El Parlamento Europeo convoca al Consejo de Informativos de TVE para «revisar la independencia y pluralidad de RTVE»

El Consejo de Informativos de TVE ha sido convocado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que tendrá lugar el 2 de diciembre de 2025 en Bruselas. El motivo es una petición pendiente desde 2017 sobre la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE ... que algunos grupos parlamentarios han solicitado revisar.

Según ha podido saber ABC, el órgano de la Corporación asistirá por videoconferencia para dar su visión desde esa fecha a la actualidad. Está previsto que este punto se trate aproximadamente a las 11.15 horas.

Esta intervención tendrá lugar después de varias quejas que el Consejo de Informativos ha hecho recientemente sobre los nuevos formatos que han llegado a RTVE como 'Malas lenguas' o 'Directo al grano'. El pasado julio, celebraron una reunión y ABC tuvo acceso al acta, donde hicieron hincapié en los especiales informativos. «Nos preocupa que su apuesta sea casi siempre de productoras externas y dejando en sus manos especiales informativos, reduciendo o congelando los presupuestos de informativos y produciendo sobrecostes con estos programas que además incumplen la ley», afirmaba el texto.

El Consejo de Informativos de TVE también anunció en mayo la apertura de una investigación a los programas de actualidad 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360', presentados por Jesús Cintora en La 2 y por Adela González y Javier Ruiz en La 1, respectivamente. Según explicó el órgano, la investigación se ha iniciado tanto de oficio como por las «numerosas quejas» recibidas de los profesionales de información de RTVE por incumplir las normas que rigen los contenidos informativos de la corporación. Estas, recordaron, son: la Ley de radio televisión pública de titularidad estatal, su Mandato marco, el Estatuto de la información de RTVE, el Manual de estilo, la Ley general de comunicación audiovisual y la propia Constitución y «deben separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad». Aun así, el objetivo no es solo revisar estas últimas alusiones del Consejo de informativos, sino hacerlo, al menos, desde 2017.