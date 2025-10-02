Estos son los diez conciertos de octubre que no te puedes perder en Sevilla

El otoño ya está aquí, y con él llega una agenda musical cargada de propuestas para todos los gustos. En octubre, los escenarios de la capital hispalense se inundarán de diferentes ritmos, con estilos tan diversos como el pop, el flamenco, la música urbana o las fusiones más sorprendentes.

A lo largo del mes, la ciudad recibirá a numerosos artistas, entre los que destacan nombres como Daviles de Novelda, Lali, Camela, Duki, Gonzalo Hermida, Bustamante, Mora, Sen Senra, Manuel Turizo y Miguel Poveda.

El mes más espeluznante del año, con Halloween a la vuelta de la esquina, no solo trae calabazas y sustos, también llega con una cartelera de shows terroríficamente increíbles. Serán 31 días en los que la música será protagonista y en los que cada espectador podrá encontrar su espectáculo perfecto para disfrutar del otoño al ritmo de su preferencia.

1 El artista Daviles de Novelda abc Daviles de Novelda 3 de octubre

Daviles de Novelda presentará en Sevilla su gira 'El Camino Que Elegí', que tiene como objetivo presentar los temas de su último álbum, bautizado con el mismo nombre. En esta cita, además, se recorrerán los éxitos que le han catapultado a la fama. Este nuevo disco plasma la evolución del artista, un proyecto en el que mantiene su raíz flamenca al tiempo que incorpora elementos del pop, rap y sonidos urbanos.

El alicantino comenzó su carrera subiendo canciones a YouTube, logrando alcanzar la viralidad con el tema 'Yo soy de los Fernández'. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó en 2021 con 'Flamenco y Bachata', la canción que superó los 143 millones de reproducciones en Spotify y con la que obtuvo doble disco de platino. A raíz de este éxito, consiguió colaborar con artistas como C. Tangana, Becky G, Omar Montes, Abraham Mateo, Cali & El Dandee, Lérica y Mar Lucas.

Daviles de Novelda Fecha y hora: 3 de octubre a las 21.30 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

2 La cantante argentina Lali Espósito GTRES Lali 4 de octubre

La cantante y actriz Lali Espósito aterrizará en la sala Pandora en el marco de su 'Lali Tour 2025'. Esta gira internacional acompaña al lanzamiento de su sexto álbum 'No vayas a atender cuando el demonio llama', publicado el pasado 29 de abril. Este disco marca un punto de inflexión en su carrera, y en este proyecto, la argentina fusiona rock, pop, electrónica, punk y disco. En el tracklist destacan colaboraciones de artistas como Duki, Dillom y Miranda!.

Con esta gira, Lali ha recorrido ciudades de Argentina y Uruguay, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Montevideo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza y Neuquén. En los próximos días, la artista recorrerá Europa con tres fechas en España. Además de estar en Sevilla, cantará en Barcelona (1 de octubre) y Madrid (6 de octubre).

Lali Fecha y hora: 4 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Sala Pandora, calle Gramil, 2.

Entradas: en este enlace.

3 Duki cantando en el Movistar Arena DE SAN BERNARDO Duki 10 de octubre

Duki se ha convertido en uno de los artistas más destacados del trap argentino. El artista reunirá a miles de personas en el Estadio La Cartuja el próximo 10 de octubre, en un concierto que se enmarca dentro de su gira mundial 'Ameri World Tour'. Con sta gira, Duki presenta su álbum más reciente, 'Ameri', lanzado en 2024. El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Bizarrap, Morad, Judeline, Lia Kali, Myke Towers y Wiz Khalifa. Tras haber recorrido diferentes puntos de América Latina y Europa, el autor de himnos como 'She don't give a fo' o 'Goteo' llegará a la capital andaluza para ofrecer un espectáculo que promete ser una experiencia audiovisual única, combinando trap, rock y música urbana.

