Músicos y representantes de diferentes Ensembles musicales en la presentación de la programación del Turina junto a la delegada de Turismo Angi Moreno y el director del Espacio, Fernando Campomanes

Grandes figuras nacionales e internacionales conforman la programación del Espacio Turina Con más de130 actuaciones, se incluyen ciclos dedicados al piano, que incluye las Variaciones Goldberg de Bach y el Catálogo de pájaros de Messiaen

El Espacio Turina presenta en la programación del 28 de septiembre de 2025 al 30 de mayo de 2026 más de 130 actuaciones, consolidándose como un referente de la ciudad de Sevilla en cuanto a música y sede de grandes citas, que este año incluyen el FeMÀS, el Festival de la Guitarra, el Otoño Barroco, el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y el nuevo Festival de Ópera de Sevilla.

Para esta temporada se ha elegido el lema, 'Música sin fronteras', que según la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angi Moreno, «resume a la perfección la esencia del Turina, un lugar de encuentro donde conviven modernidad y tradición con lo clásico y lo contemporáneo, lo local y lo internacional. Esta programación reafirma nuestro compromiso con una oferta diversa, de calidad y accesible para todos los públicos, y todo ello a precios asequibles y abonos, además de descuentos para colectivos, y se vuelven a tender puentes entre tradición y modernidad, acogiendo desde las grandes formaciones de música de cámara hasta proyectos innovadores de creación contemporánea», señaló Moreno.

El Turina será nuevamente sede de citas imprescindibles como el Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), el Festival de la Guitarra, el ciclo Otoño Barroco, los festivales anuales de Zahir Ensemble y Taller Sonoro, así como los conciertos del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y de la asociación Assejazz. A ello se suma la presencia de la Orquesta Barroca de Sevilla como residente y la temporada completa de la Orquesta Bética de Cámara, junto al ciclo de cámara dominical de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y los talleres de la Fundación Barenboim-Said para público infantil.

La programación ofrece también ciclos dedicados al piano (que incluye las Variaciones Goldberg de Bach y el Catálogo de pájaros de Messiaen), el cuarteto de cuerda (con formaciones como Diotima, Cosmos y Gerhard), lied (con artistas de la talla de Simon Keenlyside y Konstantin Krimmel), y música antigua (con conjuntos como Les Paladins, Près de votre oreille, Concerto 1700, La Grande Chapelle o Le Consort). El ciclo DxM (Drama por Música) volverá a traer propuestas escénicas singulares, entre ellas la dirigida por el sevillano Rafael R. Villalobos, una producción del Espacio Turina.

El nuevo Festival de Ópera de Sevilla se incluye también en la programación del Turina con la presencia de la mezzosoprano Vivica Genaux, el 28 de septiembre, que inaugura la programación del Espacio. En octubre nombres como la guitarrista Esther Guzmán, Zahir Ensemble o títulos como 'Il giardino d'amore' de Scarlatti, además del regreso al Turina de la Accademia del Piacere el 5 de octubre, y los días 10 y 11 de octubre la compañía Sevillana de Zarzuela, que pondrá en escena 'Chateau Margaux«, que volverá en diciembre con 'El Barbero de Sevilla', entre otras propuestas y artistas.

Este año hay que destacar, según Fernando Campomanes director del Espacio, los grandes ciclos de Música de Cámara, Barroca, Contemporánea y Lied, «creo que es una programación muy equilibrada y que incluye grandes intépretes nacionales e internacionales. Por mencionar a algunos, la presencia de Jean Guihen Queyras intepretando las Suite de Bach; el gran barítono Konstantin Krimel con 'Viaje de Invierno' de Shubert. La presencia de artistas franceses como el grupo 'Prés de votre oreille' con la soprano Fiona McGown... Además, se conmemora también el 25 aniversario de Taller Sonoro con varias propuestas, una sobre Nuria Núñez Hierro, la compositora jerezana y habrá un homenaje al compositor español Eduardo Polonio, fallecido el pasado año, a cargo Taller Ensemble y Taller Sonoro«. La programación incluye también un monográfico de Alberto Carretero y en mayo un estreno absoluto de Cesar Camarero.

Tras la presentación de la programación, hubo una intervención musical a cargo de Francisco Cantó (clarinete) y Ángela Moraza (piano).

A destacar, la realización del cartel de la temporada a cargo del pintor, Patricio Cabrera, uno de los más destacados de la Generación de los 80 forjada alrededor del movimiento artístico generado por la galería La Máquina Española. El cartel refleja, según su autor, la imagen visual que la acompaña y que refleja la esencia de un espacio abierto al encuentro, la emoción y el crecimiento compartido.

Más temas:

Música