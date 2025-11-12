Suscríbete a
Una soltera de 'First Dates' se queda atónita ante el 'engaño' de su cita: «Me la ha colado»

Natalia ha acudido al programa para conocer a alguien especial y se ha quedado sin palabras al descubrir el 'numerito' que tenía preparado Anxó, el joven con el que iba a cenar.

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Natalia ha llegado a 'First Dates' (Cuatro) con las ideas muy claras, con ganas de conocer a alguien especial y pasarlo bien. Ella, que se considera alegre y optimista, esperaba alguien similar y la primera toma de contacto con el chico elegido por el ... equipo del programa no parecía augurar nada bueno. Y es que Anxo, su teórico 'pretendiente', llegaba para saludar a Carlos Sobera y acto seguido ha tratado de desplegar todo su encanto, regalándole a Natalia una especie de baile que, de primeras, la dejó sin palabras.

