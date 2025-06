María Peláe presenta nuevo disco en Sevilla: «Aunque sea combativa y rebelde, no voy a alentar a los ladridos»

Un día María Peláe (1990, Málaga) apuntó una frase en las notas del móvil. No hay nada de extraordinario en ello, se podría pensar. La cuestión es que a esa nota le puso un título: 'Evangelios de flamencas' y eso lo cambió todo, ... porque en el momento que lo escribió sembró una idea: recolectar frases icónicas, transgresoras, inspiradoras de las artistas que siempre ha admirado. La frase que apuntó en el móvil y que lo originó todo se la escuchó Peláe a Martirio en un concierto en 2016: «A la hora de nombrar a los músicos fue a presentar a su hijo y dijo: 'Lo más bonito que se le puede enseñar a un hijo es el arte porque así nunca se va a sentir solo'. Cogí el móvil y dije: vaya evangelio acaba de soltar Martirio».

Esa idea germinó y, con los años, paciencia, trabajo y estudio, de ella brotaron las canciones que dan forma a su nuevo disco, 'El Evangelio'. El cuarto trabajo de estudio de la malagueña es, quizás, el más arriesgado por lo que hay detrás tanto en lo lírico como en lo melódico, pero sin duda el que mejor resume el sonido y la personalidad de esta artista. Sobre todo gracias a la producción de la artista y cantante Alba Reig, su pareja. Tras muchos años de darle vueltas a aquella nota del móvil, las canciones por fin han visto la luz. El próximo día 20 de junio, María Peláe comienza su gira en Sevilla, que podrá conocer las canciones de este nuevo álbum en la actuación de esta artista dentro del Diversa Pride Fest.

-¿Cómo ha vivido la salida de este álbum? Siendo además un disco un poco más especial por lo conceptual.

-Había muchísimo nervio. Precisamente por eso, pensar un concepto, el imaginario, llevarlo a la realidad. Desde el arte, la portada, el vestuario, las producciones, las composiciones… hasta que ves que tiene el sentido que querías y el engranaje que pretendías, porque mi intención es que a la quinta o sexta escucha, descubras otra cosa. Por qué la farruca es una farruca, por qué la canción 'Yale' no es 'yeli', que haya mucho de investigación detrás… Imagínate, ese momento en que digo: ahora ya no es mío, es de la gente. En las firmas es, sobre todo, donde se palpa. La gente me comenta «ahora sí que te has arriesgado» o una que me ha encantado, la de «esta vez no te has callado ni una», me encanta que se haya percibido.

-En este disco hay un tono más directo, menos humorístico o irónico, como al que nos tiene acostumbrados. ¿Ha sido natural o buscado?

-Ha sido buscado. De hecho, estaba pensado que el primer evangelio fuera 'Perra de Despeñaperros' para darle una vuelta a eso del sentido del humor y la ironía que tanto he usado, pero he querido tirar de mi andalucismo para ser más incisiva. Ahí hago también una reivindicación de mi acento, que va más allá de hacer gracia, que también está bien, pero quería ir a la llaga y que el primer evangelio fuera un grito andalucista. Pero sí, es totalmente a posta.

-Hay un par de canciones, además, con una gran cantidad de mensajes por verso o estrofa.

-'La Perra de Despeñaperros' fue un trabajo de campo, como se diría en Antropología, por qué digo 'sefardí' o 'la inquisición del talento'. Para cada palabra me he metido a mirar autores como Antonio Manuel Rodríguez, de 'Arqueología de lo Jondo', que me ha ayudado a entender otra parte de la historia de Andalucía que no nos cuentan y no estaba en los libros. He podido descubrir a través de la etimología de las palabras y del lenguaje y del propio sentir de las minorías, me he fascinado de todo ello. Esa fascinación quería que se notara en esta canción a través de la rabia, cómo se nos desprestigia y se nos condena a la incultura, cuando es todo lo contrario.

Sigue pasando, yo que llevo catorce años fuera de Andalucía, se me sigue tachando con una sonrisita de soslayo y yo me exijo, como andaluza, una preparación para que no se crean que no sé… y todo eso lo quise plasmar en la canción. Hay un estudio grande. 'Santoral', por ejemplo, la compuse junto a Migue de Antílopez. Es un tema que sale de un pasodoble que él lleva para una comparsa de Huelva. Cuando sale el concepto del disco me dijo: 'Escucha esto, prima' y yo le dije: ¿Me dejas que la destroce? Y de ahí salió un pasodoble bachata, fíjate tú [risas].

-En este disco son importantes las colaboraciones, sobre todo por cómo han sido escogidas para cada tema. Empecemos por JEDET y 'La Perra de Despeñaperros (Según Sta. Francisca)'.

