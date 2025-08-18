Los mejores helados de Andalucía se preparan para el Gelato Festival World Masters

Andalucía encabeza cada año las listas de destinos favoritos para veranear. Sin embargo, en pleno agosto, enfrentarse a la flama es como abrir la puerta de un horno o caminar por un escenario casi apocalíptico. Incluso cuando las alertas meteorológicas tiñen el sur de rojo ... y naranja, un helado bien frío se convierte en el aliado perfecto para refrescarse. Hay una infinidad de teorías sobre el origen de este alimento, pero cuenta la leyenda que fue el arquitecto Bernardo Buontalenti quien, en 1559, creó la primera receta del helado moderno en la Florencia de los Médici, dando inicio a siglos de pasión por un manjar que, en esta época del año, roza la categoría de salvavidas.

Fue la historia del genio renacentista la que sirvió de inspiración para la creación del Gelato Festival World Masters, un certamen que comenzó como un homenaje local y que, con el tiempo, cruzó fronteras: primero toda Italia, luego Europa, y desde 2017, también América. En la actualidad, se ha convertido en una celebración internacional del arte del helado artesanal, reuniendo a los mejores heladeros del mundo.

Entre el 27 y el 31 de octubre, la Carpigiani Gelato University de Bolonia abrirá sus puertas a los 150 participantes -de los 4.000 que se presentaron- que competirán por el reconocimiento mundial de 2026, correspondiente al ciclo 2022-2025. Entre los finalistas destacan cuatro heladeros andaluces de los nueve españoles: Levi Angelo Blancke Denis (Levi Angelo Gelato, Málaga), Ana Carolina Ferreira Vaz (Casa del Gelato, Tarifa), Carlo Guerriero (La Cremeria Gelato Italiano, Cádiz) y Daniel Villa Berenguer (Heladería La Valenciana, Marbella).

Levi Angelo Gelato, Málaga
Levi Angelo Blancke Denis
'Tiramisù senza fine'

Medio belga, medio italiano, Levi Angelo Blancke Denis siempre ha tenido un pie en la tradición y otro en la innovación. Hace ocho años abrió en Frigiliana un negocio de chocolatería y pastelería que, con el tiempo, fue transformándose en gelatería. «Fue el cliente el que fue modificando y transformando el negocio en lo que es hoy», afirma.

En 2020, en plena pandemia, decidió dar un paso más y trasladarse al centro de Málaga. Allí, desde hace cinco años, trabaja en un obrador donde todo se elabora desde cero: bizcochos, salsas, mermeladas, pastas de frutos secos… Nada se compra hecho. En su vitrina conviven creaciones propias como el sorbete de frambuesa con té verde, el cheesecake de fresa con hierbabuena o el Caffè del nonno, junto a chocolates de origen único y combinaciones tan frescas -y únicas- como el limón con jengibre. Entre esos sabores destaca su 'Tiramisù senza fine', una reinterpretación del clásico italiano pensada para que todo el mundo pueda disfrutarla, incluso celíacos e intolerantes.

El bizcocho savoiardi lo hornea él mismo con harina sin gluten y lo impregna con el licor de café y vino Torcolato, típico de la región de su abuela, en el Véneto. «El éxito es que sabe exactamente como un tiramisú servido en un buen restaurante italiano, no notas que estás comiendo helado», explica. Conseguirlo le llevó unos cuatro meses de pruebas con distintos mascarpones y proporciones de licor hasta dar con la receta perfecta.

La llamada para participar en el Gelato Festival World Masters llegó por sorpresa. Invitado a la primera selección, quedó tercero y pasó directamente a la final italiana de este año. Para Angelo, ser finalista significa «la confirmación de hacer las cosas bien, de buscar siempre el camino, no el más corto, sino el que implica acción y esfuerzo, porque al final eso da sus frutos». Ahora, con el certamen a la vuelta de la esquina, se concentra en pulir pequeños detalles, sobre todo en la textura, probando nuevos mascarpones que aún le llegan desde Italia.

Casa del Gelato, Tarifa
Ana Carolina Ferreira Vaz

En su acento brasileño se cuela la pasión con la que habla de su oficio. Para Ana Carolina Ferreira Vaz, finalista del Gelato Festival World Masters, llegar a la última fase no es solo un logro profesional: «significa mucho amor, mucho trabajo, mucha dedicación y mucha pasión por lo que hago», pero, sobre todo, «mucho, mucho curro».

