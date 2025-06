Pet Shop Boys transforma la Plaza de España de Sevilla en una gigantesca discoteca

Icónica Santalucía Sevilla Fest, que patrocina ABC, vivió este martes una de sus noches más esperadas con la presencia de Pet Shop Boys. Con unas temperaturas sofocantes que fueron remitiendo, el dúo británico no sólo actuó en la capital hispalense por primera vez, sino que abrió la gira europea de su espectáculo 'Dreamworld. The Greatest Hits Live'. Antes de que salieran los músicos al escenario, una gran bandera de Ucrania estaba proyectada como fondo de la pantalla gigante. El inicio del show fue vibrante cuando se apagaron las luces y aparecieron en el escenario Neil Tennant y Chris Lowe. El cantante llevaba un abrigo y ambos tenían sus rostros ocultos bajo un artefacto metálico. Fue entonces cuando llegó el primer clásico de la noche, 'Suburbia', uno de los temas por los que los conocimos allá por 1986, cuando publicaron 'Please', su álbum de debut. Para alegría de los 8.000 fans que llenaban la pista de la Plaza de España, la organización del festival ha hecho este año un gran esfuerzo por mejorar el sonido, algo que se evidenció con una perfecta ecualización de la voz de Tennant, que no fue tapada por los sintetizadores ni por las percusiones en ningún momento. Luego vino otro de los temas mejores que publicaron en los noventa, 'Can you forgive her?' Cuando finalizó, por fin el cantante se quitó la máscara retrofuturista y afrontaron otros de sus himnos ochenteros, 'Opportunities (Let's make lots of money)'. Tras saludar en español al respetable y anunciar las aventuras musicales que se iban a vivir, Pet Shop Boys interpretó la primera de las versiones de la noche, 'Where the streets have no name', que popularizaran los irlandeses U2 en su álbum más famoso, 'The Joshua tree'. Sin solución de continuidad, enlazaron ese corte con 'Can't take my eyes off you', otro clásico que inmortalizara en los sesenta Frankie Valli.

La melancolía llegó con 'Rent', que inundó Sevilla de nostalgia cuando a la vez que sonaba la música se veían imágenes proyectadas del videoclip.

La velada siguió avanzando y la inmensa discoteca en la que se había transformado la Plaza de España provocó que el respetable se pusiera a bailar con uno de los temás más movidos que posee este dúo, 'I don't know what you want but I can't give it any more'. Nadie puede dudar de cómo Neil Tennant domina el escenario y es capaz de transmitir distintas emociones moviéndose de un lado para el otro, algo que contrasta con el más hierático pero siempre efectivo a los teclados Chris Lowe.

El cantante se comportó durante toda la noche como el showman que es y salió con una chaqueta negra y un gorro blanco antes de abordar otro de sus clásicos, 'Left to my own devices', un corte con reminiscencia setenteras.

Hasta el propio intérprete tuvo que decir: «Sevilla. ¡Qué calor!». Eso lo comentó antes de que empezaran a sonar unas batucadas que dieron paso a 'Single bilingual', que se fusionó con 'Se a vida é', dos de los principales éxitos de los Pet Shop Boys de mediados de los noventa.

Unas luces multicolores se proyectaron sobre la pantalla antes de dar paso a otro gran hit de los ochenta, 'Domino dancing', que dio paso a un homenaje a Nureyev con 'Dancing star'. Pero los sonidos más discotequeros no habían terminado ni mucho menos, como se demostró con 'New York city boys'.

Canciones del último disco

También hubo espacio para canciones del último disco, 'Nonetheless', que publicaron el año pasado y que cuenta con baladas como 'New bohemian', que ya se han convertido en nuevos clásicos por méritos propios.

Esa parte más romántica del concierto continuó con 'Jelousy', del que Tennant confesó que fue el primer tema que compusieron sobre un teclado allá por el año 1982.

El concierto se fue calantendo mucho más cuando 'Parinero' dio paso a 'Always on my mind', tema inolvidable de Elvis que por méritos propios se ha convertido en una de las mejores versiones de todos los tiempos. La fiesta era ya tan grande que el público coreó el tema en un abiente extraordinario.

Como Neil Tennant es el maestro de los vestuarios, sacó después un abrigo gris metalizado para abordar 'Dreamland', otro de los éxitos más bailables.

Después llegó el turno de 'Heart', canción cuyo vídeo era un homenaje al 'Nosferatu' de Murnau con sir Ian McKellen interpretando a un genial vampiro.

Tras interpretarse varias canciones más, el público era consciente de que el final se iba acercando, pero aún quedaban varias balas en la recámara. La primera de estas llegó con 'It's a sin', una de las mejores canciones del synth pop de los años ochenta. Luego la máquina del tiempo regresó a 1985, cuando dos jóvenes ingleses sorprendieron al mundo con 'West End girls', el primer single que publicaron y que los condujo directamente al olimpo del pop. El último clásico que iluminó la noche sevillana fue 'Being boring', que fue un cierre perfecto.

