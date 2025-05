Estos son todos los conciertos de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025

Paula Mateo y Paula Guerrero Sevilla 23/05/2025 a las 07:49h. Compartir Copiar enlace

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 promete ser una experiencia musical inolvidable, transformando la emblemática Plaza de España en un escenario vibrante durante más de un mes. Desde el esperado regreso de Justin Timberlake el 30 de mayo, hasta el cierre estelar de Kylie Minogue el 14 de julio, el festival ofrecerá unavariedad de géneros que van desde el pop y la electrónica hasta el flamenco y el rock. Además, el evento contará con la participación de artistas internacionales y nacionales, consolidándose así como uno de los festivales imprescindibles del verano andaluz. Estos son los casi treinta conciertos de los que podrás disfrutar en esta nueva edición que promete traer a miles de asistentes.

1 Justin Timberlake 30 de mayo

El viernes 30 de mayo de 2025, Justin Timberlake inaugurará esta nueva edición y se subirá al escenario para ofrecer un concierto único en España. El artista estadounidense, conocido tanto por su carrera musical como por su faceta como actor, llega con su gira 'The Forget Tomorrow Tour', en la que presenta su último trabajo discográfico. Este sexto álbum en solitario, titulado 'Everything I Thought It Was', incluye nuevas canciones que Timberlake interpreta en directo, combinando su estilo característico con sonidos renovados que han conquistado a sus seguidores. Será una oportunidad única para disfrutar de su música en un ambiente especial dentro del festival.

Justin Timberlake Cuándo: viernes 30 de mayo

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 80 y 245 euros

2 Rigoberta Bandini y Zahara 31 de mayo

El sábado 31 de mayo será el turno de un concierto doble protagonizado por Rigoberta Bandini y Zahara. El grupo liderado por Paula Ribó hará parada en la capital andaluza con su 'Jesucrista Superstar Tour 2025', una propuesta escénica enérgica y provocadora con la que están recorriendo los principales escenarios del país. Compartirá cartel Zahara, que regresa con una nueva gira en la que presenta 'Lento ternura', su último trabajo de estudio. La cantautora andaluza, nacida en Úbeda en 1983, ofrecerá un repertorio marcado por la sensibilidad, la electrónica sutil y la introspección lírica que caracteriza esta nueva etapa de su carrera.

Rigoberta Bandini y Zahara Cuándo: sábado 31 de mayo

Horario: a las 21:30 horas

Precio: 45 euros

3 Chayanne 1 de junio

El domingo 1 de junio el ritmo lo pondrá Chayanne, uno de los grandes iconos de la música latina. El artista puertorriqueño llega con su gira 'Bailemos otra vez Tour 2025', en la que repasa los éxitos que han marcado su carrera y presenta las canciones de su último álbum, 'Bailemos otra vez', el decimoquinto de su trayectoria. Con su energía habitual sobre el escenario, el cantante, bailarín y compositor hará vibrar al público con temas como 'Salomé', 'Torero' o 'Bailando bachata', en un espectáculo pensado para cantar, bailar y dejarse llevar por su carisma.

Chayanne Cuándo: domingo 1 de junio

Horario: a las 22 horas

Precio: entradas entre 68 y 110 euros

4 Myke Towers 4 de junio

El próximo miércoles Myke Towes pondrá los ritmos más latinos. Regresa a Sevilla un año más dentro de su 'Europe Tour 2025'. El artista puertorriqueño, una de las figuras más destacadas del panorama urbano latino, vuelve a los escenarios con una propuesta cargada de ritmo y grandes éxitos. Durante el concierto no faltarán temas como 'Bandido', 'La playa' o 'Si se da', que han consolidado su carrera internacional. Con su estilo inconfundible y una puesta en escena potente, Myke Towers promete una noche vibrante en esta nueva parada de su gira europea.

Myke Towers Cuándo: miércoles 4 de junio

Horario: a las 22 horas

Precio: entradas entre 36 y 110 euros

5 Emilia 6 de junio

Emilia Mernes se suma al cartel del festival con un concierto incluido en la gira de presentación de su último álbum, '.mp3'. La joven cantante y actriz argentina, nacida en Nogoyá en octubre de 1996, aterriza con una propuesta fresca y llena de energía que conecta con el público más joven. Este segundo trabajo en solitario, publicado en noviembre de 2023, consolida su evolución artística con sonidos pop y urbanos, letras personales y una estética muy cuidada. Sobre el escenario, Emilia ofrecerá un show vibrante donde no faltarán algunos de los temas más destacados de este disco.