Duki Fecha y hora: 10 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Estadio La Cartuja.

Entradas: en este enlace.

4 Gonzalo Hermida 10 de octubre

Nacido en Cádiz, este cantante, compositor y productor comenzó su carrera musical componiendo para artistas como Pastora Soler, Malú, India Martínez, Sergio Dalma y Prince Royce, entre otros. Su trayectoria como intérprete despegó en 2018, con el álbum 'Natural', al que siguieron 'Ignífugo', en 2021, y 'La Ciudad Intermitente', en 2023.

El pasado 26 de septiembre, Hermida lanzó su cuarto disco, 'Bandera Libertad', un trabajo que reivindica la libertad en todas sus formas. El álbum incluye once canciones, entre las que destacan sencillos como 'Mamá Te Prometí', 'Nadie Se Muere de Amor', 'Que No Se Acabe la Noche' y 'No Le Tengo Miedo', que reflejan una evolución en su estilo musical, fusionando pop con influencias flamencas. Sevilla podrá escuchar estos temas en directo el próximo 10 de octubre en el Cartuja Center donde, además, será testigo de cómo el gaditano clava por primera vez su 'Bandera Libertad' en directo, así lo ha asegurado el artista en una entrevista a este periódico.

Gonzalo Hermida Fecha y hora: 10 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

5 David Bustamante aterrizará en Sevilla el 12 de octubre abc David Bustamante 12 de octubre

Desde muy joven, empezó a cantar en concursos locales, festivales, e incluso formar parte de una tuna, pero su gran salto a la fama fue en 2001, cuando participó en la primera edición del programa Operación Triunfo. A lo largo de los años, Bustamante ha construido una trayectoria sólida, los 19 discos de platino, los discos de oro y los más de 900 conciertos realizados son la prueba de ello.

Este 2025, el cántabro esta recorriendo los diferentes escenarios del país con su 'Tour Inédito', que acompaña al álbum con el mismo nombre, un trabajo que el artista define como muy personal. Este 12 de octubre, Sevilla podrá comprobarlo en el Cartuja Center.

David Bustamante Fecha y hora: 12 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

6 El colombiano Mora abc Mora 12 de octubre

Su discografía incluye éxitos como 'Detrás de tu alma', 'Aurora', 'La Inocente', 'Modelito', 'Memorias', 'Tus lágrimas', '512' o 'Volando', que lo han consolidado en las listas de música latina. El pasado mes de mayo, sorprendió a su público con el lanzamiento de su álbum 'Lo mismo de siempre', un trabajo que recoge colaboraciones con artistas como C. Tangana, Young Miko, De La Rose y Omar Courtz, entre otros. A esto se suma el anuncio del 'Lo mismo de la otra vez Tour', con la que está inundando de ritmo estadios y rincones de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

En España, además de pasar por Barcelona, Tenerife, Málaga, Granada, Bilbao, Valencia, Murcia, A Coruña y Madrid, hará una parada en el sevillano Estadio La Cartuja el próximo 12 de octubre.

Mora Fecha y hora: 12 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Estadio La Cartuja.

Entradas: en este enlace.

7 El cantante Sen Senra abc Sen Senra 17 de octubre

A los quince años fundó su primera banda, Demonhigh, junto a compañeros del instituto. Aunque el proyecto no llegó a consolidarse, marcó el inicio de la carrera en solitario de Sen Senra. Su trayectoria despegó con 'Permanent Vacation', el disco que publicó en 2015 y en el que canta íntegramente en inglés.

En 2017, publicó 'The Art of Self-Pressure', también en inglés, con influencias de R&B y hip hop, donde incorporó colaboraciones como la de Royce Rolo. Fue a partir de entonces cuando sintió que expresarse en español le permitiría conectar mejor con su sensibilidad interior y con el público de su entorno. De ahí que el giro en su carrera se hiciera evidente con 'Sensaciones', que regaló al público canciones como 'Ya no te hago falta' o 'Como el fuego'.

