Qué hacer en Sevilla en septiembre

Cuando el calor del verano comienza a retirarse y la ciudad se despereza después de meses de sol intenso, Sevilla vuelve a despertar con una energía única. Las calles, plazas y auditorios recuperan su ritmo, y la rutina tras las vacaciones deja de sentirse tan pesada gracias a la amplia oferta cultural que trae septiembre. Este mes, la ciudad se llena de planes que combinan diversión, música, arte y humor, invitando a sevillanos y visitantes a redescubrir el pulso vibrante de la capital andaluza.

Desde espectáculos cómicos que prometen carcajadas y momentos de improvisación, hasta conciertos que van del pop al rock y acercan a grandes artistas y nuevas promesas, pasando por exposiciones que invitan a recorrer la historia, la creatividad y la riqueza artística de Andalucía y del mundo, Sevilla se convierte en un escenario donde la cultura se vive de manera intensa y cercana.

Septiembre es, así, un mes de reencuentros y descubrimientos, en el que los planes culturales funcionan como pequeños oasis para escapar de la rutina y disfrutar de la ciudad con todos los sentidos. Cada teatro, cada sala de conciertos y cada museo ofrece una oportunidad para emocionarse, aprender, reír y dejarse sorprender, demostrando que, cuando el calor se va, Sevilla renace con más fuerza que nunca.

1 Cartel del concierto cartuja center cite La música de Andalucía Cartuja Center CITE

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado la celebración de LATIN GRAMMY Celebra la Música de Andalucía, un evento especial que rendirá tributo a la riqueza musical y cultural de esta tierra. La cita será el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas en el Cartuja Center CITE de Sevilla. La velada reunirá a un elenco de artistas de primer nivel que compartirán escenario para ofrecer una noche única marcada por la diversidad de estilos y generaciones. Entre los confirmados se encuentran figuras como David Bisbal, Manuel Carrasco, Vanesa Martín e India Martínez, junto a nombres que representan la actualidad y la proyección internacional de la música en español, como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Lagartija Nick, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Ara Malikian, Kiki Morente y Lucía Ruibal, entre otros que se anunciarán próximamente. El evento forma parte del calendario de actividades que la Academia Latina desarrolla en Andalucía desde 2023, en colaboración con la Junta de Andalucía, como antesala y celebración de los Latin Grammy.

La música de Andalucía Donde: Cartuja Center Cite

Cuándo: 10 de septiembre

Horario: 20.00 horas

Entradas agotadas

2 Concierto de anteriores ediciones del festival Noches de la Maestranz Noches de la maestranza Noches de la Maestranza Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla volverá a convertirse en escenario de excepción para la música con la celebración del ciclo 'Noches de la Maestranza', que se desarrollará entre el 2 y el 13 de septiembre de 2025. La programación reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical en español. Joaquín Sabina será el encargado de inaugurar esta edición con tres conciertos dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós'. También pasarán por el coso del Paseo de Colón artistas como Ana Belén, con su tour 'Más de Ana Belén'; Antonio Orozco, que celebra 25 años de carrera; Vanesa Martín, con su nuevo espectáculo; y Raphael, que presentará su 'Tour Victoria'. Los conciertos darán comienzo a las 21:30 horas y las entradas, con precios variables según el artista, están disponibles a través de las plataformas oficiales de venta.

Noches de la Maestranza Dónde: Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla

Dirección: Paseo de Colón, 12

Cuándo: del martes 2 al sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: a las 21:30 horas

Precio: entradas entre 40 y 135 euros

Entradas

3 Instante de la obra tdlm Carmen Teatro de la Maestranza

Los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2025, el Teatro de la Maestranza de Sevilla presentará el espectáculo Carmen, una de las versiones más reconocidas del mito universal, creada por Antonio Gades y Carlos Saura en 1983 para el Théâtre de París. Con argumento, coreografía y dirección firmados por ambos artistas, la propuesta escénica se ha convertido en un referente de la danza española, capaz de trascender géneros y fronteras. En esta ocasión, la Compañía Antonio Gades será la encargada de llevar al escenario una obra que conjuga fuerza dramática y pureza estética, bajo la dirección artística de Stella Arauzo.

