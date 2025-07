Antílopez se despide de Sevilla acompañados del humor de Juan Amodeo

De todos los escenarios del mundo, el que se sitúa en el centro de la Plaza de España en Icónica Santalucía Sevilla Fest tal vez sea uno de los mejores para hacer grandes confesiones. Por eso, que los chicos de Antílopez hayan elegido este marco para celebrar su último concierto como dúo en la capital hispalense, hace que, a pesar de que la despedida duela igual, pese un poco menos.

Aunque posiblemente la nueva jornada del festival, que patrocina ABC, haya sido tan única - e icónica - como ambivalente. Y es que, antes de presenciar una separación, la noche comenzó con toda una propuesta de matrimonio: el show «¡Cásate conmigo!» del humorista sevillano Juan Amodeo.

Poco más de tres semanas pasan desde su boda con Claudia Molero, quien también formó parte del espectáculo, cuando el cómico ha vuelto a los escenarios con una celebración por todo lo alto y acompañado de una lista inmensa de amigos y artistas. Amodeo vuelve al festival tras celebrar en 2023 su 30 cumpleaños también sobre su escenario.

Galería. Juan Amodeo estuvo acompañado por buenos amigos y artistas en su nuevo show manuel olmedo

En otra noche veraniega, menos calurosa que en las jornadas anteriores, el monumento de Aníbal González se fue llenando de público poco a poco hasta que a las 21.50 horas de la noche apareció Amodeo. «El verdadero aplauso es para vosotros, porque estáis aquí aguantando este calor», saludaba el sevillano a los presentes. Y es que, aunque la temperatura había bajado significativamente con respecto a los días anteriores del festival, los abanicos siguieron siendo protagonistas de la jornada.

Si ya es difícil ser profeta en tu tierra, más aún lo es si a lo que te dedicas es a hacer reír a los demás. Razón de sobra para que Juan Amodeo pidiese ayuda a algunos de sus grandes amigos.

La pareja de humoristas de Dos Hermanas Ismael Lemais e Isa Díaz tampoco quisieron perderse esta cita de Amodeo. Según contaron, esta fue la pareja que presentó a Amodeo y a Claudia. La pareja de nazarenos explicaron que, de cara al matrimonio, hay una lista de «consejitos importantes» para que el matrimonio sea feliz: no estar enfadados al mismo tiempo, no gritarse el uno al otro salvo que la casa esté ardiendo, dejar que tu pareja gane una discusión, criticar siempre con iamor, no recordar errores del pasado, hacerse un cumplido al día, admitir los errores y pedir perdón con un masaje de pies y asumir que para discutir hacen falta dos.

Antonio Álvarez, 'El Bizcocho' hizo las delicias del público apareciendo con el tipo 'Los mi alma' encarnando al 'Fantasma de la soltería'. Con un 'Soltera' muy personalizado convenció, al ritmo de contradicciones, a Amodeo de que el matrimonio era su mejor opción. El popurrí de 'La última y nos vamos' hizo las delicias de los más carnavaleros del lugar.

Un espectáculo, el de Amodeo, en el que hubo espacio para todos, hasta para Christian y Álvaro, que con la complicidad de Juan hicieron a todos los presentes partícipes de toda una pedida de matrimonio real.

La música llegó de la mano de la cantante Pilar Bogado, que saltó al escenario para cantar 'Te quiero, te quiero', la canción con la que Claudia se declaró a Juan Amodeo; Javi Medina que la siguió en el espectáculo y la nota de baile y flamenco fusión que llegaron de la mano de Triana Ramos. La fiesta terminó de la mano de Dj Karpin.

El adiós de Miguel y Félix

Rozando la medianoche y con la luna reinando sobre la Plaza de España, los reyes del 'chiripop absurdo depresivo' se colocaban sus sombreros para saludar al público sevillano por última vez. Rozando la medianoche y con la luna reinando sobre la Plaza de España, los reyes del 'chiripop absurdo depresivo' se colocaban sus sombreros para saludar al público sevillano por última vez con monos amarillos de trabajo. El dúo de Isla Cristina tiene acostumbrados a sus fans a grandes sorpresas en todas sus actuaciones porque cuando Miguel y Félix saltan al escenario lo inesperado se convierte en la tónica.

Algunos de sus exitos más importantes como 'Una vez visto', 'Musa en paro' o el más reciente 'San Nosotros' abrieron la actuación. La pareja artística que componen Félix López y Miguel Ángel Márquez invitaron a los presentes a todo un viaje por su trayectoria musical.

«Para todos los que nos preguntan, nos separamos porque que nos vamos vivir a Bali, que las canciones inteligentes os las hagan otros», explicaba la pareja de onubenses mientras saludaban a un público hispalense totalmente entregado.

«Imagen lo que estamos sintiendo en esta Plaza de España estos dos chavales de Isla Cristina», contaba Félix visiblemente emocionado antes de dar paso a 'Mentira', 'Fiebre del Lodo' o uno de sus himnos más primitivo como es 'Analfanauta'.

«La gente importante está aquí y no en la cumbre de la ONU», bromeaban con la actualidad. Lo que hizo esta pareja en la noche de anoche en Icónica Santalucía Sevilla Fest fue tan único cómo ecléctico, trayendo de vuelta temas tan señeros como 'Cartas pa mi Chari' o 'La Necrológica de un amorío', a la par que temas más actuales como 'Prefiero' o 'Activíctima'.

'La gatita presumida' y 'Vuelcato to ya' cerraba un show al ritmo de 'Jose somos todos', que coreaba un público que lo dio todo.

En la mente de todos los presentes, la sensación de despedida y de agradecimiento a este dúo onubense después de 25 años de carrera y buen rollo. Porque Miguel y Félix son y serán para siempre la personificación perfecta de ese juego de palabras canalla que hizo las delicias de tantos y tantos fans.