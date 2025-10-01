La Húngara dará un concierto benéfico en Isla Mágica en octubre con Paco Candela y Joana Jiménez entre los artistas invitados

Marisol Bizcocho, La Húngara, Cristina Medina y Joselito Cortés en la presentación del concierto benéfico de OncoloMeeting

El próximo 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el escenario de El Fuerte de Isla Mágica reunirá a grandes voces en un evento benéfico. La cantante La Húngara liderará un gran concierto benéfico en apoyo a pacientes con cáncer, acompañada por reconocidos artistas como Paco Candela, Joana Jiménez, Marisol Bizcocho, Joselito Cortés, Shara Pablos, María Artés, El Maki y Joana Santos, entre otros.

El evento tiene como fin recaudar fondos para la Fundación OncoloMeeting, una plataforma creada por la actriz sevillana Cristina Medina, conocida por su papel en 'La que se avecina', que se ha volcado en este proyecto tras su propia experiencia con la enfermedad.

Este evento tiene un significado muy especial para La Húngara. La cantante sevillana ha compartido en varias ocasiones que el cáncer ha tocado de lleno a su familia y que esa experiencia la hace sentirse muy unida a esta causa. «Esto nos puede tocar a todos», recordaba durante la presentación del concierto en Isla Mágica.

Los artistas invitados también se han volcado en la iniciativa, aportando su voz y su presencia para respaldar a pacientes y familiares. Sobre el escenario se darán cita estilos muy diferentes, desde el flamenco más tradicional al pop aflamencado.

El proyecto OncoloMeeting

La recaudación del concierto irá destinada a la Fundación OncoloMeeting, creada por Cristina Medina tras ser diagnosticada de cáncer. La actriz decidió poner en marcha esta plataforma para que pacientes, supervivientes, familiares y profesionales tuvieran un espacio común donde encontrar información, apoyo y acompañamiento.

OncoloMeeting es hoy un punto de encuentro único en España que conecta a quienes atraviesan la enfermedad con voluntarios, asociaciones y especialistas. Su objetivo no es solo acompañar durante el tratamiento, sino también después, cuando muchos supervivientes se enfrentan a nuevas dificultades emocionales, laborales o sociales.

Medina insiste en que este tipo de proyectos necesitan tanto apoyo económico como humano: «No se trata solo de donar, sino también de aportar conocimientos, tiempo y empatía para que nadie se sienta solo en este proceso».

Cómo asistir o colaborar

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de la fundación, y todo lo recaudado irá destinado íntegramente a OncoloMeeting.

Para quienes no puedan acudir pero deseen aportar su ayuda, se ha habilitado una Fila Cero. A través de ella se pueden realizar donaciones directas, incluso mediante Bizum al código 12084. De esta forma, todo el mundo puede participar en la iniciativa, viva o no en Sevilla.

Y es que este concierto en Isla Mágica es un ejemplo claro de cómo la música puede servir de altavoz a causas sociales importantes. Gracias a la colaboración de artistas, patrocinadores y público, la noche del 19 de octubre se convertirá en un encuentro en el que la música y la solidaridad irán de la mano.

Más temas:

Cáncer

Conciertos

Informaciones