El montaje, con una duración de una hora y media, combina la música inmortal de Georges Bizet con composiciones de Antonio Gades y Antonio Solera, entre otros, creando un universo sonoro que potencia la intensidad narrativa de la obra. La llegada de Carmen al Maestranza supone la oportunidad de reencontrarse con un clásico contemporáneo que sigue cautivando al público más de cuatro décadas después de su estreno.

Carmen Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22

Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Horario: sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas

Precio: entradas entre 26 y 65 euros

Entradas

4 Exposición de Kader Attia en el CCAC maría guerra Kader Attia. El paraíso perdido CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) abrirá al público en su Claustrón Norte la exposición temporal Kader Attia. El paraíso perdido, que podrá visitarse hasta el 18 de enero de 2026. La muestra reúne una selección de obras del artista Kader Attia (Dugny, Francia, 1970), creador multidisciplinar de origen argelino cuya trayectoria internacional se ha caracterizado por explorar cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad, el colonialismo y la reparación. Su trabajo abarca medios tan diversos como la instalación, la escultura, la fotografía o el vídeo, siempre con un marcado compromiso social y político. Comisariada por Jimena Blázquez, la exposición propone al visitante un recorrido por piezas que invitan a reflexionar sobre la pérdida y la reconstrucción, así como sobre la tensión entre pasado y presente en la construcción de las sociedades contemporáneas.

Kader Attia. El paraíso perdido Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n (Isla de la Cartuja)

Cuándo: hasta el domingo 18 de enero de 2026

Horario: de martes a sábado de 11 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 15:30 horas

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición

5 Cartel de la exposición pop caac Pop CAAC CAAC

Del 4 al 20 de septiembre, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), ubicado en el histórico Monasterio de la Cartuja, acogerá EI POP CAAC 2025, un festival consolidado como cita imprescindible para los amantes de la música independiente y de géneros como el pop y el rock. La programación de esta edición combina artistas consolidados con nuevas promesas, ofreciendo una amplia variedad de estilos y propuestas para todos los públicos. La apertura del festival tendrá lugar el jueves 4 de septiembre con Judeline, Ralphie Chooy y Julia de Arco, mientras que el sábado 6 será el turno de Arde Bogotá. La reconocida banda Amaral tomará el escenario el domingo 7 de septiembre, y el miércoles 10 llegará el hip hop y el rap con Trueno y Barry By YSYA. La clausura del festival correrá a cargo de Loquillo, que se presentará el sábado 20 de septiembre.

Pop CAAC Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Cuándo: del 1 al 20 de septiembre

Entradas

6 Cartel del show cartuja center Misión: Impro-sible Cartuja Center Cite

El teatro sevillano recibirá en septiembre a los gaditanos del momento, Aguilera y Meni, protagonistas del espectáculo cómico Misión Impro-sible, que se podrá ver los días domingo 21 y sábado 27 de septiembre de 2025, con varias funciones a lo largo de ambos días. La obra cuenta la historia de dos gemelos únicos —los únicos en el mundo de diferente padre— que, enfrentados a la pobreza y al desempleo, deciden unirse a una organización secreta para robar una joya. Guiados por una voz misteriosa, los hermanos deberán superar pruebas que, entre risas y disparates, resultan imposibles de completar debido a su particular falta de coordinación y lógica.

El espectáculo combina monólogos, parodias y, sobre todo, interacción con el público, donde la rapidez mental y el ingenio de Aguilera y Meni se convierten en los protagonistas indiscutibles. Con millones de visualizaciones en redes sociales, el dúo promete convertir cada función en un momento lleno de improvisación, humor y sorpresas, consolidándose como uno de los espectáculos cómicos más esperados de 2025. Las funciones tendrán lugar el domingo 21 de septiembre a las 17:30 y 20:30 horas, y el sábado 27 de septiembre a las 17:00 y 21:00 horas, ofreciendo varias oportunidades para disfrutar de su humor irreverente y contagioso.

