Más de 72 horas en la cola para ver a Manuel Carrasco en Sevilla: «Delante de Armando no entra nadie, que lo sepa ya todo el mundo»

Manuel Carrasco levanta pasiones en Sevilla. A un día para el inicio de su nueva gira 'Tour Salvaje' en la capital hispalense ya hay apostados a las puertas del Estadio de la Cartuja los primeros fanáticos del artista para tener la oportunidad de estar más cerca de su ídolo. Tras cinco meses de espera desde la compra de las entradas, este grupo de personas hará varios días de cola para tratar de llegar antes que el resto a la primera fila.

Desde este miércoles, estos seguidores prepararon sus artículos de acampada: tiendas de campaña, sillas de playa, cantimploras, colchones hinchables, comida, bebida... para pasar cuatro días junto al recinto sevillano y no perder esos primeros puestos del 'Front Stage'. Toda una odisea durante más de 72 horas que vale un hueco delante junto al cantante onubense.

El primero de los grupos está encabezado por Armando Salas, incondicional del artista, que siempre llega de los primeros a las puertas donde cante Manuel Carrasco y que ha accedido a hablar con ABC. «Llevamos desde el miércoles, yo trabajo, tengo el móvil conectado teletrabajando y a mediodía en cuanto coma me tengo que ir que trabajo en otro lado», cuenta.

«Hacemos turnos y demás para ir a ducharnos y cambiarnos y dejamos algunas cosas en el coche, otras nos las llevamos a casa, porque vienen amigas de fuera, que también están aquí conmigo, que se quedan en mi casa a dormir, y por turnos vamos a ducharnos y vamos recogiendo las cosas. No se quedan aquí», añade.

En cuanto a las entradas señala que adquirieron las que se encuentran junto al escenario (Front Stage) delante de Pista. «El show es nuevo, con el disco nuevo que salió el viernes pasado, estamos ahí estudiando las canciones, pero como tengo que estar teletrabajando no me da tiempo a todo... Trabajar, canciones, unos cursos...». «Delante de Armando no entra nadie, que lo sepa ya todo el mundo», exclama.