-Todas son una carta a los Reyes, un ojalá. Su parte la teníamos escrita e hicimos la melodía pensando en ella y tal cual se la enviamos. Del tirón nos dijo que sí y fue la guinda del pastel. Quería que fuera ella por todo lo que significa ella, por su revolución, por cómo habla de las mujeres de su casa, de su pueblo, es maravillosa y tenía que estar en esta canción por su lucha. Tenía que ser ella y ha sido un lujazo que haya querido. Me dijo: esta canción es una película, un viaje. El videoclip intentamos que fuera una película, de hecho.

-Luego está la canción junto a Falete. Es muy simbólico que le haya escogido para cantar esos versos: «Y que digan, y que hablen y que hiervan / He amado y he dolido / Pero siempre a mi manera / Fui salvaje y tan libre / Y eso no lo es cualquiera/». Se reivindica poco a Falete.

-Sí, sí, se le reivindica poco. Con el tiempo, se puede decir que Falete tiene una posición privilegiada, a cualquiera que le preguntes te dice no veas cómo canta. Para mí, Falete, aparte de ser un representante maravilloso del flamenco, es otra revolución. Todo lo que ha caminado por delante de la sociedad. Para mí era un honor que estuviera además en evangelio de Santa Rocío [Jurado], que es por su frase «yo soy pro gay». Encima la canción es realmente un huapango, un tipo de ritmo mexicano, que es mi homenaje a las canciones de ida y vuelta, quería homenajear eso de que las folclóricas se hacían las Américas y volvían a España siendo incluso más folclóricas todavía, incluso más reconocidas, algo que sigue pasando en España. Quería aunar todo eso de la mano de Falete.

-Sevilla tiene un hueco especial en el disco, no solo por la presencia de Falete, sino por ser la ubicación escogida para el videoclip de 'El Regalito', junto a Migue de Antílopez. ¿Cómo fue lo de grabar en plena Feria de Sevilla?

-Es un follonaso [risas]. Encima tú vas viendo los procesos de la gente [risas]. Etapa uno, etapa dos, tú vas viendo los gremlins cómo van transformándose… Y yo estaba ahí mojándome como mucho los labios, si no estaría por ahí revoleá por el albero. Hay canciones con una carga fuerte y a mí esta canción me pedía cachondeo. Estábamos buscando localización y dijimos: pero si está la Feria de Sevilla justo en la semana en que tenemos que grabar. Y de esto de decirnos «no eres capaz», y así salió [risas]. La encargada de producción conocía mucha gente, así que llegar a las cinco de la tarde lo facilitó, estaba la gente muy pro con la flor bien puesta y eso, por eso en las tomas de noche aparecen menos, estoy yo nada más [risas].

-Para terminar con las colaboraciones, no podemos dejar de mencionar la de María José Llergo, con quien canta una farruca.

-Le envié la canción muy en crudo, con la guitarra y mi voz. La necesidad de que fuera ella es por el significado de la canción y porque iba a ir a favor de la canción que estuviera ella. En el arte lo bonito es compartir y sobre todo compartir admirando y yo teniéndola al lado a ella sabía que la canción iba a ser infinitamente mejor. Esto es algo muy bonito que te da el arte, cuando compones para otras personas, para mí es una maravilla escuchar en otra voz algo que yo he escrito.

Le dije que cantara todo lo que quisiera porque en su voz iba a ser una locura y así fue. Esta canción es una conversación que yo tenía pendiente con el arte, diciéndole que si me meto en una vorágine que no tenga que ver con esto dame un pellizco, hazme llorar. Quería buscarle un palo del flamenco que tuviera sentido y descubrí el significado de la palabra farruca [faraq] que es 'la que distingue la verdad de la mentira', y ahí todo cuadró.

-¿Se ha sentido alguna vez arrastrada por esa vorágine?

-Hay muchos momentos así. Como en todos los trabajos, tiene una parte bonita y una menos bonita que te hace olvidar por qué te dedicas a cantar. En mi caso pasa, pasa mucho. En lo que te rodea hay mucho de este vídeo ha ido mejor, esta canción, esa inmediatez por sacar cosas, eso artísticamente afecta. Llevar ese equilibrio es lo que me hizo escribir esto, para decirme: cuidado, que no se vaya siempre para ese lado.

-¿Cómo convive con las dinámicas de la industria? Algoritmos, sacar temas cada cierto tiempo, etc.

