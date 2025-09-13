Suscríbete a
ABC Premium

Segundo Falcón: «Lo mejor que me ha dado el flamenco es la cultura, aprender»

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor dedica al cantaor el XLIV Festival de Cante Grande 'Niño Colchón'

Javier Barón: «He tenido amistad con Paco de Lucía, Enrique Morente o Antonio Gades. He sido muy afortunado»

Segundo Falcón, el artista de El Viso del Alcor a quien dedica su festival este sábado 13 de septiembre
Segundo Falcón, el artista de El Viso del Alcor a quien dedica su festival este sábado 13 de septiembre ABC
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este sábado, Segundo Falcón será profeta en su tierra. El Ayuntamiento de su pueblo, El Viso del Alcor, y la Peña Flamenca El Rincón del Pilar le dedican el XLIV Festival de Cante Grande 'Niño Colchón'.

En el festival actuarán además del cantaor homenajeado, ... Antonio Reyes, Manuela Cordero, Sonia Miranda, Enrique El Extremeño, Cancanilla de Málaga, Nano de Jerez, Paco Jarana, Antonio Carrión, Paco León y Álvaro Moreno, y contará con un gran espectáculo de baile y un especial fin de fiesta protagonizado por Juan de Juan, David El Galli, Antonio Luque 'Canito', Paco Iglesias y Antonio Amaya 'Petete'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app