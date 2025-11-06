Una soltera se queda pasmada al ver que su cita en 'First Dates' es una mujer: «He flipado»

Teresa (31) va a todos lados con su furgoneta y su bicicleta, y 'First Dates' no fue la excepción. Deportista profesional, la donostiarra acababa de revalidar su título de campeona de España BMX Freestyle Park, una modalidad de ciclismo en la que ... predominan las acrobacias. «En España no hay muchas mujeres que lo practiquen y soy la única que sale a competir internacionalmente. Para mi es como un sueño estar en lo más alto», explicó en la entrevista inicial.

Por «cosas de la vida» lleva soltera un año y medio, así que este jueves 6 de noviembre acudió al programa de citas de Cuatro con ganas de divertirse y conocer gente. Pero Shirley (26), no era el hombre alto y de ojos claros que Teresa esperaba. «En un primer momento he flipado… Porque claro, venía aquí pensando que iba a tener una cita con un chico», comentaba la deportista al conocer en la barra del restaurante a la que pensó que sería su acompañante. No obstante, ella tampoco se parecía en nada al prototipo de pareja que la creadora de contenido peruana afincada Valencia buscaba en «un hombre seguro y con energía masculina».

Dos mellizos para Teresa y Shirley

Después de unos momentos tensos, Carlos Sobera les comunicaba a Teresa y Shirley que tenían algo en común: sus verdaderos pretendientes estaban a punto de entrar. Desde el reservado de 'First Dates', ambas los observaron y escucharon a través de la pantalla antes de conocerlos en persona: los mellizos Bryan, deportista y modelo, y Steven, tatuador, ambos de 33 años y originarios de Colombia. Dos hermanos tan unidos como para visitar juntos el 'dating show', aunque distintos «como el yin y el yang». «Yo soy la parte seria, y él la extrovertida», apuntó Bryan.

Shirley se mostró encantada con lo guapísimos que eran los dos. A diferencia de Teresa, quien apreció «que están muy fuertes, pero creo que no pegan para nada conmigo».

El encuentro de los cuatro solteros Cuatro

Una impresión que constató al cenar con Bryan, un encuentro que acabó con cada uno por su lado. Como punto de partida compartían la pasión por el deporte deporte. Sin embargo, al detallar el soltero su exigente preparación como culturista, a la campeona de BMX le pareció «un poco flipado, fantasmilla», nada predispuesta a contar gramos y calorías en cada comida. Mucho menos se imaginaba al modelo como el copiloto perfecto para vivir 24/7 en una furgoneta recorriendo España como ella. Y finalmente, el tema del sexo terminó por confirmar la incompatibilidad absoluta: mientras él se explayaba, Teresa solo deseaba que se callara, incómoda con la conversación.

Entretanto, en otra mesa del restaurante, Shirley y Steven gozaban de un velada muy diferente mientras se fraguaba un clarísimo 'match' de cara a la decisión final. En la sala privada, la química y la intimidad hacían el resto y se dejaban llevar.