Su historia en este mundo comenzó de forma inesperada. Nació en Brasil, estudió Publicidad y, tras terminar la carrera, se mudó a Portugal para hacer un máster. Allí conoció al que se convertiría en su marido -ahora exmarido- y, por amor, acabó en España. Con él abrió hace casi 20 años una heladería en Zahara de los Atunes. Al principio, su papel estaba ligado a las ventas, pero poco a poco, el contacto diario con la elaboración le despertó una nueva vocación, hasta que inauguró su propia Casa del Gelato en Tarifa.

La idea de presentarse al concurso surgió casi por casualidad: un día, a través de una publicidad en Instagram, descubrió el Gelato Festival World Masters y se inscribió para probar suerte. Fue entonces cuando concibió el sabor que la ha llevado a la final: 'Menta Spicata', un helado inspirado en el rebujito de la Feria de Abril Sevilla. «Podía haber hecho un pistacho, un chocolate… pero mi fortaleza es la creatividad», asegura. Eligió una base blanca con vino fino Tío Pepe en rama, hierbabuena y chocolate, una fusión pensada para evocar el ambiente de las ferias de Andalucía. No fue un proceso rápido. Tardó alrededor de 20 días en lograr el equilibrio perfecto: que el vino se notara, que la mezcla fuera delicada y que cada ingrediente encontrara su lugar.

El Gelato Festival no es el primer certamen en el que la brasileña participa. El año pasado, por ejemplo, ganó un premio con un helado también inspirado en Sevilla, a base de chocolate, jengibre, naranja y ron. «Mi heladería es conocida porque tiene solo 18 sabores, pero cada semana hay algo nuevo. No puedo hacer siempre lo mismo… me aburro», confiesa.

Su apuesta por la innovación no se limita al sabor. Es la única heladería de España que utiliza cucharas comestibles de galleta dura, y siempre ofrece opciones para diabéticos y celíacos, reduciendo al mínimo el uso de plásticos.

El nombre de su creación estrella tampoco es casual. Como trabaja mucho con hierbabuena, quiso buscar su denominación original. Así descubrió que la menta que utiliza es la menta 'spicata', más delicada que la de hoja gorda y sabor intenso.

Ana Carolina ocupa el puesto 85 en el ranking mundial y está a las puertas de competir por el título de mejor heladera del mundo.

La Cremeria Gelato Italiano, Cádiz
Carlo Guerriero
'Sherrymisú'

Carlo Guerriero nació en un pequeño pueblo cercano a Venecia. Su formación académica lo llevó por un camino muy distinto al que hoy lo ha hecho mundialmente conocido: es ingeniero químico, biomédico y biólogo por la Universidad de Cádiz. Llegó por primera vez a la capital gaditana en 2001 para estudiar, y allí conoció a Carmen Murga, la que se convertiría su compañera de vida y de trabajo. Tras unos años en Italia, decidieron volver a Cádiz movidos por la pasión por la zona y razones familiares.

En ese momento, el mercado laboral no ofrecía grandes oportunidades en el ámbito de la ingeniería química, pero sí había una herencia familiar que terminó rescatando: por parte de su rama materna, había conocimiento de repostería y heladería. Así, en 2011 abrieron La Cremería Gelato Italiano, una pequeña heladería familiar que, con el tiempo, se convirtió en la primera de Cádiz en obtener un Solete de la Guía Repsol. Desde entonces, Carlo se ocupa de la parte técnica y de innovación del helado, mientras que Carmen asegura que cada sabor llegue al cliente con la misma calidad con la que se crea en el obrador.

Para él, la ciencia nunca quedó atrás. Toda su formación la ha volcado en el mundo heladero. Actualmente, dirige, junto a otros especialistas, un grupo de investigación en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INiBICA). «El objetivo es crear un helado saludable», asegura. De ese trabajo han nacido dos patentes: una sobre la sustitución del azúcar tradicional por tagatosa, apta para niños con diabetes tipo 1 sin que necesiten insulina, y otra basada en la incorporación de antioxidantes naturales extraídos de la planta del vino, con beneficios para la vida celular.

