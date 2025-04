Coti: «Los argentinos quizá no sepan votar, pero son una potencia mundial en otros ámbitos»

Fernando Rodríguez Murube Sevilla 21/03/2024

Actualizado 22/03/2024 a las 21:02h.

Ganador de dos premios Grammy Latino y una trayectoria repleta de éxitos, el cantante, músico y compositor Coti Sorokin (Argentina, 1973) ha escrito e interpretado algunos de los temas en castellano más exitosos de este primer cuarto de siglo. En este sentido, merece especial mención 'Color esperanza', una canción que cautivó en los cinco continentes en la voz de su compatriota Diego Torres, llegando, incluso, a cantársela al Papa Juan Pablo II durante su visita a Madrid en 2003.

También cabe mencionar que ha sido número 1 en Billboard con varias de sus canciones. 'Nada fue un error', 'Antes que ver el sol' y '50 horas' son otras joyas incluidas en sus once discos editados como solista que también alcanzaron el número uno en diferentes países.

Tras casi una década sin publicar un álbum con material inédito, lleva unos meses lanzando adelantos ('Tu equipaje', 'Porcelana china', 'Madrid sin vos') de lo que este año será su nuevo trabajo. Catorce años después de su última actuación en Sevilla, este viernes 22 de marzo regresa a la capital hispalense para ofrecer un concierto en la Sala X, donde repasará lo más granado de su repertorio e interpretará sus creaciones más recientes.

-Su nuevo disco estaba previsto que viera la luz en septiembre del año pasado, pero al final se ha pospuesto para este 2024. ¿Hay ya fecha definitiva?

-Todavía no hay fecha como tal. No obstante, a pesar de que soy un artista de discos, con el devenir de la gira, la agenda, la tele y demás pues elegí ir mostrando canciones, no sé si he lanzado ocho singles o así a lo largo del último año, de los cuales cuatro son parte de este disco.

-De los adelantos que ya se conocen destaca 'Tu equipaje', un tema que lleva el sello inconfundible de su forma de entender la música.

-Estoy de acuerdo, me emociono cada vez que la toco en directo. Es una canción muy particular porque tiene piano y cuerdas y está grabada prácticamente en vivo, en directo, y también eso la hace distinta a la mayoría de las grabaciones que se hacen ahora, que en su mayoría están tremendamente computarizadas.

-No publica un disco con material nuevo al completo desde 2015. Han pasado casi diez años entre aquel 'Qué esperas' y el que está a punto de salir. ¿Por qué tanto tiempo? Llama la atención al tratarse de un artista prolijo que siempre ha demostrado un nivel alto a la hora de escribir, tanto para otros artistas como para su propio repertorio. ¿Cuánto ha habido de sequía compositiva y cuanto de voluntad propia?

-Durante este tiempo no he parado de hacer colaboraciones con otros artistas y de girar, de hecho, he publicado dos discos en directo. Incluso he grabado un documental. No atravieso una sequía en ese sentido, tengo un montón de canciones grabadas. La respuesta a tu pregunta quizás tenga que ver con la crisis de la industria e intentar mantenerme activo en los terrenos fuertes que ésta tiene actualmente. La industria le dio la espalda al disco, y el resultado es que el disco pasó a ser más un capricho del artista que una realidad artística. A veces las decisiones de sacar un larga duración responden meramente a una decisión de marketing, para darle nuevo nombre a una gira. Conozco a un montón de artistas importantísimos que han grabado nuevos trabajos y casi nadie les presta atención. Fito Páez saca material nuevo y la gente le sigue hablando de 'El amor después del amor', a Andrés Calamaro y a Bunbury les ocurre tres cuartos de lo mismo. Esto es un derroche de energía y de talento tan enorme que pasa casi desapercibido…

«Hoy día el disco en una obra de arte muy maltratada» Coti Cantautor

-O sea, que el disco como concepto es cosa del pasado…

-No sé si tanto, pero hay poquísima gente que los compre y escuche. A día de hoy el disco es una obra de arte muy maltratada, eso seguro. Hacer un disco cuesta un dineral y luego terminas haciendo una gira para devolverle a las compañías el dinero de la grabación. Es una dinámica que no me parece sana. No tengo intención de caer en eso, por eso prefiero ir a mi ritmo. La gran herramienta que tenemos los artistas con cierta trayectoria son los conciertos en vivo.

-Parece que el pop y el rock han pasado a un segundo plano, al menos aquí en España. La marea del reguetón y los ritmos latinos ha arrasado con casi todo. ¿Siente que en Argentina, un país que siempre ha destacado por la calidad de sus cantautores y bandas rockeras (Charly García, Calamaro, Spinetta, Fito, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillac), ocurre algo parecido?

-Sucede algo parecido, sí, pero sigue vigente y con buena salud la tradición del rock nacional. Hay un buen número de bandas con mucho impacto, artistas nuevos como Bándalos chinos o Conociendo Rusia que son más del estilo de lo que nosotros proponemos desde hace años. Yo creo que son ciclos, pero esta ola no ha matado todo lo demás, creo que hay una convivencia. Aunque obviamente la industria se vuelca indiscriminadamente, de forma caníbal hacia lo que sabe que tiene resultado a corto plazo (el tema de los algoritmos y demás) y realza mucho un género que yo no digo que esté acabado, pero sí que convive con un montón de otras propuestas más poéticas, más metafóricas, más sanguíneas, más humanas. Yo creo que la canción como tal sigue muy viva y al final seguirá siendo lo que perdure en el tiempo.

