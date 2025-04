Pablo Alborán reprende a Broncano y se niega a responder a las preguntas clásicas: «Me parece de mal gusto»

Hace una semana Pablo Alborán reaparecía en 'El Hormiguero' después de un año alejado del foco mediático. Durante su visita al programa de Pablo Motos, narraba el verdadero motivo de su retirada: acompañar a un familiar que ha transitado una dura enfermedad. Ahora que su ser querido se encuentra recuperado, Alborán ha retomado sus proyectos, compaginando la música con su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira'.

Este jueves 3 de abril el artista malagueño se dejaba caer por 'La Revuelta' para promocionar su nuevo sencillo, 'Clickbait'. Era su primera vez en el formato después de la mudanza a Televisión Española, de manera que saludó con efusividad a David Broncano. «Te he echado de menos», aseguraba. «Se ha hecho largo porque tu presencia aquí es tan bienvenida…», concordaba el presentador.

Imagino que los fans de @pabloalboran tienen esta foto al toque en su galería pero intuyo que Pablo no la había visto desde hace años. #Larevuelta pic.twitter.com/lROk8awz3m — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

En un momento de confusión, Alborán cogió la taza de Broncano para beber agua. Se había equivocado por el caos de la mesa del presentador. «¿Tu has visto cómo está esto? Tienes la casa hecha un desastre», le reprendía el invitado.

Sobre la canción, aclaró que esta vez no tiene nada de romántica, todo lo contrario. «Me gusta utilizar nuestro maravillo léxico para expresar las cosas bonitas y feas de una forma poética. El castellano es el idioma más bonito del mundo», presumió. Con todo, dejó constancia de que le va a seguir cantando al amor. «Es complicado no repetirse. También evoluciona, al igual que evolucionamos nosotros. El amor tiene muchas formas, y como formas tiene el amor, palabras también las tiene. No vale con rimar. La rima es importante, pero no es siempre obligatoria. La prosa también me gusta mucho».

Ya verás como en unos años Goya revelación, es que le pega totalmente a @pabloalboran #LaRevuelta pic.twitter.com/0nHEVBAS8Q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

En ese momento, el cómico se tomaba sus confianzas al coger el regalo que el cantante le llevaba sin pedir permiso ni dejar que él se lo entregara. «Madre mía, tío. No me dejas hacer nada», se quejó el malagueño.

El primer papel de Alborán como actor

Para colmo, a Broncano se le olvidaba que Pablo Alborán se ha metido a actor. «Te lo digo en serio. Yo me considero amigo y te cuento cosas pero se te siguen olvidando», volvía a reprocharle. Y es que le había escrito para contárselo. Sin embargo, poco pudo desarrollar sobre la serie, salvo que se trata de «un papel híper goloso porque le pasa de todo». «Me van a matar, no puedo decir nada… Soy cirujano plástico en un hospital público», revelaba. Y aunque ha sufrido el síndrome del impostor, aclaró que se ha preparado para ello. «Llevaba tiempo estudiando interpretación, pero me proponían cosas siempre cantando y me alejaba de eso. Me salió otro papel que no puede hacer porque estaba en la gira».

En 'La Revuelta' tuvo ocasión igualmente de mirar al pasado y relatar la anécdota de su primera canción. «Se llamaba 'Desencuentro' y tenía 12 años. Era un poco repipi». El programa tenía un documento gráfico, una foto del cantante de niño que le ha sacado los colores. «Pero, ¡qué necesidad! Dios mío de mi vida. ¿Has visto una nariz más de adolescente que esta? ¿Podemos cambiar de tema? Con lo que me gusta este programa...», espetaba.

"Pude vivir el magnífico trato y labor de nuestros médicos en la sanidad pública. Tenemos una sanidad que es increíble pero no nos la podemos cargar. Los tratamos como héroes, porque lo son, pero son humanos" @pabloalboran #LaRevuelta pic.twitter.com/XERtu3N9UG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

Además, como hiciera en 'El Hormiguero', Alborán relató lo que ha pasado en el último año, aprovechando para reiterar su defensa de la sanidad pública y pedir a la gente que done médula. «Pude vivir el magnífico trato y labor de nuestros médicos en la sanidad pública. Tenemos una sanidad que es increíble pero no nos la podemos cargar. Los tratamos como héroes, porque lo son, pero son humanos».

Finalmente llegó el momento de las preguntas clásicas, no obstante, el cantautor se plantó negándose a responder a la del dinero en el banco. «No te voy a responder. Es que me parece de mal gusto David, te lo he dicho mil veces. Tienes que cambiar». «Hay una cosa interesante que no sé quién la dijo el otro día, no sé si fue Marc Giró. Ya está bien de invertir en guerra, tendríamos que invertir en paz, que se puede invertir igual. La paz es estar aquí tranquilamente, poder hablar de lo que queremos con libertad, poder evadir tu respuesta del dinero», alegaba dejando alucinado a Broncano.

No le quedo más que reconocerle lo bien que salió del paso. «Eso sí que no lo había hecho nunca nadie, que es hacer un manifiesto pacifista para no responder al dinero. Se convirtió en Nelson Mandela para no contarme lo del dinero».