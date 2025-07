Icónica Santalucía Sevilla Fest celebra con un llamativo vídeo que ya es uno de los festivales con mayor impacto de España

Ya no hay nadie que no conozca Icónica Santalucía Sevilla Fest, pero eso no significa que no haya costado trabajo consolidar una marca que muchos pensaban que no iba a tener éxito al elegir el verano para llevar a cabo un festival. Poco a poco se ha ido haciendo un nombre y, a día de hoy, son miles los sevillanos (y gente de fuera) que han pasado por la Plaza de España para disfrutar de algún concierto. Es por ello que la organización ha decidido publicar un vídeo resumen sobre lo que va de festival en este 2025. Y también para celebrar que ya es uno de los que tiene más impacto en España.

Y es que el Primavera Sound (77,7), Arenal Sound (70,4) y Viña Rock (68,3) lideran el ranking de impacto de festivales en España, que suman en total el 41% del impacto total. A continuación, y en este orden, están Mad Cool, , quedando en cuarta posición, y Sonar e Icónica Santalucía Sevilla Fest compartiendo el quinto puesto, siendo Icónica el único festival boutique que se cuela en las primeras posiciones.

Las posiciones varían si se habla solo de notoriedad: Arenal (82%), Primavera (79%) y Mad Cool (78%), Icónica Santalucía Sevilla Fest se codea con los grandes a pesar de haber nacido en 2021. Los festivales en España mueven más de 2.000 millones de euros, y su impacto económico ronda los 20 millones de euros en sus localidades.

Primavera Sound es el festival que consigue generar el mayor impacto, según el primer ranking de festivales de España, realizado por la consultora OnStrategy especializada en la medición de eficacia de touchpoints de marca. Le sigue el Arenal Sound y el Viña Rock. A las tres primeras posiciones en cuanto a índice de impacto (Primavera Sound 77,7; Arenal Sound 70,4 y Viña Rock 68,3) les sigue el Mad Cool, Sonar e Icónica Santalucía Sevilla Fest, un dato a destacar teniendo en cuenta que dicho festival nació en 2021.

El estudio los ordena según su índice de impacto, una medición que aglutina percepciones sobre la calidad de las bandas, la sostenibilidad e innovación entre otros aspectos relevantes para las marcas patrocinadoras y los organizadores de los festivales, además de los elementos de todo estudio de mercado: relevancia, consideración, admiración, recomendación e intención de compra. El estudio cubre los 15 festivales de música con mayor número de espectadores de nuestro país: Primavera Sound, Arenal Sound, Viña Rock, Mad Cool, Sonar, Icónica Santalucía Sevilla Fest, Rototom Sunsplash, Marenostrum, Noches Del botánico, FIB, O Son Do Camiño, BBK, Weekend Beach Festival, Coke Music Experience y Los40 Primavera Pop.

Las claves del spot

'La nueva tradición del verano'. Así se podría titular este pequeño spot en el que una voz en off va contando que «cuando una costumbre se llena de emoción, deja de ser costumbre y se convierte en tradición. La tradición es hacer lo de siempre con una mirada nueva, diferente». Con imágenes del público que ha ido asistiendo y de los artistas que han ido actuando, tira de sevillanía y lo combina con espectaculares tomas aéreas de la Plaza de España.

«Café en vaso de caña, caracoles en primavera, torrijas en Semana Santa, la sangre de Cristo del Garlochí, incienso, vírgenes y frenesí. El río y sus dos orillas, la Plaza de España y sus mil maravillas. Quiero bailar sevillanas en la feria o en la Velá de Santa Ana. Desde la Calle Betis ver la Cucaña. Salir por churros al alba, mientras suenan las campanas. Un paseo por el Jueves y volver sin comprar nada. Quedar al medido día en El Salvador y volver a casa cuando salga el sol. Buscar en San Pedro el jilguero escondido, para ver si este año se casa conmigo. Para los que hoy disfrutarán de su primer concierto y para los que nunca dejarán de hacerlo. Para gente de aquí y de otros lugares. No importa el acento y cómo lo bailes. Luna de flores, romerías de mayo, Sevilla grita y levanta las manos. En las calles la jacaranda anuncia la nueva tradición del verano», concluye.

Recta final de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Todavía queda medio mes para disfrutar de este festival dirigido por el empresario sevillano Javier Esteban. Habrá conciertos casi todos los días hasta que Kylie Minogue ponga el broche final el próximo lunes 14 de julio. Antes pasarán por la Plaza de España Cypress Hill + Molotov (2 de julio), Megadeth (3 de julio), Miguel Bosé (5 de julio), Madness (6 de julio), Jean-Michel Jarre (8 de julio), Parov Stelar + Vitalic (9 de julio), Carín León (10 de julio) y Gilberto Santa Rosa (12 de julio).

Las entradas, como hasta ahora, se pueden comprar directamente en la web oficial de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Y todavía quedan localidades para los conciertos que van a tener lugar desde hoy al 14 de julio.