Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

El 'zasca' de Mario Vaquerizo sobre las vacunas dirigido a Miguel Bosé: «No es que fuera él…»

El cantante es uno de los invitados de 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de aventuras de La Sexta presentador por Gotzon Mantuliz

La vida personal de Mario Vaquerizo: por qué no ha tenido hijos con Alaska, una tragedia familiar y la enfermedad que sufre

Quién es Gotzon Mantuliz: cómo se hizo famoso, quién es su mujer y por qué rechazó ir a 'Supervivientes'

Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo, presentador e invitado de 'Cazadores de imágenes'
Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo, presentador e invitado de 'Cazadores de imágenes' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'El Hormiguero' arrancó la semana del 17 de noviembre con doble ración de invitados. Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz acudieron en dúo al programa de Antena 3 para promocionar 'Cazadores de imágenes', un nuevo programa de La Sexta ... en el que el fotógrafo, creador de contenido, y aventurero vizcaíno recorre el mundo visitando los territorios más salvajes para retratar lo nunca visto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app