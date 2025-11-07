Suscríbete a
ABC Premium

Conciertos

Los Estanques y el Canijo de Jerez, la química musical de la amistad: «Ha sido un regalo, ya somos grandes amigos»

El próximo 19 de febrero, en sala Malandar, Los Estanques y el Canijo de Jerez pasarán por Sevilla en su gira 'Estamos listos para golpear' presentando su álbum 'Lágrimas de plomo fundido'

Los Estanques y el Canijo de Jerez estarán el 19 de febrero en la Malandar
Los Estanques y el Canijo de Jerez estarán el 19 de febrero en la Malandar ABC
E. M. Malpartida

E. M. Malpartida

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Han estado todo el verano juntos, entre salida del disco ('Lágrimas de plomo fundido'), promoción y festivales. Ahora, el Canijo de Jerez acaba de cerrar en Sevilla su gira con el G5, mientras que Íñigo Bregel está disfrutando de algunos días libres, tras ... haber estado encerrado en su estudio trabajando como productor de varios proyectos, entre ellos el próximo disco de Quentin Gas y Los Zíngaros. La llamada a tres la contesta primero Bregel, la cara más visible del grupo Los Estanques y uno de esos productores que está revolucionando la escena alternativa del rock de este país. Unos minutos después se conecta el Canijo a la llamada: «Perdonad, estaba con el niño y se me ha olvidado», confiesa el artista jerezano, que fue padre hace un poco más de un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app