Emilia Cuándo: viernes 6 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 45 y 75 euros

6 Leiva 7 de junio

Leiva vuelve a los escenarios con el 'Tour Gigante', una gira que marca su regreso tras el parón iniciado en diciembre de 2023. El músico madrileño y ex integrante del dúo Pereza presentará en directo las canciones de su próximo álbum, 'Gigante', cuyo lanzamiento está previsto para esta primavera. Este nuevo trabajo recoge temas como 'El Polvo de los días raros' o 'Bajo presión', que reflejan el sonido y la madurez artística de esta nueva etapa. Con su estilo inconfundible y letras cargadas de emoción, Leiva promete una noche especial en su esperada vuelta a los escenarios.

Leiva Cuándo: sábado 7 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 42 euros

7 Black Coffee 8 de junio

El domingo 8 de junio será el turno de Black Coffee, uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional. El DJ y productor sudafricano, con una trayectoria que comenzó en los años noventa, llega al festival con una sesión que promete envolver al público en su característico sonido profundo y sofisticado. A lo largo de su carrera, Black Coffee ha colaborado con artistas de la talla de Drake, David Guetta o Pharrell Williams, y ha logrado consolidarse como una figura clave del house global. Su actuación será una oportunidad única para disfrutar en directo de uno de los referentes del género.

Black Coffee Cuándo: domingo 8 de junio

Horario: a las 19 horas

Precio: desde 35 euros

8 Antoñito Molina 14 de junio

El sábado 14 de junio llegará al festival el concierto de Antoñito Molina, uno de los artistas más queridos del panorama musical andaluz. El cantante y compositor gaditano, nacido en Rota en 1988, presentará en directo las canciones de su último trabajo, 'El club de los soñadores'. Este disco recopila algunos de sus temas más emblemáticos como 'La aventura' o 'Por si mañana' que reflejan su estilo cercano y emocional. Con su voz característica y una conexión especial con el público, Antoñito Molina promete una velada cargada de sentimiento y alegría.

Antoñito Molina Cuándo: sábado 14 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 40 y 70 euros

9 Los Caños 15 de junio

El domingo 15 de junio será una fecha muy especial para los seguidores de Los Caños. La banda gaditana se reunirá por primera vez desde su separación en 2005 para ofrecer un concierto único con motivo del 25º aniversario de su formación. El trío volverá a subirse al escenario con su alineación original, integrada por Kiko (Juan Manuel Gaviño Román), Javi (Alberto Javier Couceiro Gómez) y Juande (Juan de Dios Carrera Trascito), en una cita que promete ser un viaje nostálgico, como ya avanzaron a este medio en una entrevista, por los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Los Caños Cuándo: domingo 15 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 35

10 Kaleo 16 de junio

El lunes 16 de junio será el turno de Kaleo, que llega al festival como parte de su gira internacional 'Mixed Emotions Tour'. La banda islandesa presentará en directo las canciones de su nuevo álbum, 'Mixed Emotions'. Formados en 2012, Kaleo se dio a conocer a nivel mundial con el éxito 'Way Down We Go', que les catapultó a la fama gracias a su inconfundible mezcla de rock, blues y folk. Su actuación promete ser una de las más potentes y atmosféricas del festival.

Kaleo Cuándo: lunes 16 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 30 y 55 euros

11 Pet Shop Boys 17 de junio

El martes 17 de junio podrás disfrutar en directo de los Pet Shop Boys, uno de los dúos más icónicos del pop electrónico. La formación británica, integrada por Neil Tennant y Chris Lowe, llega con su gira 'Dreamworld: The Greatest Hits Live', un espectáculo que repasa los grandes éxitos de su carrera. Temas como 'West End Girls','It's a sin' o 'Go West' formarán parte del repertorio de este concierto, en el que también habrá espacio para canciones de su último álbum de estudio, 'Nonetheless', publicado en 2024. Con más de cuatro décadas de trayectoria y quince discos a sus espaldas, Pet Shop Boys prometen una noche cargada de nostalgia y energía.

Pet Shop Boys Cuándo: martes 17 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 60 euros

12 La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo 20 de junio

El viernes 20 de junio subirá al escenario un cartel potente formado por La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo. La banda valenciana La Raíz regresa a los escenarios con su primera gira desde 2018, recuperando toda la energía que les ha convertido en un referente del rock alternativo. Les acompañarán dos formaciones sevillanas con amplia trayectoria: Reincidentes, activos desde finales de los años ochenta, y O'Funk'illo, que llevan desde finales de los noventa fusionando funk y rock con un estilo muy personal. Juntos ofrecerán una noche cargada de fuerza y buen ritmo.