Misión: Impro-sible Dónde: Cartuja Center Cite

Cuándo: 21 y 27 de septiembre

Entradas agotadas

7 Cartel del evento auditorio cartuja Doctora amor Auditorio Cartuja

El Auditorio Cartuja de Sevilla acogerá el espectáculo cómico 'Doctora Amor', protagonizado por Valeria Ros, quien se pone en la piel de una singular terapeuta amorosa dispuesta a analizar y aconsejar a los voluntarios del público sobre sus dilemas sentimentales. Con un estilo cercano y desenfadado, la obra combina improvisación, humor y anécdotas personales, explorando tanto la vida amorosa de Ros como sus propias experiencias. Cada función se convierte en un espacio donde el público participa activamente, mientras la actriz transforma cada situación en un motivo de risa y reflexión ligera sobre el amor, las relaciones y las peculiaridades del corazón humano. Entre chistes, observaciones agudas y momentos inesperados, Doctora Amor propone una experiencia cómica única, en la que la terapia se convierte en entretenimiento y la diversión está garantizada.

Doctora amor Dónde: auditorio Cartuja

Cuándo: 20 de septiembre

Horario: 21.00 horas

Precio: 19.80 euros

Entradas

8 Protagonistas de la obra sala cero Mejor es posible Sala Cero

La Sala Cero Teatro de Sevilla abrirá la temporada 2025-2026 con el estreno de Mejor es posible, una original propuesta de la compañía Los Síndrome que permanecerá en cartel entre el viernes 12 y el domingo 28 de septiembre de 2025. Dirigida por Fernando Fabiani e interpretada por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, la obra se presenta como una conferencia sin vergüenza, una comedia que rompe con los formatos habituales para invitar al público a reflexionar, entre risas, sobre la felicidad, las relaciones personales y la manera en que enfrentamos la vida cotidiana. Durante aproximadamente setenta minutos, los intérpretes convierten el escenario en un espacio donde el humor se mezcla con la crítica y la ironía, abordando temas tan universales como el optimismo y el pesimismo, los efectos de la crisis económico-social-artística o la importancia de la risa en nuestro estado de ánimo.

Mejor es posible Dónde: Sala Cero

Dirección: calle Sol, 5

Cuándo: del viernes 11 al domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 20 horas

Precio: entradas 25 euros

Entradas

9 Cartel del evento ABC Los Compadres - Homenaje a los Álvarez Quintero Teatro Los Remedios

Con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, los actores Alfonso Sánchez y Alberto López presentan en Sevilla un espectáculo que rinde tributo a la obra de los célebres hermanos Quintero. La propuesta recupera algunos de sus sainetes más carismáticos, poniendo en valor la frescura, el ritmo y la vigencia de sus textos. La adaptación se centra en la ternura y el melodramatismo que caracterizan a los autores, ofreciendo un retrato idealizado y amable de Andalucía, una tierra que los hermanos conocían a la perfección. Con su acento y su cultura, sus piezas consiguen transmitir la alegría de vivir, un ingrediente que salvó su teatro de críticos de la talla de Ramón Pérez de Ayala, Azorín o Luis Cernuda y que sigue conquistando al público hoy en día. Los sainetes de los Quintero, llenos de personajes entrañables y situaciones llenas de ritmo, demuestran la maestría de sus creadores y su profundo respeto por el espectador. Alfonso Sánchez y Alberto López recuperan este legado con humor, cercanía y un marcado sello andaluz, ofreciendo una experiencia teatral que celebra la tradición y la cultura regional mientras mantiene viva la capacidad de hacer reír y emocionar.

