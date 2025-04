Carín León: «Quiero que mi música inspire a todos los que creen que hay metas que no se pueden lograr»

El próximo 10 de julio, la Plaza de España será el escenario de una actuación muy esperada: Carín León en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Un artista mexicano que ha conquistado escenarios internacionales, llevará su inconfundible estilo al monumento de Aníbal González de la mano ... de su 'Boca Chueca Tour 2025'.

Sin duda, este 2025 está siendo un año de hitos para Carín. Con su reciente espectáculo en el Houston Livestock Show and Rodeo, reunió a más de 70.000 personas en un mismo recinto, estableciendo un nuevo récord de audiencia como el primer artista mexicano en lograrlo. A esto se suma su aclamado paso por el Festival de Viña del Mar, donde fue galardonado con las Gaviotas de Oro y Plata. Estos tan solo son algunos de los logros recientes, fruto de años de trabajo, esfuerzo y constancia. Este esfuerzo, sumado al talento, le ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música mexicana.

- ¿Cómo describiría su evolución musical desde que empezó en la música hasta ahora?

- Creo que de una manera muy intuitiva que he gozado muchísimo, poco a poco he ido revelando cosas que tenía tan guardadas dentro, pero que gracias a la música he terminado sacando. Es inspirador poder mostrar cosas que no se me permitían en trabajos anteriores. Cada vez vamos arriesgándonos un poquito más y mostrando cosas diferentes en nuestra música. Ahora tengo más libertad que nunca, por eso estoy haciendo la música que quiero.

- ¿Cuáles han sido las claves de esa evolución?

- Creo que la música en sí misma. El tiempo es el que ha ido cambiando la persona que soy, cambiando la música que quiero mostrar, cómo se han movido las piezas, todo lo que ha pasado, el éxito que han tenido las cosas que hemos hecho... Pero, sobre todo, me he dado cuenta de que la honestidad en mi música es la mejor herramienta que pudo usar para llegar al público.

- ¿Cuáles han sido los momentos más memorables de su carrera?

- ¡Hay muchos! Mi primer palenque en Hermosillo, el año pasado en el Racing Center, el Movistar Arena en Madrid, romper el récord en el Rodeo de Houston con más de 70 mil personas, el primer Estadio GNP con más de 65 mil personas en Ciudad de México... Sin embargo, hay uno que me marcó muchísimo: estar en el Grand Ole Opry, en Nashville, que es la capital de la música country. Para mí, como mexicano en la cuna y en el nacimiento de la música country, actuar allí supuso romper esas barreras raciales entre la música mexicana y la cultura americana.

- ¿En qué instante se dio cuenta de que quería ser un representante de la música mexicana?

- Demográficamente, la única manera que tenía de desahogar estas inquietudes musicales, estas inquietudes creativas enfocadas en la música, era acercándome al registro mexicano, que lo tenía cerca, vivía con él todos los días y que formaba parte de mí. Eso me permitió descubrir un mundo muy rico que no conocía y que no todo el mundo conoce, aún formando parte de este género. Es impresionante todo el trasfondo cultural que tiene. Como portavoz de nuestras raíces y nuestra cultura, creo que hoy en día lo que me interesa más es, de cierta manera, exponer la cultura mexicana, aunque esto tan solo sea la punta del iceberg en comparación a todo lo que hay detrás de este movimiento.

- ¿Cree que existen prejuicios en torno a la música mexicana?

-Para nada. Siento que en el pasado fue un género muy marginado, aunque el modelo que seguía la música mexicana por aquel entonces tenía parte de la culpa. Había un filtro tan pequeño, que tan poca gente pasaba, que muchas propuestas se quedaron ahí, a un lado. En aquel momento dependíamos del gusto de unos poquitos. Hoy en día, es hora de cambiar esto y enseñar al mundo todo el trasfondo que hay de peso y de contenido dentro del regional mexicano, y de toda esta música que ha formado parte de nosotros y de la que nos hemos nutrido todo el tiempo.

- Está llevando su nueva gira incluso por lugares donde no se habla español. ¿Qué supone esto para usted?

- Da mucho orgullo, creo que es fruto del trabajo que hemos ido haciendo durante todo este tiempo. Eso sí, más que venir a coronar, creo que tenemos que seguir trabajando por ir a cada territorio y enseñar un poco de la música mexicana. Me sigue llenando de nervios ir a diferentes lugares y ver a tanta gente local que tal vez no comprende el idioma, pero, al fin y al cabo, la música nos mueve, es un idioma universal.

- ¿Cómo ha sido el proceso de preparación del 'Boca Chueca Tour 2025'?

- Llevamos alrededor de un año y medio desarrollándolo. Hemos conseguido contar con una producción grandiosa, y le hemos puesto tanto corazón, que ya lo tenemos más que trabajado. Al final en España lo van a recibir súper pulido.

- ¿Qué se puede esperar en términos de puesta en escena?

- Tenemos 30 músicos en escena, habrá mucha música que me encanta y contará con una propuesta visual muy interesante. Solo puedo decir que nuestra intención es llevarlos un poco a la zona de céntrica del Desierto de Sonora.

- Este show lo traerá a Sevilla, ¿conoce la ciudad?

- Sí, estuve cuando se celebraron los Grammys y me enamoré del lugar. Se come riquísimo, es una ciudad preciosa y tengo muchas ganas de volver. Espero que la música me lleve muchas más veces ahí.

Carín León en Sevilla Fecha: 10 de julio.

Hora: 22.30 horas

Lugar: Plaza de España.

Entradas: en este enlace.

- ¿Tiene algún sueño en mente?

- Seguir viviendo de la música, seguir haciendo lo que me gusta, seguir explorando cosas, seguir cumpliendo metas y, de cierta manera, seguir expandiendo la música mexicana por el panorama mundial y el espectro musical. Tengo ganas de expresar cosas diferentes pero sin perder mi identidad y siendo muy mexicano. Quiero cambiar las cosas para bien.

- ¿Qué huella le gustaría dejar en la industria musical?

- Me gustaría que me recordaran por ser un artista que se abrió a la música a través de las emociones y los sentimientos. Quiero que mi música inspire a todas esas personas que creen que hay metas que no se pueden lograr. Yo la verdad es que he conseguido alcanzar metas que jamás imaginé, ni en mis mejores sueños. Hay que tener siempre en mente que para hacer algo posible, hay que ir hasta lo imposible. Esa es la clave del éxito.