El italiano no limita la investigación únicamente al laboratorio, también a cada receta. Su primer gran reconocimiento llegó con el 'Cremoso al Vino Oloroso', presentado en el Gelato Festival, donde se proclamó subcampeón del mundo. A partir de ahí, comenzó una evolución que le llevó a trabajar durante casi cinco años en un nuevo sabor: el 'Sherrymisú'. Este helado, un guiño al tiramisú, sustituye su vino Palo Cortado de la receta original por un amontillado, eliminado el alcohol pero conservando su riqueza aromática. Además, ha empapado el bizcocho savoiardi con un café monorigen de Brasil, que se combina con cacao de alta calidad.

«Para mí, estar en el Gelato Festival World Masters es un orgullo. No solo por lo que significa para mi carrera, sino porque es una oportunidad para llevar un pedazo de Andalucía al mundo». La comunidad autónoma y sus productos están siempre presentes en sus creaciones: quesos como el payoyo en helado de cheesecake, mantequilla de oveja Calaveruela, las combinaciones florales como limón con lavanda o melocotón con rosa, y otras propuestas que cambian según la temporada.

Carlo sigue trabajando con la misma curiosidad con la que comenzó. Innovar, investigar y sorprender son las tres premisas que lo mueven. Y, sobre todo, defender la idea de que un helado puede ser algo más que un postre: puede ser ciencia, salud y un embajador de la tierra que lo inspira.

Heladería La Valenciana, Marbella
Daniel Villa Berenguer
'Perdición del Edén'

Para Daniel Villa Berenguer, llegar a la final mundial del Gelato Festival World Masters es un salto enorme en su trayectoria. «Es lo que he mamado desde pequeño y el oficio que me gusta», confiesa. La heladería corre por sus venas desde 1970, cuando su familia inició la tradición con La Valenciana, en Marbella. Era de sus abuelos, luego pasó a ser de sus padres, y en los últimos años, también suya. Este año, por motivos ajenos a ellos, tuvieron que detener la actividad, aunque trabajan ya para retomar el negocio cuanto antes. La familia es originaria del municipio alicantino Onil, pero ha echado raíces en la Costa del Sol.

El sabor que le ha llevado a competir se llama 'Perdición del Edén', un helado que no le puso las cosas fáciles. La idea original era una crema catalana de limón, pero algo faltaba en la combinación. Durante las pruebas, pensó en la época navideña en la que se celebraba el concurso, y ahí aparecieron la avellana, la canela…Hasta que, finalmente, dio con la manzana asada, un sabor que, según afirma, «nunca había visto en una heladería y resultó ser sorprendentemente cremoso, a pesar de contener poca grasa». El hecho de incorporar tanta manzana asada le impidió usar ciertos ingredientes habituales, lo que complicó alcanzar las texturas que la competición exige. Sin embargo, a finales de 2024 voló a Italia, donde hizo una decena de pruebas para perfeccionar la receta.

Daniel no es nuevo en la creación de sabores. Le apasiona la innovación y ha desarrollado propuestas como helado de queso de cabra con salsa de higos, tiramisú de Nutella y coco, o cheesecake de queso brie y roquefort con salsa de fresa. Siempre que puede, se sienta frente a sus libros de ingredientes para buscar combinaciones capaces de conquistar el paladar de su clientela.

A sus 36 años, defiende con fuerza la heladería artesana. Critica que la etiqueta «artesano» se utilice a la ligera para productos industriales y preparados con bases en polvo a las que solo se añade leche o agua antes de pasarlas por la máquina. Para él, un helado realmente artesano implica crear la receta desde cero, seleccionar el cacao, la vainilla o la fruta de temporada, ajustar ingredientes y proporciones, y, lo más importante: aceptar que el sabor varía ligeramente según la época del año. Esa variación, explica, «es precisamente la prueba de que es un producto vivo, natural y de calidad». De ahí que apoye la idea de que las heladerías artesanas tengan un distintivo oficial que las diferencie de las industriales. «Queremos que el cliente sepa identificar dónde hay un trabajo de verdad y dónde no. Porque esto no es solo servir un helado bonito: son horas de estudio, pruebas y pasión».