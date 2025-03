El llamamiento 'desesperado' de Susanna Griso en directo: «Estoy pasando un calvario»

Los famosos también tienen problemas. Y es que, aunque es algo obvio, a los 'mortales' se nos olvida que estos personajes, a pesar de que parece que se encuentran en un mundo ideal, son de carne y hueso y al igual que el resto de los humanos tienen dificultades. Así lo ha hecho saber Susanna Griso este jueves al inicio de ' Espejo Público ' cuando avisaba a la audiencia del programa de Antena 3 que no estaba atravesando un buen momento.

Después de dos días peculiares, el martes con Susanna Griso de baja por enfermedad y el miércoles con la presentadora en la Feria de Abril de Sevilla, ' Espejo Público ' volvía a arrancar con la comunicadora al frente del matinal de Antena 3. Así, la periodista recogía el testigo de los Informativos de la cadena y comenzaba a exponer los diferentes asuntos que iban a tratar desde el espacio a lo largo de la mañana.

Sin embargo, casi al final del sumario, Lorena García, colaboradora de ' Espejo Público ', comentaba uno de los temas de los que iban a hablar, los 'deep fakes', o lo que es lo mismo, los montajes que se hacen con imágenes y que llevan a mentir sobre la realidad. Un asunto que hizo a Susanna Griso a hacer un sorprendente apunte a la audiencia del espacio .

Susanna Griso, durante el sumario de 'Espejo Público'. Antena 3

«Luego contaré el calvario por el que yo estoy pasando», señalaba la presentadora del matinal de Antena 3 , que emplazaba a los telespectadores a que siguieran viendo el programa, puesto que iba a relatar qué problema le estaba acarreando este tipo de montajes, tal y como se sobreentendía por el momento de su confesión.

Algo que posteriormente aclaró Lorena García, cuando en otro de los avances de ' Espejo Público ', volvió a hacerse eco sobre el asunto. « Susanna nos va a contar hoy lo difícil o no que es poner una denuncia», indicaba la colaboradora antes de la pausa publicitaria, dejando la intriga en los telespectadores del programa.

Un misterio que fue desvelado a medias, sobre las 11.00 horas, por la propia Susanna Griso . «Bueno, pues van a ver imágenes sorprendentes de mi propia detención policial», decía la presentadora a la vuelta de la pausa publicitaria. «Tal y como lo oyen, bueno, yo soy la primera sorprendida pero es que voy a dos o tres fotografías diarias», se quejaba la presentadora del matinal, mientras se observaban en pantallas diferentes montajes con ella de protagonista.

«Hay que lidiar con eso, no cliquen ustedes porque detrás hay una estafa», avisaba Susanna Griso a los telespectadores de ' Espejo Público '. «Luego se lo contamos», cebaba la presentadora posponiendo el asunto durante un poco más de tiempo.

No hubo que esperar mucho y tras 10 minutos de espera, Diego Revuelta, colaborador habitual de ' Espejo Público ' volvió a retomar el asunto. «No le he dado mucha importancia en los primeros montajes que me llegaron», reconocía Susanna Griso que confesaba cuando se dio cuenta de la gravedad del asunto. «Pero hay otro montaje que lleva a una entrevista que me hicieron y se supone que ahí lo que yo vendo es bitcoins y sé que hasta amigos míos han entrado y han dado dinero», revelaba la presentadora del matinal de Antena 3 avisando de la estafa a los telespectadores.