El G-5 promete una fiesta en Sevilla: «Cantaremos a los muertos para que salgan de sus tumbas»

Corría el año 2006 cuando Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón se encerraron en un estudio de Jerez para grabar un repertorio nuevo y conjunto. El proyecto fue bautizado como G-5 y mezclaba rumba, rock, flamenco ... y jaleo con la naturalidad que solo dan los años de carretera, los tablaos, las plazas y los garitos.

Casi dos décadas después de sorprender con aquel 'Tucaratupapi', un álbum fresco y radiante que contenía joyas como '40 forajidos' o 'El vino y el pescado' y que con el paso de los años se ha convertido en un disco de culto entre los amantes del flamenco fusionado con el rock más canalla, han vuelto en 2025 con una nueva colección de canciones, 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta', y una gira por derecho por toda la geografía española que está siendo todo un éxito y que hará parada en Sevilla el próximo 1 de noviembre, concretamente en el Cartuja Center Cite. Las entradas para el concierto se pueden comprar en este enlace.

Con motivo de esta cita en la capital hispalense, el quinteto ha organizado este mediodía un encuentro con la prensa en el propio escenario donde actuarán dentro de algo más de tres semanas. Como era de esperar, el evento ha estado trufado de momentos de risa, muchas ganas de pasarlo bien y, por supuesto, la interpretación en directo de dos de los temas nuevos: 'Vaya sarao' y 'Badajoz'.

Se han vivido momentos que frisaban con el surrealismo, como una rueda de prensa improvisada en la que los propios artistas se preguntaran y respondían entre ellos, mientras los periodistas presentes hacían de meros espectadores, o los más que expresivos bailes flamencos de Tomasito mientras, ojo, permanecía sentado en su taburete.

Durante la rueda de prensa, la real, han anunciado que en su concierto en Sevilla, que será el último que darán este año, contará con la colaboración de artistas invitados como el palaciego Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas), al que han bautizado como el sexto miembro del grupo en un hipotético G-6, el cantautor gaditano Javier Ruibal, y referentes del carnaval de Cádiz del calibre del 'Selu' y el Gago.

Cuestionados por este periódico acerca del arte del disco –que corre a cargo de Joni Ferzeta, con una portada fotografiada por el productor Lele Leiva y las ilustraciones de Pedro Rodríguez– y su más que razonable parecido con la portada de la película 'O brother!', de los hermanos Coen, con los protagonistas ataviados con el clásico uniforme carcelario en medio de una pradera, Kiko Veneno reconocía la influencia.

«Es una peli que nos gusta muchísimo, vimos ahí una inspiración carcelaria para la canción 'Querido Javier', que habla de trabajos forzados. Musicalmente la película también tiene algo que ver con 'Badajoz', otro de los cortes del disco».

También dejaron que en el grupo no manda nadie, que es una dictatura anarquista, según Diego 'Ratón', en la que gobierna el caos. Un bendito caos que promete muchísimas dosis de alegría, buen rollo y fiesta para el 1 de noviembre, hasta el punto de que el Canijo de Jerez, al conocer la coincidencia de la fecha con el Día de Todos los Santos y Halloween –aunque el G5 ha reconocido que son más de 'Tosantos'– ha afirmado en clave de humor que 'le cantaremos a los muertos para que salgan de sus tumbas'.