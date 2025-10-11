Suscríbete a
CRÍTICA DE ÓPERA HABLADA

Ceguera de pretensiones operísticas

Volvemos a usar torticeramente el término 'ópera' para algo que no lo es, embutiendo elementos disparejos como las sensaciones de las personas invidentes redireccionándolas hacia un supuesto 'thiller'

Público con antifaz, colocado en sus asientos por el personal de sala
Público con antifaz, colocado en sus asientos por el personal de sala

CARLOS TARÍN

Sevilla

Festival de Ópera de Sevilla

  • Programa: Ópera de César Camarero y libreto del mismo a partir de 'Los ciegos de Maurice Meternick' y '88 sueños de Juan Eduardo Cirlot'
  • Intérpretes: Antonio Pereña, Fernando Fernández, Juan Carlos León, Carlos Canalejas, Silvia Micó, Soledad Molano, Carlos Galindos y Julio Cuder (todos los personajes están interpretados por actores ciegos). Zahir Ensemble.
  • Técnico de sonido Cristóbal Romero.
  • Director: Emilio Pomarico.
  • Producción: Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La 'ópera hablada' es como referirse a un tipo al que ahorcaron en la silla eléctrica. Y volvemos a insistir en el señuelo del término 'ópera' para que público o medios se acerquen necesariamente. Es en realidad teatro musicado, 'performance' o, en todo ... caso, inquietante y reiterante banda sonora, que en realidad ya la oímos (literalmente, porque el espectáculo nos mantiene sin poder ver a lo largo de la hora y pico que dura) en mayo de 2021 en la sala Manuel García del Maestranza.

