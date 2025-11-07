Suscríbete a
ABC Premium

Una soltera de 'First Dates' colapsa al escuchar el curioso fetiche de su cita: «Qué fuerte»

Inés ha llegado al restaurante con buena predisposición, pero al escuchar qué es lo que más le atrae a Guillermo, con el que ha compartido cena, se ha quedado muy sorprendida.

Joaquín Prat se queda sin palabras al escuchar a un inquiokupa hablar sobre sus «derechos» para seguir en la casa okupada

Susanna Griso, obligada a entonar el 'mea culpa' en directo con el Ministerio del Interior: «Pedimos disculpas»

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ella tiene 21 años y estudia Psicología en Madrid. Él también es madrileño, tiene 19 y es diseñador y estilista. Inés y Guillermo se han citado en 'First Dates' (Cuatro) para conocer a alguien especial y el encuentro ha dado bastante de sí. De ... primeras las impresiones han sido confusas: Inés esperaba otro perfil de personal, alguien «más quinqui» y Guillermo sí ha sentido que ella podría atraerle, por lo que han ido a la mesa para conocerse mejor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app