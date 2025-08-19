Suscríbete a
ABC Premium

Lucas González: «Son muchos años, y el estrés y la ansiedad han podido conmigo»

Andy y Lucas se despedirán de la provincia de Sevilla con un concierto en Utrera que se enmarca dentro de la última gira de su carrera 'Nuestros últimos acordes'

Andy y Lucas actuarán en Utrera este verano: fecha y precio de las entradas

Los mejores helados de Andalucía se preparan para el Gelato Festival World Masters

Andy y Lucas estarán el próximo 30 de octubre en Utrera
Andy y Lucas estarán el próximo 30 de octubre en Utrera abc
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo 30 de agosto, Utrera vivirá una noche inolvidable al acoger el último concierto de Andy y Lucas en la provincia de Sevilla y el penúltimo en Andalucía. Tras más de dos décadas de trayectoria, el icónico dúo andaluz se despide de los escenarios ... a lo grande, con su gira 'Nuestros últimos acordes'. Además de cosechar una infinidad de éxitos musicales, han logrado consolidarse como uno de los grupos más queridos de la música española y dejar huella con temas como 'Son de amores', 'Tanto la quería' o 'En tu ventana'. Canciones que siguen emocionando al público y que han conseguido algo poco común: emocionar a un público que abarca varias generaciones, desde niños hasta personas mayores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app