Andalucía y Marruecos, la doble raíz de la música de Restinga: «De forma natural suelo escribir de temas diferentes según el idioma»

Este jueves 16 de octubre, la artista hispano-marroquí Restinga presenta su primer disco, 'Free Baby', en la sala X

Restinga es el proyecto musical de la artista hispano-marroquí Herminia Loh Moreno
E. M. Malpartida

Sevilla

Ha pasado un mes desde que se mudó a Madrid, tras catorce años viviendo en Sevilla. Herminia Loh Moreno (Tetuán, 1993) sentía que la capital hispalense se le quedaba un poco pequeña, no solo en lo musical, también en lo personal. «No soy de ... Sevilla, no tenía un trabajo que me atara y luego la proyección musical es más cerrada, más complicada», afirma esta artista que el pasado mayo publicó bajo el nombre de Restinga su primer álbum. «Tiene ocho canciones y 30 minutos justos, que es lo mínimo para considerarlo un disco, pero sí, para mí lo es», explica Loh Moreno, que estará este 16 de octubre en la Sala X presentando estas canciones.

