mucho: 'Las palabras son como las pinzas, cuando aprietas por un lado se abren por el otro'. La admiro muchísimo, antes de conocerla pero también después he tenido la suerte de hacerme amiga suya y tenemos una relación íntima. En este trabajo ha sido genial poder tener las letras y decirle, amiga, corrígeme esto».

Cabe mencionar una dificultad añadida en el trabajo lírico de los temas de 'Himno Vertical', pues las letras se han ido solidificando durante el proceso de improvisación con el que Márquez y Rojas invocaban al duende. «Para poder improvisar en lo musical necesito tener letra por delante. Cogí el libro que tenía de cabecera y que llevaba varios años rumiando, que es 'Poesía vertical' de Roberto Juarroz, y sobre estos poemas iba improvisando», detalla. «A partir de ahí surgen las letras. Es verdad que luego hay un trabajo con la rima, porque en la improvisación no surge, pero después perfilas, y luego está el trabajo de Carmen que es una joya».

El espíritu experimental, quizás, sea lo más continuista entre 'Tercer Cielo' y este nuevo trabajo. Así lo entiende Bronquio: «Aunque haya vuelto al acompañamiento más sencillo con la guitarra, percibo en ella, y hemos tenido muchas conversaciones al respecto, cómo su cante se ha ido transformando en los últimos años impregnado de esta experiencia».

En 'Himno Vertical' la cantaora investiga, experimenta y juega con su voz, entre susurros y chasquidos, en un terreno que, ahora, es su hábitat natural: «'Tercer Cielo' quizás ha sido detonante. Unido al trabajo previo de la tesis sobre la técnica vocal y de la admiración a artistas como Bjork, Fátima Miranda… De una manera inconsciente sale todo eso que te ha calado», reflexiona. «Todo este juego de [hace los mismos sonidos y ruidos que en el disco] al ir mezclándolo me parece tan divertido, me saca sonrisas, me lleva al juego. Me permite relacionarme con el arte más desde la curiosidad que desde la exigencia, de una manera más clara, que es lo que tienen estos proyectos».