Con 'Corazón Cromado', donde destaca la colaboración con C. Tangana, consolidó su presencia en el panorama urbano en España. Esto le ha permitido iniciar la trilogía 'PO2054AZ': el 'Volumen I' apareció en 2023; en 2024, le siguió el 'Vol. II'; finalmente, este 2025 ha publicado el 'Vol. III'. Esta saga musical se apoya en la idea de viaje: más allá de la metáfora física, es un camino interior de crecimiento y memoria. La capital hispalense podrá formar parte de él el próximo 17 de octubre en el Cartuja Center.

Sen Senra Fecha y hora: 17 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

8 Manuel Turizo cantando en la Plaza de España RAÚL DOBLADO Manuel Turizo 24 de octubre

Su carrera profesional empezó a tomar forma en 2016, cuando lanzó canciones autoproducidas como 'Baila Conmigo' o 'Vámonos', pero el verdadero impulso le llegó con 'Una Lady Como Tú'. Esa canción no solo le abrió puertas, también le brindó la oportunidad de acceder a colaboraciones que impulsaron su visibilidad, como la versión con Nicky Jam. En los años siguientes, su discografía fue creciendo con temas como 'La Bachata', 'El Merengue', 'Vagabundo', 'Quiéreme mientras se pueda' o '1000 cosas'.

Como parte de su gira europea denominada '201 Tour Europa', Manuel Turizo hará una parada en Sevilla el 24 de octubre en el Estadio La Cartuja.

Manuel Turizo Fecha y hora: 24 de octubre a las 22.30 horas.

Lugar: Estadio La Cartuja.

Entradas: en este enlace.

9 El grupo El Duende Callejero abc El Duende Callejero 25 de octubre

Nacido en el municipio de El Carpio, el estilo del grupo oscila entre el flamenco, la rumba pop y el mestizaje. El Duende Callejero comenzó actuando en las calles y locales de su pueblo. Por aquel entonces, interpretaban versiones de sus artistas favoritos, pero impregnándolas con su sello. Poco a poco, su presencia fue creciendo, aunque el impulso definitivo llegó con su participación en el programa de televisión Factor X. Entre sus temas más conocidos, destacan 'Sale el Sol en el Bajo A', 'Entre Tú Y Yo', 'A La Calle' o 'Me Mueve El Aire', entre otros. Dentro del marco del Festival Insólito, El Duende Callejero subirá a la tarima del Cartuja Center con su espectáculo 'Vamos a quemar el mundo'.

El Duende Callejero Fecha y hora: 25 de octubre a las 22 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

10 Manuel Poveda en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2024 juan flores Miguel Poveda 30 y 31 de octubre

Miguel Poveda es uno de los artistas más destacados del flamenco contemporáneo, y volverá a Sevilla con su espectáculo 'Poema del Cante Jondo'. Este show profundiza en la interpretación del poemario de Federico García Lorca, donde a Poveda le acompañará de la guitarra de Jesús Guerrero.

A lo largo de su carrera, Poveda ha explorado diferentes facetas del flamenco y la música popular. No es la primera vez que el artista rinde homenaje a la figura de Lorca, ya lo hizo en 2018 con 'Enlorquecido'. De ahí que, además de su faceta artística, el catalán ha mostrado un compromiso con la preservación y difusión de la obra del poeta granadino. Tanto, que hace unos meses alquiló la casa natal del poeta en Granada para convertirla en el Centro Cultural Federico, un espacio dedicado al estudio y la divulgación de su legado.

Miguel Poveda Fecha y hora: 30 y 31 de octubre a las 21 horas.

Lugar: Cartuja Center, Avenida Leonardo da Vinci, 7.

Entradas para el 30 de octubre: en este enlace.

Entradas para el 31 de octubre: en este enlace.

Más temas:

Fusiones

Artistas

Música

Discos

Rock