La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo Cuándo: viernes 20 de junio

Horario: a las 21:30 horas

Precio: entradas a 35 euros

13 Mëstiza 21 de junio

El dúo de DJ españolas formado por Belah y Pitty Bernad se subirá al escenario el próximo día 21 de junio. En esta ocasión presentarán su nuevo espectáculo, basado en las canciones de su segundo álbum, 'Spanish Chica', que verá la luz durante este verano. Su primer trabajo, 'Quëreles', publicado en diciembre de 2023, les abrió las puertas de la escena electrónica nacional. Con un show vibrante y lleno de energía, Mëstiza promete una actuación fresca y contundente en esta nueva etapa de su carrera.

Mëstiza Cuándo: sábado 21 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 25 y 180 euros

14 El grupo Maná CHRIS COSTOSO Maná 22 de junio

Una de las bandas más emblemáticas del rock en español, actuará en la joya de Aníbal González el próximo 22 de junio. El grupo mexicano presentará en Sevilla una gira con los grandes éxitos de su carrera, donde se hará unrecorrido por sus más de 35 años de trayectoria musical. Esta cita formará parte de su gira internacional, con la que el grupo recorrerá diferentes ciudades europeas a lo largo de 2025.

Conocidos por canciones como 'Rayando el sol', 'Oye mi amor', 'Clavado en un bar' o 'Labios compartidos', el cuarteto liderado por Fernando Olvera ha sabido mantenerse desde los años 90 en un mundo tan inestable como la música. Además de para cantar sentimientos, Maná también ha utilizado su música como altavoz para causas sociales, medioambientales y de derechos humanos, como reflejan temas como '¿Dónde jugarán los niños?' o 'Cuando los ángeles lloran'.

Maná Cuándo: domingo 22 de junio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 73 y 125 euros

15 Residente, durante su actuación en el Palau Sant Jordi ADRIÁN QUIROGA Residente y Kaze 26 de junio

El próximo 26 de junio, la Plaza de España de Sevilla se convertirá en el epicentro de la música con dos iconos del rap en el panorama latino e hispano: Residente y Kaze. El primero, fundador y vocalista de Calle 13, es conocido por sus letras cargadas de poesía y crítica social. Tras su etapa con Calle 13, Residente ha seguido una carrera en solitario, apostando por un estilo cada vez más personal y arriesgado, donde los mensajes tienen tanta importancia como el ritmo.

Junto a él, el cartagenero Kaze será el encargado de calentar el ambiente. Conocido por temas como 'Ringui Dingui', 'Mujer de Piedra' o 'Basta ya', cuenta con una trayectoria que comenzó en las batallas de gallos y que ha ido ganando peso en escenarios cada vez más grandes.

Residente y Kaze Cuándo: jueves 26 de junio

Horario: a las 21:30 horas

Precio: entradas a 30 euros

16 Love Of Lesbian en concierto JUAN FLORES Love Of Lesbian e Iván Ferreiro 27 de junio

Love of Lesbian e Iván Ferreiro, dos referentes del indie español, coincidirán el 27 de junio en el escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Un concierto doble que estará cargado de nostalgia, emoción y canciones que no entienden de generaciones.

Con más de dos décadas sobre los escenarios, Love of Lesbian destaca por temas como 'Club de fans de John Boy', '1999', 'Belice' o 'Allí donde solíamos gritar'. Incluso algunas de sus canciones se han convertido en himnos para su público, que ha crecido junto a ellos desde los inicios del grupo hasta la actualidad, un presente en el que están llenando diferentes recintos de España y América Latina.

Por su parte, Iván Ferreiro comenzó su carrera de la mano de Los Piratas en los años 90. Desde entonces, ha sabido reinventarse como solista y ganándose el cariño del público, simultáneamente. 'Turnedo', 'El pensamiento circular' o 'Años 80' son solo algunas de las canciones que destacan de su discografía.

Love of Lesbian e Iván Ferreiro Cuándo: viernes 27 de junio

Horario: a las 21 horas

Precio: entradas a 30 euros

17 El artista puertorriqueño Ozuna abc Bigsound 29 de junio

El festival Bigsound aterrizará en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 29 de junio con un cartel protagonizado por ritmos del pop urbano y latinos. Encabezando el cartel, Ozuna, uno de los grandes referentes del reguetón y el trap latino a nivel internacional. El puertorriqueño cuenta con éxitos como 'El Farsante', 'Criminal' o 'Se preparó'. Otro de los nombres destacados es Abraham Mateo. El gaditano comenzó su trayectoria siendo apenas un niño en el programa de Juan Y Medio, 'Menuda Noche', pero ha evolucionado hasta convertirse en uno de los artistas más versátiles del pop español. Su hit 'Señorita' fue el primero de muchos, al que siguieron temas como 'Loco Enamorado' o 'Quiero decirte'.

