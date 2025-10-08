Suscríbete a
Javier Ruibal convierte el teatro Alameda en el 'Saturno Cabaret'

El músico y compositor gaditano presenta en Sevilla su homenaje a los antiguos cabarets de los sesenta y prepara nuevo disco

Javier Ruibal en el teatro Alameda que convertirá el jueves en 'Saturno Cabaret', el titulo de su ultimo disco
Javier Ruibal en el teatro Alameda que convertirá el jueves en 'Saturno Cabaret', el titulo de su ultimo disco
Sevilla

Javier Ruibal (El Puerto de Santa María 1955), es un músico todoterreno, con cuarenta y cinco años de carrera en sus espaldas, o mejor dicho, a la guitarra, compañera de composición y de escenario.

Desde que en 1983 publicara su primer disco, 'Duna' hasta ' ... Saturno Cabaret' realizado en 2023, han sido quince los álbumes editados, a los que se suman la banda sonora de películas como 'Atún y chocolate', 'Lejos del mar' o 'Arena en los bolsillos'. Pocos saben que suya es la música del desaparecido programa de televisión 'Ratones colorados', y que ha compuesto temas para artistas tan diversos como Sara Baras, Martirio, Ana Belén, Javier Krahe, Mónica Molina o Pasión Vega.

