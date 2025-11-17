El 'zasca' de Mario Vaquerizo sobre las vacunas dirigido a Miguel Bosé: «No es que fuera él…»

'El Hormiguero' arrancó la semana del 17 de noviembre con doble ración de invitados. Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz acudieron en dúo al programa de Antena 3 para promocionar 'Cazadores de imágenes', un nuevo programa de La Sexta ... en el que el fotógrafo, creador de contenido, y aventurero vizcaíno recorre el mundo visitando los territorios más salvajes para retratar lo nunca visto.

En concreto, el formato hará paradas en Brasil, Maldivas, Uganda, Baja California, Alaska y España, y en cada entrega, Mantuliz comparte la experiencia con un famoso. Así, Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Miguel Ángel Muñoz, el propio Vaquerizo y Patricia Conde, acompañarán al presentador en la aventura trotamundos.

Un deseo infantil cumplido para el ‘influencer’. «Desde pequeño me han flipado los animales, era mi pasión innata. Soñaba con poder grabar documentales. Siempre detrás de la cámara, nunca me imaginé que iba a estar delante, pero bueno. Conseguí a través de las redes sociales el camino hacia este sueño y gracias a ‘Cazadores de imágenes’ lo he podido cumplir. Además, acompañado de más gente. Esa es un poco la idea, acercar la naturaleza y los animales a cuanta más gente, mejor», comenzó contando.

Mario Vaquerizo, a punto de cancelar el viaje

Por su parte, el marido de Alaska habló de su experiencia acompañando a Gotzon Mantuliz, cuyo nombre le costó todo el viaje aprendérselo correctamente. «Cada día me llamaba de una forma, en alguna acertará», contó el aludido entre risas.

Pero Vaquerizo, por una vez, se puso serio para agradecer el regalo que ha sido para él viajar a Uganda a observar gorilas. «Pensé ‘¿qué hago yo allí?’ Muchas veces, por los prejuicios… Peor como él sabia también de mi amor por los simios, heredado por mi mujer, dije que sí», explicó el integrante de las Nancys Rubias. El principio fue algo accidentado, eso sí. «Fuimos a vacunarnos. Me dan tanto miedo que yo decía, ‘más vacunas, no’. No es que fuera Miguel Bosé…», tiró, aclarando que él quiere mucho al intérprete de ‘Morena mía’. De hecho, le tenía tanto pánico a los pinchazos que decidió que no iba a una semana de marchar.

Por suerte, su mujer logró convencerlo y ha sido para él un viaje transformador. «Hemos estado en la naturaleza, hemos convivido con esas personas que son como nosotros, todos venimos del mismo sitio… Tuve una especie de crisis de identidad, porque sentí la naturaleza, que yo no soy mucho de naturaleza. Y en un momento dado dije ‘hay un nuevo Mario Vaquerizo aquí’». Al final se quedó «en un fifty fifty, tampoco puede ser eso». La enseñanza principal que se trajo es que «no hay que tener miedo en la vida, porque si me hubiera acojonado en ese momento por el miedo a la vacuna, que en el fondo es protección, me hubiese perdido una de las experiencias más vitales. Porque esto ha sido un viaje como si me hubiera ido a una cosa lisérgico… Entendido con moderación».