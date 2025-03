Alfonso Arús se vuelve 'loco' al conocer el truco para no recibir propaganda electoral

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. A un mes de que los españoles decidan la composición de sus Ayuntamientos, los partidos políticos comienzan a ultimar sus respectivas campañas electorales para llegar a los ciudadanos. Así, uno de los aspectos más temidos por los españoles es la cascada de propaganda electoral que se recibe, aunque este año habrá escapatoria, después de lo que se ha visto en ' Aruser@s ' (La Sexta), programa en el que este jueves se han fijado en este detalle y han dado la solución para no recibir la molesta publicidad electoral.

«Es posible darse de baja para recibir propaganda electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo», afirmaba Alfonso Arús , presentador de ' Aruser@s ', al conocer la feliz noticia de que este año tendría la posibilidad de evadir este 'acoso' político. «¡¿Dónde tengo que llamar?!», preguntaba y exclamaba a la vez el presentador expectante por conocer los pasos que había que realizar.

«Según una encuesta del INE, hay un millón de españoles que dicen que no quieren recibir propaganda electoral», empezaba diciendo Alba Sánchez, colaboradora de ' Aruser@s ', a lo que se iban sumando el resto de compañeros del espacio . «Un millón uno», decía Alfonso Arús ; «dos», «tres», «cuatro», iban añadiéndose el resto de tertulianos del espacio de la cadena de Atresmedia.

Así, ante tanto interés Alba Sánchez, colaboradora de ' Aruser@s ', pasó de inmediato a dar las pertinentes explicaciones después de ver todo el alboroto habían generado en el plató. «Es tan fácil como entrar en la web del INE. Tenemos que tener una clave pin, entonces, allí, en el censo electoral, hay que cambiar la pestaña donde pone 'incluido' a 'excluido'. Así se informa a todos los partidos políticos de que no queremos recibir propaganda electoral y tienen que cumplirlo, porque de no hacerlo sería ilegal», aseguraba la periodista del programa de La Sexta a Alfonso Arús.

Con toda la información recibida, el presentador de ' Aruser@s ' pasó a dejar su particular queja a la administración. «Esto no lo entiendo, esto lo hacen los de la propaganda electoral, pero también los de los teléfonos. ¿Por qué tienes que escoger tú una opción, cuando debería ser al revés? Lo lógico sería no recibir propaganda electoral, lo lógico sería no recibir llamadas indeseadas», manifestaba Alfonso Arús. «Que yo tenga que entrar para excluirme... pero, ¿por qué me incluyen?», protestaba el presentador del programa de La Sexta.