También se suma al cartel Henry Méndez, dominicano afincado en España, que se hizo un hueco en el panorama musical con canciones como 'Rayos de sol' o 'Noche de estrellas'. Por su parte, Mafalda Cardenal, con 'Vete a la luna' o 'Si tiene que ser será, y Ginebras, con 'Billie Max' o 'Alex Turner', añadirán el toque fresco a la jornada, al ser dos artistas emergentes que, poco a poco, van encontrando su hueco entre las listas de éxitos del país.

Bigsound Cuándo: domingo 29 de junio

Horario: a las 20:30 horas

Precio: entradas entre 39 y 80 euros

18 Juan Amodeo abc Juan Amodeo y Antílopez 1 de julio

El mes de julio arrancará con Juan Amodeo y Antílopez compartiendo escenario en la Plaza de España. El humorista sevillano regresa con un espectáculo diferente, ambientado en una boda ficticia que guiará al público desde el «sí, quiero», hasta la barra libre, pasando por un cóctel con actuaciones en directo. El broche final llegará con el concierto de Antílopez, un show que forma parte de su última gira como dúo. El grupo onubense, formado por Miguel Ángel Márquez y Félix López, se despide de los escenarios después de más de una década de trayectoria.

Juan Amodeo y Antílopez Cuándo: martes 1 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 35 y 40 euros

19 El grupo Molotov cantando en Sevilla JUAN FLORES Cypress Hill y Molotov 2 de julio

Cypress Hill, el grupo formado en Los Ángeles a finales de los 80, fueron los primeros artistas latinos en alcanzar fama internacional dentro del hip hop en Estados Unidos. Con temas como 'Insane in the Brain', 'Tequila Sunrise' o 'I Wanna Get High', marcaron una etapa con un estilo que mezcla el rap en inglés y español. Tal ha sido su éxito, que incluso tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el primer grupo de hip hop latino en lograrlo. A ellos se sumará Molotov, la banda mexicana nacida en los 90, conocida por su mezcla de rock, funk y rap con letras cargadas de crítica política y social. Canciones como 'Gimme tha Power' y 'Frijolero' les sirvieron de trampolín para alcanzar la fama.

Cypress Hill y Molotov Cuándo: miércoles 2 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 35 y 55 euros

20 Megadeth en concierto ep Megadeth 3 de julio

Megadeth, una de las bandas más reconocidas del thrash metal, llegará a la Plaza de España para ofrecer un único concierto en la Península Ibérica este 2025. Tras su salida de Metallica, Dave Mustaine formó Megadeth, y lleva ya más de 40 años liderando la banda. El grupo es reconocida por temas que han marcado el metal, como 'Symphony of Destruction', 'Place Sells' y 'Holy Wars… The Punishment Due'.

Megadeth Cuándo: jueves 3 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 52 y 60 euros

21 El cantante Miguel Bosé gtrees Miguel Bosé 5 de julio

El próximo 5 de julio, llegará a Sevilla una de las actuaciones más esperadas del año. Con una carrera que abarca décadas, Bosé es reconocido por canciones como 'Amante Bandido' y 'Te amaré', temas que han cantado diferentes generaciones, considerándose ya clásicos de la música española. A lo largo de su trayectoria, Bosé ha experimentado con diferentes estilos musicales, desde el pop a la música electrónica, logrando reinventarse y captar nuevas audiencias.

Miguel Bosé Cuándo: sábado 5 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 60 y 95 euros

22 Madness actuará en Sevilla el 6 de julio abc Madness 6 de julio

Sevilla revivirá los años 70 y 80 de la mano de una banda inglesa que nunca perdió su sentido del humor. Una agrupación formada en Londres a finales de los 70, se ha convertido en uno de los grupos más representativos del movimiento ska británico. Sus canciones más conocidas son 'One Step Beyond', 'Baggy Trousers' y 'Our House'. Actualmente, componen la banda el vocalista Graham «Suggs» McPherson, el guitarrista Chris Foreman, el saxofonista Lee Thompson, el batería Dan Woodgate y el bajista Mark Bedford «Bedders».

