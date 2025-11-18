Suscríbete a
Paula Badosa se pica con Broncano por la pregunta del dinero: «Sigo teniendo más dinero que tú»

La tenista protagonizó varios momentos llenos de ironía al contestar a las míticas preguntas del presentador, con el que mantuvo una relación sentimental durante un año.

Maria Sánchez Palomo

Paula Badosa anunció a finales del pasado mes de septiembre que dejaba aparcada su carrera como tenista profesional hasta 2026. Tras acumular lesiones, la deportista decidió dar un paso hacia atrás para recuperarse y regresar tras recuperarse anímica y físicamente. Es por ello que ... las risas del lunes por la noche en el programa de David Broncano seguro que le han sido un tanto balsámicas. Y es que Badosa se sentaba para dar una entrevista muy especial, tanto por el formato en sí, en 'La Revuelta' (La 1), como por tener enfrente a una persona con la que mantuvo una relación amorosa, el presentador.