Los Compadres - Homenaje a los Álvarez Quintero Dónde: Teatro Los Remedios

Dirección: Juan Ramón Jiménez, 22

Cuándo: 21 de septiembre

Horario: 19.00

Precio: 25 euros

Entradas

10 Entradas para el Festival del Patio Diputación de sevilla Festival del Patio Diputación de Sevilla

La música volverá a llenar de vida el patio de la Diputación Provincial de Sevilla con la celebración de la segunda edición del «Festival del Patio», que tendrá lugar del miércoles 17 al sábado 20 de septiembre de 2025. Cuatro noches consecutivas en las que diferentes estilos se darán cita en un mismo espacio, con un cartel que reúne a Miss Caffeina (miércoles 17), Siloé (jueves 18), Santiago Auserón y La Academia Nocturna (viernes 19) y Derby Motoreta's Burrito Kachimba (sábado 20). De forma paralela, la programación se extenderá también a distintos municipios sevillanos bajo el nombre de Metrópolis, un ciclo complementario que llevará a importantes artistas a escenarios de la provincia con entradas a precios populares. Entre las citas confirmadas destacan Duncan Dhu en Utrera (12 de septiembre), Rozalén en Alcalá de Guadaíra (13 de septiembre), Fangoria y Nancys Rubias en La Rinconada (14 de septiembre), Coque Malla en Dos Hermanas (21 de septiembre) y Camela en Mairena del Aljarafe (10 de octubre).

Festival del Patio Dónde: Diputación de Sevilla

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: del miércoles 17 al sábado 20 de septiembre

Horario: a las 21 horas

Precio: entradas 10 euros

Entradas

11 Cartel de la exposición fundación cajasol Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló Cajasol Sevilla

Hasta el 7 de septiembre, Sevilla tendrá la oportunidad de acercarse a una de las colecciones privadas más destacadas de Europa. La sede de la Fundación Cajasol, en sus salas Velázquez y Murillo, abrirá al público la exposición Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló, una muestra que reúne más de medio centenar de piezas procedentes de la colección personal de Juan Abelló y Anna Gamazo. La selección, comisariada por María Toral, ofrece un recorrido por distintas épocas y estilos, en un diálogo que va desde los grandes maestros clásicos hasta creadores contemporáneos. Entre las firmas presentes destacan nombres como Francisco de Zurbarán, Francisco de Goya, Joaquín Sorolla, Marc Chagall, Pablo Picasso o Miquel Barceló, lo que convierte a la exposición en una oportunidad única para contemplar obras de enorme valor artístico y patrimonial sin salir de Sevilla. La muestra pone el acento en la relación entre el arte y la naturaleza, abordando cómo este vínculo ha sido interpretado a lo largo de los siglos desde miradas muy diversas. Con ello, el visitante podrá descubrir no solo la riqueza de la colección Abelló, sino también la permanencia de un tema universal que sigue inspirando a creadores de todas las épocas.

Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló Dónde: Fundación Cajasol (salas Velázquez y Murillo)

Dirección: Plaza de San Francisco, 1 (entrada por la calle Álvarez Quintero, s/n)

Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

12 Cartel de la gira abc Pimpinela Fibes

El próximo viernes 19 de septiembre de 2025, Sevilla recibirá a uno de los dúos más emblemáticos de la música en español: Pimpinela. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán llegarán al nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) para presentar su espectáculo 'Noticias del amor', una gira que combina lo mejor de su historia musical con nuevas sorpresas. Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, el dúo argentino ha convertido sus canciones en auténticos himnos generacionales. En esta ocasión, el público sevillano podrá disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera, esas composiciones que mezclan teatro, música y emoción, y que les han consolidado como referentes de la balada y la canción popular en todo el mundo. Pero el concierto no se limitará a la nostalgia. Pimpinela también estrenará nuevas piezas y sumará un toque diferente a su repertorio con versiones de artistas internacionales tan reconocidos como Adele o los Bee Gees, mostrando su versatilidad y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que los caracteriza.

Pimpinela Dónde: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes)

Dirección: avenida del Alcalde Luis Uruñuela, 1

Cuándo: viernes 19 de septiembre

Horario: a las 21 horas

Precio: entradas entre 40 y 100 euros

Entradas