«La consecución del Mundial de Messi fue una hermosa fiesta para el pueblo argentino, especialmente si tenemos en cuenta que somos un país muy golpeado» Coti Cantautor

-Aprovechando que una de sus últimas canciones publicadas se titula 'Campeón del mundo', me gustaría preguntarle por dos campeones argentinos. ¿Maradona o Messi?

-Difícil elección, pero ahora estamos viviendo la era de Messi, y me decanto por este regalo hermoso que nos hizo Leonel que es haber ganado la tercera Copa del Mundo y todo el presente de la selección que es lindo y que lo disfrutamos tanto. La consecución del Mundial fue una fiesta muy hermosa para todo el pueblo argentino, especialmente si tenemos en cuenta que hablamos de un país tan golpeado históricamente. La gente argentina quizá no sabe votar, pero sí sabe hacer las cosas realmente bien, somos una potencia mundial en otros ámbitos. A través del fútbol o de la música, al igual que en otros campos donde hay muchos artistas argentinos que están triunfando en todo el mundo, demostramos la valía. La bandera y la sangre argentina la llevamos por todo lo alto representando nuestra cultura, nuestro país, nuestra gracia, con mucha pasión y muchísimas ganas. No obstante, hay otra gente que realmente hace las cosas para que se nos difame por todos lados. Pero bueno, seguimos con lo nuestro y así existe tanta gente noble en la historia como Borges, Gardel, Piazzola o Maradona y Messi, tanta gente que han sido iconos a nivel mundial, que han defendido nuestra cultura.

-En España anda el patio bastante movido a nivel político, en Argentina con Milei tampoco os aburrís, ¿no? ¿Anda el mundo revuelto en general?

-Sin ánimo de entrometerme en la política española, incluso sé que puedo recibir muchas críticas por esto, creo que aquí se trata de un tema de divismo político y de un debate político superficial que no conduce a nada, los dos principales partidos se reprochan continuamente quién es más corrupto, quién hizo no sé qué, y no se están preocupando por hacer las cosas bien, pero realmente más o menos la cosa va, principalmente porque también depende mucho de Europa y porque hay una tradición y una trayectoria política, sin embargo en Argentina en una crisis hay mucha gente muerta de hambre, comiendo basura, durmiendo en la calle, chicos que dejan de ir al colegio, hay muchísima inseguridad, mucha violencia en ciudades como Rosario.

-Evidentemente no son comparables las dos situaciones.

-Es mucho más significativo lo que se está discutiendo en Argentina y realmente la crisis es muy profunda en todos los sentidos desde hace muchos años. Y es una auténtica pena, porque como te dije antes Argentina puede ser una potencia mundial en muchos aspectos, pero lamentablemente no el tema político. Evidentemente hay algo que nosotros no sabemos resolver ni podemos resolver, pero bueno, tiene que ver que somos un país muy joven, muy pero que muy golpeado, con mucha dictadura, con mucha dependencia económica de otros países, y eso nos convierte en una nación absolutamente saqueada. La inflación descontrolada de ahora implica cada día más gente en la calle, cada día más muertos de hambre, cada vez una mayor desfinanciación de la salud y la educación pública, de la cultura.

Concierto de Coti en Sevilla Dónde: Sala X.

Dirección: Calle José Díaz, 7.

Cuándo: Viernes 22 de marzo.

Horario: 21.00 horas.

Precio: 25 euros.

Entradas: salax.com

-¿Qué tal está yendo este reencuentro con las salas españolas?

-Está funcionando maravillosamente. Hace unos días tocamos en el teatro Eslava de Madrid (antigua Joy Eslava) y en la mítica Sala Apolo de Barcelona. Son lugares donde he estado infinidad de veces y que disfruto mucho porque, además de sentir que mis canciones siguen vigentes, que se siguen cantando, pasando de generación en generación, disfruto de la sensación de poder estar tocando dos horas, manteniendo la comunicación con el público mientras se va generando una atmósfera profunda con similitudes a la de una obra de teatro o una buena película en el cine.

-Se refiere a que el vínculo entre artista y público es mucho más intenso que en un festival, por ejemplo.

-Exacto. Todos formamos parte de una de una experiencia presencial colectiva muy linda que no tiene la frivolidad de un festival, que es un formato muy lindo y que es muy festivo como su nombre indica, pero quizá no nos da la posibilidad de profundizar en el repertorio, de cantar canciones menos conocidas, de dialogar con el público. El de los festivales es un ambiente más disperso, menos profundo, y bueno, por qué no decirlo, hay mucho postureo, muchas redes sociales, demasiada gente hablando, mucho Instagram, mucho selfie, etc.

-Como solista se dio a conocer con 'Nada fue un error', un tema cantado a dúo con Andrés Calamaro. ¿Cómo consiguió aquella colaboración? Porque Andrés andaba en un momento muy complicado: adicciones, retirado de la industria musical…

-Me fue fácil, pero por la sencilla razón de que yo participé de manera muy activa en su disco 'Honestidad brutal'. Toqué diferentes instrumentos, grabé coros, ayudé en la producción, en los arreglos, etc. Al poco de terminar aquel álbum grabamos 'Nada fue un error' en Buenos Aires con Cachorro López, que también es muy amigo de los dos, aunque la canción no viese la luz hasta un tiempo después. Luego hicimos el vídeo en Madrid.

-La grabación de Honestidad brutal daría para otra entrevista, ¿verdad? De hecho, hay un libro de Darío Manrique que versa exclusivamente sobre ella.

-Pues la verdad es que sí. Se trata de una de las obras fundacionales y más importantes de la música en castellano. Además, todo lo que rodeó a aquella grabación fue muy especial. No existen fotos ni vídeos, nada en Youtube ni en ningún sitio.