-Es complejo, algunas de estas canciones han sido escritas en la furgo mientras estaba en la gira anterior. Llega un momento en que tienes que buscar a posta el sentir, incluso preguntarle a los músicos si les ha pasado alguna movida y que me cuenten [risas]. Aquí sí que tenía ideas y cosas que llevaba tiempo pensando, que sea un disco conceptual para mí es un acto de fe. De hecho, sacar un disco completo y que la gente se pare a escucharlo también lo es, que después tendré que seguir en esa movida de sacar singles y otras cosas e intentaré que sea en torno a 'El Evangelio', pero si quieres estar en este mundo hay que llevarlo lo mejor posible. Así que sacar un disco así para mí ha sido un regalo.

-Es una persona que está implicada en todo el proceso creativo, incluso en los videoclips, en los conceptos de arte… ¿Cómo lleva lo de delegar?

-[Ríe] Deberíamos en este momento llamar a mi psicóloga: Pilar, oye, lo de delegar, lo que llevo todavía fatal [risas]. Me cuesta muchísimo, precisamente porque hay cosas que tengo muy claras cómo las quiero y qué quiero. Con la portada del disco, yo conté una idea y lo que recibí fue una fantasía. Entonces, ahí por supuesto que voy a delegar, porque te has metido en el mundo que tenía en mi cabeza y lo has elevado, porque una sabe de lo que sabe, sé de música pero de diseño no.

En los videoclips también me pasa. Soy aries, cien por cien cuadriculada y yo a veces he llegado y he dicho: toma, aquí tienes el guion [risas]. Sigo haciéndolo, pero ya con el tiempo digo: esto llévalo a tierra como tú quieras [ríe]. Intento delegar pero he encontrado algo que me ayuda y es a rodearme sobre todo de buena gente, ahí confío el doble. Incluso si no me entienden, si eres buena gente por algo lo habrás hecho y ya está [risas]. Eso me relaja.

-Sus canciones y su carrera están marcadas por una gran sensibilidad hacia temas sociales, pero hay dos palabras que menciona muy a menudo y por las que le preguntan poco: empatía y compañía.

-Sí, es una llamada a la calma y al acercamiento. Aunque sea combativa y rebelde en algunas cosas, dentro de todo ello, sabiendo mi altavoz, yo no voy a alentar más a los ladridos. Pero te lo voy a decir. Dentro de la mayor de las informaciones que yo pueda tener, pero también del mayor amor. Intento hacer lo contrario a los mensajes de odio, que es lo que prima de un tiempo para acá, desgraciadamente, pero eso no quiere decir que me calle. Eso pasaba mucho con las abuelas, eso de no digas nada para no pelearnos para no molestar. No nos vamos a pelear, pero vamos a decir las cosas bien, con cariño, con educación, pero hay que hablar. Ese equilibrio es el que intento todo el tiempo, sin que se tergiversen las palabras. Es un trabajito, porque le doy vuelta a las letras por si algo no se va a entender, pero por eso.

-Hablando precisamente de esa sensibilidad y ese altavoz, comienza su gira en el Diversa Pride Fest. Llama la atención que a estas alturas todavía haya quien piense que no hay razón para seguir celebrando eventos relacionados con el Orgullo.

-Lo que se nombra y lo que se ve, existe. Es necesario y no solo en junio. Que haya festivales, además, en los que primen sobre todo nombres en femenino. En el mes del orgullo es, además para mí, fundamental.

-Es otra de las críticas por parte de muchas artistas a los festivales en general, la falta de diversidad y de nombres en femenino.

-Muchísimas compañeras nos hemos pronunciado. Somos muchas y luego miras los carteles y somos pocas. Los mismos promotores tendrían que hacérselo ver. La excusa de que igual no llenan no sirve. La misma sociedad es la que va empujando, el público igual, va reclamando, quiere ver una diversidad de artistas sobre el escenario.

-Volviendo al disco, hay que hablar de la producción de Alba Reig [su pareja]. ¿Cómo quería que sonara este disco? ¿Tenía algunas referencias en mente a la hora de componer?

-Fue cosa de una reunión de las dos, porque aunque vivamos juntas a veces decimos: vamos a reunirnos y hablar. Cuando se decidió el concepto y con algunas canciones que teníamos encaminadas, igual que yo me he hecho un trabajo de fin de grado, Alba ha hecho un trabajo paralelo impresionante de producción buscando que fuera más internacional y que todo entrara en la canción. Si la canción requería algo más electrónico como '4 Moneas', si el sonido era ese, hemos tirado por ahí. 'Me duelen los ojos' la hemos tirado por funky, por qué no.

Como la frase de Residente: no es el estilo, es el artista. Dentro del mismo sello hemos querido arriesgar a favor de los temas. Si 'El Punto Medio' es una bulería por jazz, que me recordaba a mis noches en el Café Berlín, pues vamos a echarle papas. O 'Santoral', que es un pasodoble de Carnaval y va Alba y me dice: pues entra por bachata. Y ahí que fuimos. No pensábamos si iba a entrar en radio o no, sino en hacer temas buenos y que tengan su poso, que la gente sienta que no ha escuchado nada parecido.

