Estos son los festivales de música en Sevilla que despedirán el verano con sonidos de todo el mundo

Este agosto, el pulso musical en Sevilla no ha dejado de latir. Ciclos como 'Noches en los Jardines del Alcázar', los espectáculos 'Candlelight' y óperas como 'Carmen', de Bizet, han mantenido viva la agenda cultural incluso en pleno verano. Ahora, con septiembre a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para despedir la temporada estival con tres grandes festivales que reunirán a figuras consagradas a nivel nacional e internacional, así como a artistas emergentes que están escribiendo nuevas páginas de la música en español. Las citas clave de este mes serán 'Noches en la Maestranza', 'POP CAAC' y el 'Festival del Patio + Metrópolis', donde las melodías resonarán más allá del centro histórico, alcanzando incluso toda el área metropolitana.

1 Raphael abc 'Noches de la Maestranza' Del 2 al 13 de septiembre

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería volverá a transformarse este septiembre en epicentro musical a orillas del Guadalquivir. Durante este mes, donde habitualmente resuenan los pasodobles y los ecos taurinos, se escucharán pop, baladas, ritmos latinos y fusiones modernas que atraerán a públicos de todas las edades y gustos.

El ciclo arrancará con un triplete de Joaquín Sabina (2, 4 y 6 de septiembre). A sus 76 años, Sabina sigue demostrando que su música no tiene fecha de caducidad: sus letras combinan ironía, nostalgia y poesía explorando amores imposibles, noches turbulentas y la emoción de vivir todo intensamente. Esos días, el ubetense hará un repaso por su extensa discografía.

La jornada siguiente (5 de septiembre), Ana Belén ocupará el ruedo con su inconfundible elegancia escénica. Desde sus inicios en los años sesenta, Ana Belén ha combinado música y teatro en cada interpretación, convirtiendo cada canción en un relato que conmueve y entretiene por igual. Su actuación en la Maestranza reforzará la idea de que un concierto puede ser, al mismo tiempo, espectáculo y experiencia para el público.

Después llegarán artistas más jóvenes, pero con trayectorias igualmente sólidas y reconocidas en la música española. El 7 de septiembre, Antonio Orozco presentará su pop lleno de sensibilidad Conocido por sus letras cercanas y emotivas, conseguirá que cada tema se sienta personal para los asistentes. El 9 de septiembre, el colombiano Camilo pondrá el acento internacional al ciclo. Conocido por éxitos como 'Tutu', 'Bebé' y 'Vida de rico', Camilo ha logrado conquistar audiencias globales a través de su pop latino. Sus conciertos se caracterizan por la interacción constante con la audiencia y por un espectáculo lleno de color, alegría y energía positiva. El 12 de septiembre, Vanesa Martín ofrecerá un repertorio confesional en el que la vulnerabilidad se transformará en fuerza. Con una voz que transmite emoción y letras que hablan de desamor, resiliencia y vida cotidiana, Vanesa Martín ha logrado conectar con un público amplio y diverso, convirtiéndose en una de las voces más relevantes de la música española contemporánea.

El cierre del ciclo correrá a cargo de Raphael (13 de septiembre), artista que continúa reinventándose sin perder la intensidad dramática que lo ha convertido en mito. De esta manera, las 'Noches de la Maestranza' convertirán la plaza en un ágora musical abierto a todos los gustos y generaciones.

2 El rapero argentino Trueno T. SIEIRA 'POP CAAC 2025' Del 4 al 20 de septiembre

Entre el 4 y el 20 de septiembre, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), antiguo Monasterio de la Cartuja, acogerá el 'POP CAAC 2025', uno de los festivales más eclécticos del calendario sevillano. El ciclo combinará pop alternativo, rock, electrónica, música urbana y sonidos experimentales, convirtiendo el CAAC en un auténtico laboratorio sonoro donde cada concierto será también una demostración de creatividad musical.

La inauguración (4 de septiembre) estará protagonizada por la nueva generación de talentos nacionales: Ralphie Choo, Judeline y Julia de Arco, artistas que destacan por su capacidad para experimentar con la voz y fusionar géneros. Cada uno aportará su propia identidad: Ralphie Choo jugará con ritmos urbanos y melodías pegadizas, Judeline mezclará pop con matices electrónicos, y Julia de Arco aportará sensibilidad.

El 6 de septiembre, Arde Bogotá pondrá el contrapunto rockero con sus guitarras y melodías, mientras que Amaral (7 de septiembre) ofrecerá un concierto multitudinario que atraviesará generaciones: su capacidad para alternar baladas con himnos de resistencia los convierte en uno de los dúos más representativos y queridos del pop español.

Por otro lado, el 10 de septiembre estará marcado por sonidos urbanos con YSY A y Trueno, referentes del freestyle y el rap argentino que han logrado expandir su música más allá del género, así como al artista Barry B.

Y el día 20 será el turno para el rockero catalán Loquillo, que traerá a Sevilla su nueva gira ‘Corazones Legendarios’.

El 'POP CAAC' se consolidará así como un espacio de mestizaje: un lugar donde generaciones, estilos y públicos distintos se encontrarán, donde la música no tendrá límites y cada concierto será una experiencia que mezclará sonido, arte y públicos.

3 La artista Rozalén abc 'Festival del Patio + Metrópolis' Del 12 de septiembre al 10 de octubre

El 'Festival del Patio + Metrópolis' cerrará el verano con un cartel que brilla no solo por sus protagonistas, sino también por los escenarios que lo acogen. La música no se quedará en el centro de Sevilla ni en la capital: el ciclo se expandirá por todo el área metropolitana, con paradas en Utrera, Dos Hermanas, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe. Esta descentralización convertirá a la provincia en un territorio cultural, donde la mayoría de citas ya cuentan con la etiqueta de agotadas.

El 12 de septiembre, Duncan Dhu sorprenderá a la Plaza de Toros de Utrera con las melodías reconocibles que marcaron los años 80 y 90. El día 13, Rozalén llevará al Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra sus canciones que hablan de emociones, memoria, historias cotidianas y mensajes de conciencia social. Por su parte, Fangoria y Nancys Rubias (14 de septiembre) aportarán la cuota de irreverencia en el Recinto Multiusos El Abrazo. Estos dos últimos conciertos son los únicos que aún tienen entradas disponibles.

La semana siguiente llegará cargada de emociones al emblemático Patio de la Diputación: Miss Caffeina actuará el día 17; el 18, Siloé, explorará la unión entre cantautor y sonido digital; el 19, Santiago Auserón estará acompañado por La Academia Nocturna; el 20, Derby Motoreta's Burrito Kachimba culminará con su «kinkidelia», es decir, esa fusión de rock psicodélico y raíces flamencas que tanto le caracteriza.

La guinda llegará el 21 de septiembre con Coque Malla en el Auditorio Los del Río, consolidado como cantautor adulto tras haber transitado del pop juvenil de Los Ronaldos a una madurez sonora. El festival prolongará su actividad incluso en octubre, el día 10, con la «tecno-rumba» de Camela en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.

Este mes de septiembre, Sevilla, capital y provincia, se convertirá en un escenario en el que los diferentes géneros musicales se darán la mano con el objetivo de despedir el verano por la puerta grande.

