Segundo Falcón: «Lo mejor que me ha dado el flamenco es la cultura, aprender»

Este sábado, Segundo Falcón será profeta en su tierra. El Ayuntamiento de su pueblo, El Viso del Alcor, y la Peña Flamenca El Rincón del Pilar le dedican el XLIV Festival de Cante Grande 'Niño Colchón'.

En el festival actuarán además del cantaor homenajeado, ... Antonio Reyes, Manuela Cordero, Sonia Miranda, Enrique El Extremeño, Cancanilla de Málaga, Nano de Jerez, Paco Jarana, Antonio Carrión, Paco León y Álvaro Moreno, y contará con un gran espectáculo de baile y un especial fin de fiesta protagonizado por Juan de Juan, David El Galli, Antonio Luque 'Canito', Paco Iglesias y Antonio Amaya 'Petete'.

«Debuté en ese festival con diez años y recuerdo perfectamente hasta los cantes que hice, con la guitarra de Antonio Morillo que era de la peña flamenca de mi pueblo, canté por tientos-tangos, peteneras y fandangos. Tengo la grabación, porque antiguamente las radios venían siempre a los festivales y los grababan y siempre se emitían dos días después. Antiguamente había radio-casettes y en la peña flamenca de mi pueblo había un hombre dedicado a grabar los programas de flamenco que se emitían los lunes de gente como Miguel Acal en la Voz del Guadalquivir, Paco Herrera en la SER, Manolo Curao en Radio Corazón, Emilio Jiménez Díaz en la Cope... Era otra época».

Dice Segundo Falcón que buscarse la vida en el flamenco ha venido con los años. «Desde niño sí quería ser cantaor. Hacía mis deberes y soltaba los libros, me comía el bocata y me iba a la Peña Flamenca Rincón del Pilar, que estaba a cinco casas de la casa de mis padres. Conocía a la familia de los Colchones, y con Joselito y Manolito Colchón y las personas mayores de la Peña empecé a aprender. Con once años hacía treinta palos de cante, y no era ningún profesional».

Recuerda nombres del flamenco de sus comienzos, el 78 y 79. «Yo era una esponja y me apuntaban a los concursos y había una serie de cantaores profesionales de concurso de la comarca y en los pueblos de Andalucía. Yo era muy chico y me quedaba dormido hasta en la silla. Había cantaores como Niño Colchón, Manuel Antonio Colchón, José Parrondo, Manuel García Ojeda, Fernando Porrito de Mairena, Joselito Tirado, Manuel Ortiz y de patriarca concursaba Manuel Crespo. Los aficionados de Mairena, El Viso y Carmona nos pateábamos Andalucía participando en concursos».

Segundo Falcón ganó muchos concursos y en aquellos tiempos el que ganaba abría los festivales al año siguiente. «Actué con maestros como Fosforito, Turronero, Calixto Sánchez, Pansequito... Y ahí me dediqué a hacer festivales. En el año 86 me cambió la voz y me pegué año y medio sin cantar, luego regresé ya con mi voz natural. Trabajé en el tablao la Trocha de Sevilla en un programa de TVE con Pepe Sollo en el año 1984 en el año Internacional del Niño, junto al Niño del Mauro y bailaoras como La Chabuca. Realmente cuando decido dedicarme profesionalmente al cante es cuando acabo la mili y mi inquietud me lleva a cantar para el baile, que eso me faltaba. Me meto ahí y empiezo a curtirme en el tablao Los Gallos, a hacer ese bachillerato del flamenco que no había tenido. Y ahí le canto a las grandes maestras del baile, Isabelita Romero, Loli Flores, Carmen Albéniz y Milagros Mengíbar, grandísimas figuras. Sobre todo a la mejor de todas que es mi mujer Mari Reina, en el tablao nos conocimos y llevamos casados 30 años».

Manolo Limón, Paco Taranto, El Sopi, Luis y Ramón Amador, Rafael Rodríguez, Miguelito Pérez y Rafael Alcarcón fueron artistas con los que Segundo Falcón actuó en diferentes etapas «En el año 1992, cuando llevaba dos años cantando para el baile, Cristina Hoyos me ve y me contrata para su compañía y con ella hice grandes giras internacionales y se me abrió un escaparate inmenso».

