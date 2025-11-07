Una soltera de 'First Dates' colapsa al escuchar el curioso fetiche de su cita: «Qué fuerte»

Ella tiene 21 años y estudia Psicología en Madrid. Él también es madrileño, tiene 19 y es diseñador y estilista. Inés y Guillermo se han citado en 'First Dates' (Cuatro) para conocer a alguien especial y el encuentro ha dado bastante de sí. De ... primeras las impresiones han sido confusas: Inés esperaba otro perfil de personal, alguien «más quinqui» y Guillermo sí ha sentido que ella podría atraerle, por lo que han ido a la mesa para conocerse mejor.

Han charlado sobre música y moda y han conectado, De las preguntas sobre hobbies y a qué dedicas el tiempo libre a un tema que ha generado una reacción sorprendente en la joven. Y es que Inés le ha preguntado sobre fetiches, si él tenía alguno, y la respuesta de Guillermo no es la que esperaba y no le ha hecho gracia. Tanto es así que se ha quedado en shock. Él lo ha confesado sin tapujos: «Yo sí tengo un fetiche… los pies». La chica se ha quedado con la boca abierta y le ha respondido con una especie de fobia: «¿Los pies? ¿En serio? Es que a mi me dan mucho asco los pies».

Guillermo no ha entendido del todo lo que ella ha comentado. De hecho, en el reservado, ante los redactores del programa, ha referido que «es como las manos, igual que sí que hay que hacerse la manicura y la pedicura pero ya». Por si esto fuera poco, él le ha confesado una experiencia íntima que tuvo con esta parte del cuerpo como protagonista y ya la chica ha entrado en colapso: «¿En serio? Qué fuerte».

La decisión final: ¿habrá segunda cita?

Tras este punto y aparte, han conseguido continuar con el encuentro de manera amable y con risas y bromas. La buena vibra ha sido la tónica del cara a cara entre Guillermo e Inés, así hasta llegar a la decisión final. Tras lo sucedido, ¿qué reacción se podría esperar de uno y otra? Pues bien. La respuesta de él a la pregunta de si querría «una segunda cita con Inés» ha sido clara: «Sí, le daría una segunda cita para conocernos mejor y para conocer el barrio del Pilar (donde vive ella) y así desbloquear el mapa».

En cuanto a la joven, no se ha mostrado tan predispuesta a ese segundo encuentro: «Me lo he pasado muy bien pero no, por la edad… y lo del fetiche, que me ha tirado un poco para atrás, pero me lo he pasado muy bien». Él se lo ha tomado con deportividad, afirmando que «a veces se gana y a veces se pierde» y se han terminado yendo cada uno por su lado.