Madness Cuándo: domingo 6 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 35 y 45 euros

23 Jean-Michel Jarre abc Jean-Michel Jarre 8 de julio

La Plaza de España se sumará a la lista de escenarios emblemáticos sobre el que Jarre ha cantado, en la que destacan la Acrópolis de Atenas, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel o la plaza de Tiananmen. Conocido por composiciones como 'Oxygène', 'Équinoxe' o 'Rendez-vous', Jean-Michel marcó un antes y un después en la música electrónica en los años 70. Desde entonces, ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo y ha sido referencia clave para otros artistas.

Esta será la primera vez que actúe en Sevilla, y la única oportunidad de verlo en directo este año en España.

Jean-Michel Jarre Cuándo: martes 8 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas a partir de 42 euros

24 Parov Stelar abc Parov Stelar y Vitalic 9 de julio

Parov Stelar, considerado uno de los pioneros del electro swing, ha conseguido llevar este género a grandes escenarios internacionales. Su carrera despegó en la década de los 2000 y, desde entonces, su fama se debe a temas como 'Booty Swing', 'All Night' o 'Catgroove', que combinan elementos del jazz y el swing con bases electrónicas. Independientemente de si se ha escuchado una canción suya o no, su estilo suena tan familiar porque ha sido utilizado en campañas publicitarias, películas y videojuegos, lo que le ha dado proyección más allá del circuito musical tradicional.

Después de Parov actuará Vitalic, productor francés clave en la escena electrónica europea. Su música, con influencias del techno, el electro y el rock, ha dejado huella con temas como 'La Rock 01' o 'Poison Lips'. Cabe destacar que Vitalic lleva formando parte de festivales del género desde principios de los 2000.

Parov Stelar y Vitalic Cuándo: miércoles 9 de julio

Horario: a las 21:30 horas

Precio: entradas entre 20 y 30 euros

25 El artista Carín León abc Carín León 10 de julio

Carín León llega a Andalucía con un espectáculo que promete corridos, rancheras y canciones que han marcado su trayectoria. El artista se ha hecho un nombre dentro de la música regional mexicana gracias a temas como 'Tú', 'Que vuelvas', 'Primera cita' o 'No es por acá', con los que ha logrado millones de reproducciones en plataformas digitales. Con una trayectoria que comenzó como compositor y luego como vocalista de un grupo local, Óscar Armando Díaz de León —su nombre de pila— ha conseguido abrirse paso en solitario gracias a una propuesta que pone en valor la tradición mexicana sin dejar de reinsertarse.

En una reciente entrevista con este periódico, Carín León habló sobre el papel que está jugando la música regional mexicana en el mundo. Explicó que el género vive un momento de expansión y que artistas como él están logrando romper barreras culturales. También reconoció que hay mucho camino por recorrer, pero que se siente orgulloso de llevar su música a nuevos escenarios.

Icónica Santalucía Sevilla Fest será la única oportunidad de verlo en directo en Andalucía este año.

Carín León Cuándo: viernes 10 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 35 y 70 euros

26 Gilberto Santa Rosa en concierto s.c. Gilberto Santa Rosa 12 de julio

Con una trayectoria de más de 40 años sobre los escenarios, Gilberto Santa Rosa lleva la salsa a Sevilla de la mano de 'Qué manera de quererte', 'Conteo regresivo', 'Perdóname' y otras obras que forman parte del legado musical que lleva construyendo desde finales de los años setenta. Conocido como «El caballero de la salsa», empezó su andadura formando parte de orquestas locales, hasta que optó por lanzarse como solista.

Gilberto Santa Rosa Cuándo: domingo 12 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas entre 37 y 73 euros

27 Kylie Minogue afp Kylie Minogue 14 de julio

Kylie Minogue llega a la Plaza de España pisando fuerte: con su espíritu noventero y éxitos imposibles de escuchar sin darlo todo. Con más de 35 años de carrera, Minogue se ha convertido en un icono del pop internacional. Fue en la televisión australiana donde dio el salto a la música con 'The Loco-Motion', y desde entonces no ha parado. Desde los años 80 hasta hoy, ha liderado en reiteradas ocasiones las listas de canciones más escuchadas. Entre su discografía, destacan 'Can't Get You Out of My Head', 'Spinning Around', 'In Your Eyes' o 'Padam Padam', que se ha convertido en todo un himno para el colectivo LGBT.

Kylie Minogue Cuándo: martes 14 de julio

Horario: a las 22:30 horas

Precio: entradas 47 y 83 euros.