-Este disco sería un buen resumen del 'Sonido Peláe'. ¿Opina igual?

-Se me ponen los vellos de punta de escucharlo. Me alegra que se perciba, era la intención, pero nunca se sabe si se va a conseguir. Era una de las cosas que suponía riesgo, no ponernos rejas. Precisamente con la seguridad de que había un sello, una cosa fuerte personal ahí. Qué más da si hago un merengue o una farruca. 'Me duelen los ojos' eran unos tangos, pero empezamos a jugar también, por eso es por Sta. Teresa, por la Cañeta y sus míticos tangos de la Repompa. El arte está para jugar. Es el punto de decir: esta soy yo y si la gente ya me conoce, vamos a explotarlo al cien por cien.

-¿Cómo es la María Peláe que empieza con este disco y la que sale cuando lo termina?

-No puedo decir que soy otra, pero una evolución sí que ha habido. En ese proceso de buscar información he aprendido muchas cosas, notaba que me faltaba tiempo de tanta información que quería buscar. Estaba en el ordenador escribiendo y tenía cuatro o cinco libros tipo 'Historia Social del Flamenco', 'Arqueología de lo Jondo', o la biografía de la Niña de los Peines… Llegó un momento en que dije: dios mío, ni en Antropología he estudiado tanto. Me gusta descubrir cosas. No sé si eso se verá después en un escenario, pero todo va ligado, a la dialéctica, a la forma de expresarse…

-¿Cómo ha sido el proceso de creación y producción del disco?

-Llegó un momento en que las dos estábamos metidas en una cueva retroalimentando nuestra paranoia y tuvimos que decir: yo creo que ya, ¿no? Como decía Paco de Alba, los discos no se terminan, se abandonan. Hubo momentos de escucha con gente del entorno, viendo las caras, gente que decía hostia, ¿vas a sacar esto? En 'Santoral' había cosas más fuertes, tuvimos que pulir la canción, algunas cosas solo. Eran dos o tres palabras pero para que no quitaran la importancia a todo lo demás, que igual podría salirse de tono. Intento llevarlo todo con educación, yo soy la primera que cuando escucho una palabrota… Pero que toda la atención estuviera bien repartida. Ya hubo un momento en que le dimos tantas vueltas que dijimos: igual hay que mandarlo ya al de las mezclas [risas].

-¿Hay alguna canción que sea especial porque haya sido más difícil de terminar, porque signifique o refleje algo concreto que quería contar? Siempre hay un tema que a lo mejor no es un single, pero que es especial por alguna razón.

-'4 Moneas' para mí es un descaro de canción, tenía muchas ganas de que la gente la escuchara. Sobre todo porque hay una parte de sacar disco y es que no sea un recopilatorio de singles. 'Al baño María' fue un poco así y con tres o cuatro nuevas ya había disco. Da rabia que algunas canciones se pierdan por no haberlas sacado como single, así que me hizo ilusión. Fue la primera que hicimos. Alba se tiró dos o tres meses dándole vueltas porque quería que sonara de una manera muy concreta.

Y yo digo: hay que ver la de vueltas que le damos y luego la gente lo escucha con los cascos de Renfe [risas]. Estamos intentando un sonido estratosférico con una mezcla y un mastering super tocho, porque hemos trabajado con Slatin, que trabaja a nivel internacional, y fue la primera canción que le mandamos. Él no estaba acostumbrado a una voz como la mía ni a ese tipo de rap que no es rap y yo decía: rap no, es pregón [risas]. Unir todos estos mundos en '4 Moneas' fue muy divertido, luego fue todo más rodado porque fue la primera. Esa es la que más trabajo nos costó al principio.

-Usted que viene del crowdfunding y que ahora está con su cuarto disco en su haber, tras haber pasado por diversos programas de televisión, por el Benidorm Fest, además de haber sido elegida para presentar los premios de la Academia de la Música… ¿hay alguna puerta que le gustaría que este disco le abriera?

-Seguir girando. No he tenido una meta con ningún disco, a mi esas cosillas me van viniendo. Como vengo del pico y la pala y blablacares, voy disfrutando los procesos, todo lo que pueda, por no meterme en esas vorágines, otra vez esa palabra. La eterna exigencia. Intentar seguir disfrutándolo es mi proyecto mental con este disco. Que la meta sea lo artístico, que se vea todo el proceso que hemos hecho. Ahora, [poniendo la boca pequeña] que cae una nominacioncita a los Grammy, ¡no te voy a decir yo que no! [risas]. Que la gira va bien y salimos a Latinoamérica que tengo muchas ganas, pues también, pero despacito y con buena letra.