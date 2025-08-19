Manolo García actuará en Sevilla dos veces en 2026: fechas de los conciertos y entradas

El cantante Manolo García volverá a reencontrarse con sus seguidores sevillanos el próximo año. Este reencuentro tendrá lugar en dos fechas y será de formas distintas, pero muy especiales para los amantes del género pop-rock.

La primera visita a la ciudad hispalense será a principios de año, más concretamente el jueves 15 de enero de 2026.

En este concierto, el artista presentará su décimo disco en solitario 'Drapaires Poligoneros'. Las entradas se podrán adquirir online a partir del próximo martes 23 de septiembre.

Gira en solitario

El espectáculo forma parte de la próxima 'Gira de Teatros 2025' del cantante, que recorrerá 16 teatros de distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Granada entre otras.

El nuevo trabajo del catalán está formado por 15 canciones, que parten de la idea de realizar una revisión a conciencia de su primer disco 'Arena en los bolsillos'. Este saldrá a la venta el próximo 31 de octubre.

Gira de Teatros 2025 Concierto Manolo García en Sevilla Cuándo: 15 de enero de 2025

Dónde: Todavía no se ha concretado

Entradas: a la venta a partir del martes 23 de septiembre

Vuelta del grupo El último de la fila

Habrá una segunda ocasión para disfrutar del cantante en Sevilla, esta será con su grupo El último de la fila.

Este dúo de pop-rock formado por Manolo García y Quimi Portet regresa a los escenarios tras 30 años para rememorar sus temas más populares.

La cita será el próximo 27 de junio en el Estadio La Cartuja. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, con precios desde 60.50 euros hasta 104.50 euros.

Gira El último de la fila Concierto El último de la fila Sevilla Cuándo: 15 de enero de 2025

Hora: a las 22.30 horas

Dónde: Estadio La Cartuja

Entradas: online

Precios: desde 60.50 euros hasta 104.50 euros.

La gira del grupo comenzará el próximo 25 de abril en Fuengirola, pasará por nueve ciudades del país y pondrá el broche final en Valencia con dos fechas el próximo 9 de julio de 2026.