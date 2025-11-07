Una soltera se cabrea con su cita por intentar ligar con las camareras y le dice 'ahí te quedas': «Me ha parecido fuera de lugar»

Vicen (71) abandera en su vida el lema de que «detrás de la tormenta aparece el arcoíris», aunque lleve sola casi 20 años. Desde que falleció su segundo marido esta enfermera jubilada de Valencia no ha tenido pareja, y aunque en ese tiempo ha ... conocido a hombres, les terminó dando «carretera y manta» antes de que la cosa se pusiera seria. Confiando en que 'First Dates' encontrara al hombre capaz de enamorarla, la soltera acudió al restaurante de citas de Cuatro. Y lo hizo con las ideas claras. Quería a alguien «inteligente, simpático, optimista y que pueda hablar con él de todo». «No hace falta que simpatizara con ningún partido político, simplemente que fuese demócrata», concretó al describirle su prototipo a Carlos Sobera.

El equipo del 'dating show' ideó emparejarla con Luis (73) pluriempleado jubilado residente en Benidorm que, como carta de presentación, pregonó su optimismo e ilusión por la vida. Podía haber sido un buen punto de partida para pasar una velada agradable conociéndose. Sin embargo, para Vicen su paso por 'First Dates' se pareció más a una tortura.

No hubo flechazo entre los dos solteros, ninguno era el tipo del otro. Pero a falta de atracción física, Luis acabó riéndose de lo lindo con su cita. No así ella, que se aburrió soberanamente con la conversación de su pretendiente. El jubilado se vino arriba contándole 'batallitas' sobre su vida y sus múltiples trabajos: socorrista, disc-jockey, en un banco, en un hotel y en el mundo de la noche. Vicen estaba deseando que abreviara, tal y como confesó en los totales.

Las camareras de 'First Dates' le paran los pies a Luis

Aunque el momento más incómodo de la velada desde la perspectiva de la soltera estaba aún por llegar. Luis pidió más bebida a Cristina y María Zapata. «A ver, ¿qué te parece el cava? Pruébalo y si no te gusta te ponemos otra cosa», le pedían al jubilado las dos camareras mellizas del restaurante. Así lo hizo él, aunque en su respuesta, que no tuvo nada que ver con el sabor del cava, se tomó demasiadas confianzas preguntándoles si no se habían casado. Las hermanas apuntaron que están solteras y Luis, ni corto ni perezoso, reaccionaba intentando ligar con ellas. «Todo para mí, tengo que comer fuerte entonces. Si yo hago así, ¿venís las dos? ¿Me traes más champán?». «Bueno, así no. A mí me llamas como camarera», lo frenaron ellas como buenamente pudieron. Añadiendo más incomodidad al momento, Luis se despedía de ellas lanzándoles besos al aire.

De nuevo solos, la cara de Vicen mutó por completo. En cuanto se sentó en privado ante el equipo del restaurante, dejó salir todo su mosqueo por el episodio vivido con su acompañante. «Me ha molestado mucho el tonteo que ha llevado con las camareras. Estaba fuera de lugar. Eso me pasa en otro lugar y me levanto y digo 'ahí te quedas'. Se he me ha hecho larga la cita», revelaba.

Cuando por fin llegó la hora de la decisión final, Luis pidió seguir en contacto con Vicen a pesar de todo. Pero ella ya tenía más que clara su respuesta: un rotundo 'no' a una segunda cita. «No ha habido conexión y llevarlo a otro sitio, no lleva a nada, no tiene sentido».