Paula Badosa se pica con Broncano por la pregunta del dinero: «Sigo teniendo más dinero que tú»

Paula Badosa anunció a finales del pasado mes de septiembre que dejaba aparcada su carrera como tenista profesional hasta 2026. Tras acumular lesiones, la deportista decidió dar un paso hacia atrás para recuperarse y regresar tras recuperarse anímica y físicamente. Es por ello que ... las risas del lunes por la noche en el programa de David Broncano seguro que le han sido un tanto balsámicas. Y es que Badosa se sentaba para dar una entrevista muy especial, tanto por el formato en sí, en 'La Revuelta' (La 1), como por tener enfrente a una persona con la que mantuvo una relación amorosa, el presentador.

En todo momento se los vio a ambos cómodos, divertidos e incluso cómplices. La prueba de fuego, cómo no, fue el 'reel' de preguntas delicadas que hace Broncano a todos sus invitados y Paula no iba a ser menos. Del «cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días» a cómo de saludable está su cuenta bancaria. Ella ha salido del entuerto como ha podido y ha dejado momentos muy divertidos.

Sobre el tema íntimo, Paula Badosa ha aprovechado para «confirmar» que está soltera: «¿Pero se sabía mediáticamente esto? ¿Sí?». Broncano le ha preguntado y ella ha referido que sí había salido en la prensa pero que ella llega para confirmarlo. El presentador jienense le ha devuelto un comentario un tanto irónico que ha generado risas en el público: «Has contestado igual en redes con la canción de 'La Perla' de Rosalía, ¿no?». Dicho esto, ella ha hablado al respecto para dar la contestación: «La cosa no esta increíble, tampoco está fatal. Es que estoy en pretemporada y estoy algo cansada. No sé. Estoy todo el día cansada y con hambre. Pero estoy soltera, ¿eh? Que se sepa…».

Broncano: «Cuánto dinero tienes en el banco?»

Y de ahí a la pregunta del millón, sin anestesia. A eso de «¿cuánto dinero tienes en el banco?» Ella ha sido contundente y el público le ha aplaudido con fuerza por lo que le ha espetado: «Sigo teniendo más que tú». Broncano ha empezado a reír y ella ha continuado: «Ya lo sabes, siempre que hablamos te lo digo, que me da igual que hayas firmado aquí o allí, que tengo mas dinero que tú». Como Paula no daba cifra, en el equipo han tirado de información publicada para hacer un cálculo que se ha retransmitido en alto: «Nueve millones solo de premios… multiplica por dos por los patrocinios y tal… Enhorabuena, 20 millones». Se lo decía mientras le tendía la mano y se daban un abrazo.

David Broncano ha aprovechado la entrevista para reconocer la importancia de Badosa como tenista de alto nivel. Ella ha compartido que comenzó 2025 diciendo «este es mi año» pero al final ha ido torciéndose la cosa. La deportista sueña con ganar un Grand Slam y lo ha compartido en 'La Revuelta'. En 2026 «empieza la Paula de verdad» y ha confesado que tiene «muchísimas ganas».