Desde el primer contrato como cantaor en el 78 hasta la fecha, Segundo Falcón no ha dejado de cantar. «Al principio era tan pequeño que cobraba mi padre, yo no podía, e incluso los contratos de Pulpón también era mi padre quien se ocupaba». Lleva 35 años como profesional y más de 40 como cantaor.

Para el artista lo mejor que le ha dado el flamenco es la cultura, aprender. «He conocido a grandes genios y cantar con ellos es impagable. Pero sobre todo la afición y el reconocimiento del público que ha sido fiel a mi cante. El dinero no me ha importado nunca, hay que ganar para comer pero lo demás es material. Es más importante nutrirme de los grandes maestros y sus obras, porque mi afición es el cante, es mi vida».

La mejor universidad

Fue nombrado director del Centro Andaluz de Flamenco el 11 de enero de 2002, «un centro que me obligó a estudiar muchas más asignaturas que al no haber pasado por una licenciatura académica, no tenía. Me involucré en muchos grandes proyectos y quizás mi carrera entonces no tuvo el gran nombre mediático en su momento porque me tuve que dedicar a la gestión. Ahora bien, si me lo volvieran a ofrecer diría si, porque fue la mejor universidad que tuve. Trabajé en la antropología, en la historia y en los entresijos del flamenco, además de conocer a grandes poetas, científicos, matemáticos, artistas...» Fueron casi cinco años de experiencia que finalizaron en 2006, para luego incorporarse al Instituto Andaluz del Flamenco, trabajo en el que permanece en la actualidad compatibilizando su gestión con la faceta artística.

En su carrera de cantaor ha conocido cuatro generaciones de bailaores, «aunque cuando estaba de director del CAF hacía colaboraciones pero no giras, y sí colaboro con Eva Yerbabuena y con Andrés Marín, aunque en realidad tengo poco hueco, así que utilizo mis vacaciones para ello o los fines de semana, pero nunca trabajo en lo que paga el organismo donde trabajo. En realidad desde 2004 dejé de cantar regularmente para bailar, sólo lo hago puntualmente, pero si me lo piden compañeros como Pepa Montes, Manuela Carrasco o Javier Barón, ahí estoy, son mis referentes».

Su voz ha tenido a lo largo de 40 años varias etapas. «La garganta es un músculo y si se ejecuta, lo entrenas y la trabajas, con el paso de los años vuelves a recuperar mucha tonalidad, y yo he ido recuperando a lo largo de estos años más voz, la tengo más limpia que con 16 años. Con los años sabes cómo colocar la voz para no hacerte daño, y eso lo da el oficio».

No tiene sucesor en la familia. «Mi niño canta muy bien pero su timidez le puede. Mi hijo se ha licenciado como Matemático en la Universidad de Sevilla, que es lo mejor que le puede pasar, porque ser flamenco es una vida muy dura, de verdad. Tener un hijo formado y con esos estudios, es un orgullo para mí».

Los 'Honores' de hoy

Como decía Enrique Morente, «a mí no me gusta la palabra homenaje», por eso le dicen 'Honores a Segundo Falcón'. «Yo me forjé en ese festival y para mí es todo emoción y sobre todo que el festival lleve el nombre de 'Niño Colchón'. Es el primer año que nombran así al festival, precisamente con el artista que considero mi maestro y van y me lo dedican, pues la verdad es algo muy especial».

Junto a al cantaor homenajeado estarán en El Viso artistas y amigos con los que ha actuado como, José Luis Postigo, Andrés Marín, Eva Yerbabuena, José de la Tomasa, Pepa Montes, Niño de Gines, Ricardo Miño, Juan Reina, entre otros compañeros. «Ellos vienen de invitados para estar en mi homenaje pero no para actuar, ahora nunca se sabe, se augura un buen fin de fiesta y puede pasar de todo. Lo dirá el momento».