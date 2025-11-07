Suscríbete a
Una soltera se cabrea con su cita por intentar ligar con las camareras y le dice 'ahí te quedas': «Me ha parecido fuera de lugar»

Luis se puso a flirtear con las mellizas Zapatas delante de Vicen, una actitud que molestó tanto a su acompañante que le entraron ganas de dejarlo plantado

Vicen y Luis con las mellizas de 'First Dates'
María Robert

Vicen (71) abandera en su vida el lema de que «detrás de la tormenta aparece el arcoíris», aunque lleve sola casi 20 años. Desde que falleció su segundo marido esta enfermera jubilada de Valencia no ha tenido pareja, y aunque en ese tiempo ha ... conocido a hombres, les terminó dando «carretera y manta» antes de que la cosa se pusiera seria. Confiando en que 'First Dates' encontrara al hombre capaz de enamorarla, la soltera acudió al restaurante de citas de Cuatro. Y lo hizo con las ideas claras. Quería a alguien «inteligente, simpático, optimista y que pueda hablar con él de todo». «No hace falta que simpatizara con ningún partido político, simplemente que fuese demócrata», concretó al describirle su prototipo a Carlos Sobera.

